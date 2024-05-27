Как гигантский цех завода завирусился в Сети и стал мемом. Мы посмотрели, что происходит за стенами корпуса: фоторепортаж

Что происходит за стенами цеха Иркутского завода тяжелого машиностроения, который стал интернет-мемом
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Гигантский серый корпус Иркутского машиностроительного завода (ИЗТМ) имени Куйбышева
стал сетевым мемом. Интернет-пользователи прозвали его самым хозяйственным корпусом страны и юморят по этому поводу кто во что горазд.
Если открыть комментарии в 2ГИС, то становится понятно, что люди пишут отзывы на это серое здание исправно чуть ли не ежедневно. Сейчас их уже больше 200, а рейтинг объекта — пять звезд.
Авторы комментариев создают целые истории о корпусе. Например, рассказывают, что это место, где есть всё, кто-то обещает назвать в честь него своего сына, кто-то признает, что хозяйственный корпус — это его отец. А пользователь Дарима Ковальская, например, называет себя экспертом по хозяйственным корпусам и собирается разводить «чистокровных корпусят», предупреждая, что их нужно бронировать заранее.
Часть известности зданию принес известный развлекательный портал «Пикабу», где заметка о странном феномене «хозяйственного корпуса» в Иркутске
появилась год назад.
— Шарился в 2ГИС по городу Иркутску (ну а чем еще на работе заняться) и наткнулся на большой хозяйственный корпус, чисто случайно ткнул на него и по отзывам понял, что это самый хозяйственный и самый лучший корпус в стране, — написал тогда пользователь StandartB и дал ссылку на объект, что вызвало волну новых комментариев из других городов.
После этого комментарии о славе, «о громадности и хозяйственности большого хозяйственного корпуса» посыпались из разных краев России и не только: отметились пользователи из Дубая, Липецка, Мурманска, Новосибирска, Владивостока и других городов.
Ну а нашим коллегам из
«ИрСити» удалось проникнуть в этот загадочный цех и своими глазами увидеть, что там происходит. Экскурсию по нему провел заместитель гендиректора предприятия Антон Лазицкий.
Так цех выглядит снаружи. После бесконечного количества положительных отзывов в интернете стало ужасно интересно, что же там внутри. Оказалось, что за серыми стенами кипит жизнь
Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»
Ответим сразу на главный вопрос: этот «хозяйственный корпус» — рабочий
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Производство в этом корпусе не останавливалось никогда
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Этот гигантский корпус — самый поздний по времени ввода объект завода. Его построили в 1977 году. В 2003 году, когда предприятие снова разделилось и большая часть территории отошла ГК «Фортуна», сюда решили перенести максимальное число цехов ИЗТМ
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
В двухэтажное здание площадью почти в 34 тысячи квадратных метров переехали сразу 6–7 цехов. Сейчас здесь находятся цеха начиная от приемочного, куда поставляется сырье, до упаковочного, где готовую продукцию упаковывают, маркируют и перевозят к месту дальнейшей отгрузки
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Прямо в этом здании принимают большие листы металла, раскраивают их, обрабатывают, проводят сварку, расточку, токарно-фрезерную работу
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Сейчас на заводе трудятся 700 человек. Но кадры еще нужны — работы настолько много, что руководство рассматривает возможность перейти с одной на две смены
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
По итогам 2023 года предприятие выпустило продукции на 3 миллиарда рублей. До начала СВО суммы не превышали 1,3–1,4 миллиарда рублей
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Завод производит оборудование для предприятий черной металлургии: сталевозы, шлаковозы, чугуновозы. На технике ИЗТМ работают такие крупные предприятия, как Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты, «Северсталь». Есть линейка по горнообогатительному оборудованию
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
В Иркутской области оборудование ИЗТМ закупают золотодобытчики
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
В последнее время на завод всё больше приходят молодые парни. Еще пять-шесть лет назад работали в основном специалисты 55–60 лет. На предприятие не шли даже выпускники машиностроительного техникума, расположенного неподалеку. Сейчас же молодые специалисты не просто начинают карьеру на заводе, но и остаются здесь надолго
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Этому в том числе способствует уровень зарплат — от 80 до 140 тысяч рублей в месяц. Она вся белая. Сейчас молодых специалистов на предприятии работает около 20–25% от общего числа
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
С молодыми ребятами работают маститые специалисты. Станки на ИЗТМ по большей части еще советские, потому есть своя специфика в них. Но это оборудование надежное и очень ремонтопригодное. С современными станками, как ни удивительно, гораздо сложнее работать
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
На заводе до сих пор трудятся специалисты, у которых общий стаж — это несколько десятков лет
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
