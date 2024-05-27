Как гигантский цех завода завирусился в Сети и стал мемом. Мы посмотрели, что происходит за стенами корпуса: фоторепортаж

Что происходит за стенами цеха Иркутского завода тяжелого машиностроения, который стал интернет-мемом Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Гигантский серый корпус Иркутского машиностроительного завода (ИЗТМ) имени Куйбышева стал сетевым мемом. Интернет-пользователи прозвали его самым хозяйственным корпусом страны и юморят по этому поводу кто во что горазд.

Если открыть комментарии в 2ГИС, то становится понятно, что люди пишут отзывы на это серое здание исправно чуть ли не ежедневно. Сейчас их уже больше 200, а рейтинг объекта — пять звезд.



Авторы комментариев создают целые истории о корпусе. Например, рассказывают, что это место, где есть всё, кто-то обещает назвать в честь него своего сына, кто-то признает, что хозяйственный корпус — это его отец. А пользователь Дарима Ковальская, например, называет себя экспертом по хозяйственным корпусам и собирается разводить «чистокровных корпусят», предупреждая, что их нужно бронировать заранее.



Часть известности зданию принес известный развлекательный портал «Пикабу», где заметка о странном феномене «хозяйственного корпуса» в Иркутске появилась год назад.



— Шарился в 2ГИС по городу Иркутску (ну а чем еще на работе заняться) и наткнулся на большой хозяйственный корпус, чисто случайно ткнул на него и по отзывам понял, что это самый хозяйственный и самый лучший корпус в стране, — написал тогда пользователь StandartB и дал ссылку на объект, что вызвало волну новых комментариев из других городов.



После этого комментарии о славе, «о громадности и хозяйственности большого хозяйственного корпуса» посыпались из разных краев России и не только: отметились пользователи из Дубая, Липецка, Мурманска, Новосибирска, Владивостока и других городов.



Ну а нашим коллегам из «ИрСити» удалось проникнуть в этот загадочный цех и своими глазами увидеть, что там происходит. Экскурсию по нему провел заместитель гендиректора предприятия Антон Лазицкий.

Так цех выглядит снаружи. После бесконечного количества положительных отзывов в интернете стало ужасно интересно, что же там внутри. Оказалось, что за серыми стенами кипит жизнь Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»











Ответим сразу на главный вопрос: этот «хозяйственный корпус» — рабочий Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Производство в этом корпусе не останавливалось никогда Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Этот гигантский корпус — самый поздний по времени ввода объект завода. Его построили в 1977 году. В 2003 году, когда предприятие снова разделилось и большая часть территории отошла ГК «Фортуна», сюда решили перенести максимальное число цехов ИЗТМ Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











В двухэтажное здание площадью почти в 34 тысячи квадратных метров переехали сразу 6–7 цехов. Сейчас здесь находятся цеха начиная от приемочного, куда поставляется сырье, до упаковочного, где готовую продукцию упаковывают, маркируют и перевозят к месту дальнейшей отгрузки Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Прямо в этом здании принимают большие листы металла, раскраивают их, обрабатывают, проводят сварку, расточку, токарно-фрезерную работу Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Сейчас на заводе трудятся 700 человек. Но кадры еще нужны — работы настолько много, что руководство рассматривает возможность перейти с одной на две смены Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











По итогам 2023 года предприятие выпустило продукции на 3 миллиарда рублей. До начала СВО суммы не превышали 1,3–1,4 миллиарда рублей Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Завод производит оборудование для предприятий черной металлургии: сталевозы, шлаковозы, чугуновозы. На технике ИЗТМ работают такие крупные предприятия, как Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты, «Северсталь». Есть линейка по горнообогатительному оборудованию Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











В Иркутской области оборудование ИЗТМ закупают золотодобытчики Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











В последнее время на завод всё больше приходят молодые парни. Еще пять-шесть лет назад работали в основном специалисты 55–60 лет. На предприятие не шли даже выпускники машиностроительного техникума, расположенного неподалеку. Сейчас же молодые специалисты не просто начинают карьеру на заводе, но и остаются здесь надолго Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Этому в том числе способствует уровень зарплат — от 80 до 140 тысяч рублей в месяц. Она вся белая. Сейчас молодых специалистов на предприятии работает около 20–25% от общего числа Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











