Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это

Анастасия Шевякова корреспондент

Людям, живущим на Севере, так хочется зелени и ярких красок природы Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Побывав почти в 20 странах мира, наша коллега, журналист портала 86.RU Анастасия Шевякова решила окунуться в атмосферу российских курортов и для поездки в мае выбрала Сочи. Ожиданий особых не было — просто хотелось сменить обстановку и, наконец, увидеть зеленые деревья и пальмы, траву и цветы. Об отпуске она рассказала в колонке.



Что-то пошло не так

В турфирме мы обозначили свои желания и попросили подобрать отель неподалеку от набережной Сочи. Выбор пал на «Сочи Парк Отель». Недельное пребывание в номере с балконом и двухразовым питанием на двоих обошлось в 76 800 рублей. Дорога до курорта и обратно на самолете стоила около 60 000 рублей.



Вечерний Сочи встретил дождем, но было относительно тепло — плюс 16 градусов. После почти минусовой температуры в Сургуте — это почти рай. Поездка от аэропорта до гостиницы на такси заняла всего 15 минут. Номер отеля оказался совсем небольшим. В нем был мизерный платяной шкаф, кровать, две тумбочки, стул и письменный стол, на котором почему-то стоит телевизор. Санузел вполне нормальный, полотенца присутствуют. С балкона открывается красивый вид на открытый уличный бассейн с подогревом, огромную территорию и расположенный рядом парк аттракционов.

Так выглядит вид с балкона отеля Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Более подробно обследовать местность мы отправились на следующее утро. Первым делом хотелось попасть к морю. До него мы шли минут 15, с каждым шагом понимая, что что-то не так. По рассказам знакомых, неоднократно отдыхавших в Сочи, от отеля до моря нужно идти пару минут, но та набережная, к которой вышли мы, была гораздо дальше. Загуглив местоположение, мы выяснили, что находимся в селе Сириус.

Набережная в Адлере очень симпатичная Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Например, на ней можно увидеть такое Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Сочи — город-курорт в Краснодарском крае. Протяженность его вдоль берега Черного моря — почти 100 км. По площади Сочи превосходит даже некоторые государства. В его состав входят 4 крупных курортных района: Адлерский, Хостинский, Лазаревский и Центральный. Этим деление не ограничивается. Красная Поляна — тоже часть Сочи, вернее, Адлерского района. А еще это самый южный район, который граничит с Абхазией.



Олимпийская деревня

Расстраиваться долго не стали, решили отдыхать там, куда приехали. Главная достопримечательность поселка, безусловно, Олимпийский парк. На огромной территории находятся главные спортивные сооружения Олимпиады — стадион «Фишт», ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Шайба», стадион для керлинга, автодром. Выглядит всё величественно и красиво, особенно вечером, когда зажигается подсветка. Из интересного — поющий фонтан и композиция, на которой размещены все победители Олимпиады Сочи. Для прогулки по парку можно взять в аренду велосипед или электросамокат. Но мы решили ходить пешком. Правда, ноги в конце прогулки почти отваливались.

Олимпийский парк поражает своими масштабами Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











К Олимпийским локациям примыкает «Сочи парк». Сюда нужно тем, кто приехал отдыхать с детьми. Хотя экстрима хватит и для взрослых. Мы решили прокатиться вечером на колесе обозрения. Даже тем, кто боится высоты, как я, будет комфортно в современных закрытых кабинках. В каждой есть открывающиеся окошки, из которых можно сделать потрясающие фото.



Обязательно прокатитесь на колесе обозрения Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Неподалеку от Олимпийского парка находится Имеретинская набережная. И днем, и вечером можно продолжить прогулку там: полюбоваться морем, посидеть в кафе или ресторане с видом на воду. Цены уже в мае немного кусаются. Жареная барабулька с двумя кружками пива обошлась нам в 2400 рублей. При этом, если спуститься с набережной на вторую или третью линию, то цены сразу становятся весьма демократичными. Например, 500 граммов вкуснейшего шашлыка и лимонад обошлись в 1100 рублей. Есть и столовые. Там средний чек на двоих выходит на 750–800 рублей.



Центральный Сочи

Безусловно, нам было интересно увидеть центр Сочи. Туда из Сириуса можно добраться на «Ласточке». Железнодорожная станция находится прямо в Олимпийском парке. Билет стоит около 400 рублей. Можно и на такси. В Сочи работают приложения «Яндекса», «Максима», «Убера». Машина приезжает за 5–10 минут. Поездка в зависимости от времени суток варьируется от 700 до 1000 рублей. Ехать минут 30–40 в зависимости от пробок.



Мы начали наш путь от Морского вокзала, поскольку, по словам отельного гида, именно оттуда начинается Центральный район Сочи. Моросил дождик. Многие туристы передвигались в тонких разноцветных дождевиках. Они стоят 350–400 рублей. Мы купили зонтик за 1000 рублей и были счастливы.



Набережная Центрального района Сочи не произвела такого впечатления, как набережная Адлера. Строили ее давно, местами она сужается до 1–1,5 метра. Думаю, летом там просто не протолкнуться. По всей протяженности набережной, а это примерно 2 километра, расположены магазинчики с сувенирами, лавки с местной косметикой, кафе и рестораны.



Проголодавшись, мы решили найти культовый ресторанчик — «Медийное место», которое советовали даже искушенные кулинары ХМАО. Нам принесли мидии в разных соусах, с картошкой фри и гренками. Порции большие. Стоит это удовольствие 860 рублей. Вкусно, вкусно, вкусно! Да еще и с видом на море.

В Сочи даже гурманы найдут себе место по душе Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Сразу скажу, что на набережную Сочи мы вернулись еще один раз — убедиться, всё ли посмотрели. Оказалось — всё. Потом мы прошлись по центральной части города. Тоже рекомендую — всегда интересно очутиться на незнакомых улочках и даже заблудиться там, но потом найти нужную дорогу.



Зеленая Абхазия и почему не поехали на Розу Хутор

Поскольку мы жили в Адлерском районе, решили сгонять в Абхазию. Поездка на одного человека стоила 2900 рублей. Путь на машине до границы — 15 минут. Таможню всем экскурсионным микроавтобусом прошли за 20 минут. Поездка получилась яркой и, наверное, незабываемой. Горные реки, озера, водопады, ущелья, насыщенный кислородом воздух оставил только положительные эмоции. Красота природы в своем первозданном виде впечатлила. Советую.

Природа Абхазии вряд ли оставит равнодушным любого туриста Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Были в нашем плане путешествия и посещение знаменитой Розы Хутор. Как считают многие туристы — хоть раз в жизни нужно туда съездить, чтобы иметь представление. Но мы, подумав, решили этого не делать. Решили, что после Абхазии вряд ли получим яркие впечатления. Кстати, цены на посещение Розы Хутор не маленькие — минимальный входной билет на сайте с одним подъемом на фуникулере обойдется в 2450 рублей на человека. Но тут уж выбор каждого туриста. Мы решили, что посетим это место в другой раз. А он, на мое удивление, возможно, будет. Сочи оставил у меня вполне хорошее впечатление.



За 7 дней пребывания в Сочи мы потратили на еду и экскурсии около 45–50 тысяч рублей. Сумма не заоблачная. Поэтому позволить себе такое мини-путешествие могут, по моим ощущениям, многие. Безусловно, эта сумма может варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону. Сам курорт не хуже многих заграничных, здесь есть что посмотреть. Да и в целом прогулки по морскому побережью всегда приятны. Вернусь ли я еще раз — почему бы и нет!

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