В сентябре 2022 года с завода в рамках частичной мобилизации ушли на СВО семь человек. Они были обычными рабочими, но, как говорит Антон Лазицкий, хорошего стропальщика, например, сложно назвать малоценным кадром — каждая из специальностей очень важна для производства. Сейчас у работников ИЗТМ по решению Минпромторга РФ есть бронь от призыва
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
На поставки сырья для ИЗТМ санкции против России, введенные после начала спецоперации, никак не повлияли: оно в основном и до того было отечественным — с Урала. Разве что тот же металл подорожал
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Высокотехнологичное оборудование не используется на ИЗТМ, потому с этим проблем после начала спецоперации не возникло. Но автоматика была на заводе импортной
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Тяжелое машиностроение — это детали вот такого масштаба
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
И вот такого
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
На кранах, кстати, работают не только мужчины, но и женщины
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
В этом цехе снимали фильм
к 115-летию завода
. Сейчас, говорит Антон Лазицкий, это сделать было бы невозможно. С учетом возросших объемов производства даже теоретически нельзя остановить работу на пару часов для съемок
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Пример того самого, еще советского станка
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Красивые «отходы» производства
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Есть в цехе и свой «островок природы», который, конечно, резко контрастирует с индустриальной мощью
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
«Лес» прямо посреди производства
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Портрет Валериана Куйбышева — советского политика — совсем не случаен. Завод по-прежнему носит его имя
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
То, что завод вообще сохранился хотя бы в таком «усеченном» виде, говорит Антон Лазицкий, — это большая заслуга Марка Глухова, который, как
писала «Восточно-Сибирская правда»
, сорок лет проработал на заводе и прошел путь от фрезеровщика до заместителя генерального директора по кадрам. С 2006 года он стал председателям совета директоров завода. Сейчас ИЗТМ принадлежит его сыну Яну
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Строили тогда на века. Сейчас подобное производство создать стоит фантастических вложений, в том числе из-за технологических нюансов. Потому расширяться ИЗТМ не планирует: в черте города никто не разрешит, а за городом нецелесообразно
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Производство и землю в центре города, казалось бы, можно было бы продать и обеспечить себя и своих потомков на долгие годы безбедного существования, но, как отмечает Лазицкий, сделать это с предприятием, на котором ты проработал столько лет, сложно
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Добавляется еще и созидательный момент: «Продавать — это скучно, создавать — это гордо»
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Советская техника, которая служит уже долго и не подводит
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Процесс создания деталей требует от рабочих точности и кропотливости
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
И, кстати, работники, которых мы встретили во время нашей экскурсии, казались очень добродушными
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
В сварочном цехе всё искрит в разные стороны
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Так всё заставлено было не всегда. Еще пару лет назад в цехах было очень свободно. Причина всё та же — возросший спрос на оборудование ИЗТМ
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Несмотря на загрузку предприятия, суеты мы не заметили
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Все спокойно занимаются своим делом
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Ностальгические советские плакаты — словно из старых фильмов
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Очень скоро этот металл превратится в детали тяжелой техники
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
И еще один намек на живую природу
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
На заводе есть склад для хранения различных материалов, но из-за высокой загрузки и экономии времени сейчас они находятся непосредственно рядом с производством
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Удалось нам попасть и в литейный цех
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Увидеть, как расплавленный металл отливается в специальные формы, нам не удалось
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Но мы застали момент подготовки к этому: металл как раз плавили, поддавая жару
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Литейный цех находится в отдельном здании
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
И считается опасным производством
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
А отливают в этом цехе вот такие черпаки, которые соединяются в цепи по 90–100 штук. С помощью них и добывается металл — то же золото
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»
Небольшая зона отдыха у литейного цеха. Почти что пасторальная картина в суровом окружении
Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»