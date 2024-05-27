(Не) только славянам: вакансии с национальностью блокируют по требованию судов — почему они вне закона

По закону препятствием для трудоустройства может быть отсутствие разрешения на работу у гражданина другой страны, но никак не его национальность Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В последнее время много внимания стало уделяться вопросам мигрантов. Если говорить о политическом курсе, то, как правило, речь идет об ужесточении миграционного законодательства — соответствующие предложения имели место и раньше, но после теракта в «Крокусе», по делу о котором задержали группу мигрантов, они зазвучали с новой силой. Однако миграционная политика — одно дело, а бытовая дискриминация — совсем другое. И суды напоминают, что она по-прежнему неуместна.



За последние полгода суды первых инстанций вынесли несколько решений, в которых запретили публиковать объявления о поиске сотрудников с пометкой «для славян». Запрет на трудовую дискриминацию не является чем-то новым — он прямо прописан в Трудовом кодексе, а за публикацию вакансий с дискриминирующими ограничениями предусмотрена административная ответственность.



— Если мы говорим про объявления о трудоустройстве, то там запрещена любая дискриминация — возраст, пол, национальность, вероисповедание, — говорит генеральный директор кадрового агентства Стафф-АП Олег Лисин. — Если будет написано, что работа только для женщины или только для мужчин, только для славян или только для азиатов, или для кого-то еще — это является прямой дискриминацией. Соответственно, это нарушение законодательства Российской Федерации. Если работодатель не указывает требование в объявлении, но по факту отказывает по причине национальности — это тоже нарушение закона, но доказать это сложнее. Обычно работодатель не афиширует, что причина отказа именно в том, что соискатель, допустим, не коренной москвич, а приехал из Дагестана. Отказывают формально по каким-то другим причинам.

Однако суды не только штрафуют работодателей за пометку «только для славян» в вакансии, но и выносят решение о блокировке объявлений. В начале мая вступило в силу решение Никулинского районного суда города Москвы о блокировке вакансии уборщицы, которая содержала требование к соискателю быть славянином. Еще раньше Чертановский районный суд внес в список запрещенных к распространению в России вакансию с аналогичным требованием для охранников.

Оба решения, как и другие аналогичные постановления судов, ссылаются не только на Трудовой кодекс, но и на закон «О противодействии экстремистской деятельности» и «Стратегию противодействия экстремизму». В последней говорится, что « наиболее опасными проявлениями экстремизма являются возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо социальной группе ».



Пресловутое «только славянам» можно найти не только в объявлениях о работе — нередко об этом пишут и владельцы квартир, которые хотят сдать их в аренду. А если оно и не найдется в объявлении, то может прозвучать из уст арендодателя.



Российские законы это тоже запрещают, однако громких прецедентов с наказанием за такие объявления не было. Тем не менее здесь судами может быть применен тот же принцип, что и с вакансиями. И неважно, разместите вы объявление на специальном сайте или у себя в соцсетях — среди вакансий, которые суды внесли в список запрещенной к распространению информации, было, например, объявление из «Одноклассников». В суд в этих случаях обращалась прокуратура в интересах «неопределенного круга лиц».

Сам человек тоже может пожаловаться на дискриминацию и предъявить иск, например, работодателю. Но в этом случае должно быть какое-то подтверждение того, что человека не взяли на работу именно из-за национальности. Предоставить письменное обоснование отказа по требованию соискателя — обязанность работодателей (за отсутствие мотивированного обоснования тоже можно подать в суд), но на практике, говорит Олег Лисин, работодатель может найти формально законную причину для отказа. Борьба судов с объявлениями в интернете на этом фоне может показаться бессмысленной, однако Лисин полагает, что это не так.

— Я понимаю суды, потому что такие объявления в атмосфере напряженности, еще больше транслируют ее вовне, — говорит Лисин. — Создается такое окружение, которое во внешних источниках транслирует неприязнь к людям другой национальности. Это очень опасная тенденция, потому что мы живем в многонациональной стране. У нас много приезжих и это не только мигранты, но и люди из других российских регионов. И чтобы не раскручивать этот маховик ксенофобии и нетерпения к людям другой национальности, суды не допускают дискриминации.