С молодыми ребятами работают маститые специалисты. Станки на ИЗТМ по большей части еще советские, потому есть своя специфика в них. Но это оборудование надежное и очень ремонтопригодное. С современными станками, как ни удивительно, гораздо сложнее работать Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











На заводе до сих пор трудятся специалисты, у которых общий стаж — это несколько десятков лет Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











В сентябре 2022 года с завода в рамках частичной мобилизации ушли на СВО семь человек. Они были обычными рабочими, но, как говорит Антон Лазицкий, хорошего стропальщика, например, сложно назвать малоценным кадром — каждая из специальностей очень важна для производства. Сейчас у работников ИЗТМ по решению Минпромторга РФ есть бронь от призыва Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











На поставки сырья для ИЗТМ санкции против России, введенные после начала спецоперации, никак не повлияли: оно в основном и до того было отечественным — с Урала. Разве что тот же металл подорожал Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Высокотехнологичное оборудование не используется на ИЗТМ, потому с этим проблем после начала спецоперации не возникло. Но автоматика была на заводе импортной Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Тяжелое машиностроение — это детали вот такого масштаба Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











И вот такого Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











На кранах, кстати, работают не только мужчины, но и женщины Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











В этом цехе снимали фильм к 115-летию завода . Сейчас, говорит Антон Лазицкий, это сделать было бы невозможно. С учетом возросших объемов производства даже теоретически нельзя остановить работу на пару часов для съемок Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Пример того самого, еще советского станка Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Красивые «отходы» производства Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Есть в цехе и свой «островок природы», который, конечно, резко контрастирует с индустриальной мощью Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











«Лес» прямо посреди производства Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Портрет Валериана Куйбышева — советского политика — совсем не случаен. Завод по-прежнему носит его имя Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











То, что завод вообще сохранился хотя бы в таком «усеченном» виде, говорит Антон Лазицкий, — это большая заслуга Марка Глухова, который, как писала «Восточно-Сибирская правда» , сорок лет проработал на заводе и прошел путь от фрезеровщика до заместителя генерального директора по кадрам. С 2006 года он стал председателям совета директоров завода. Сейчас ИЗТМ принадлежит его сыну Яну Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Строили тогда на века. Сейчас подобное производство создать стоит фантастических вложений, в том числе из-за технологических нюансов. Потому расширяться ИЗТМ не планирует: в черте города никто не разрешит, а за городом нецелесообразно Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Производство и землю в центре города, казалось бы, можно было бы продать и обеспечить себя и своих потомков на долгие годы безбедного существования, но, как отмечает Лазицкий, сделать это с предприятием, на котором ты проработал столько лет, сложно Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Добавляется еще и созидательный момент: «Продавать — это скучно, создавать — это гордо» Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Советская техника, которая служит уже долго и не подводит Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Процесс создания деталей требует от рабочих точности и кропотливости Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











И, кстати, работники, которых мы встретили во время нашей экскурсии, казались очень добродушными Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











В сварочном цехе всё искрит в разные стороны Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Так всё заставлено было не всегда. Еще пару лет назад в цехах было очень свободно. Причина всё та же — возросший спрос на оборудование ИЗТМ Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Несмотря на загрузку предприятия, суеты мы не заметили Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Все спокойно занимаются своим делом Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Ностальгические советские плакаты — словно из старых фильмов Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Очень скоро этот металл превратится в детали тяжелой техники Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











И еще один намек на живую природу Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











На заводе есть склад для хранения различных материалов, но из-за высокой загрузки и экономии времени сейчас они находятся непосредственно рядом с производством Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Удалось нам попасть и в литейный цех Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Увидеть, как расплавленный металл отливается в специальные формы, нам не удалось Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Но мы застали момент подготовки к этому: металл как раз плавили, поддавая жару Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Литейный цех находится в отдельном здании Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











И считается опасным производством Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











А отливают в этом цехе вот такие черпаки, которые соединяются в цепи по 90–100 штук. С помощью них и добывается металл — то же золото Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»









