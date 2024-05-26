«Красный штамп» на свидетельстве о рождении: зачем россияне стоят за ним в очередях по всей стране и что будет, если его нет

Очереди по всем городам страны за красным штампом Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Таких очередей в паспортные столы по стране не было, наверное, с паспортной реформы 2003 года, когда советские паспорта меняли на новые, российские.

Теперь же в очередях стоят не за новыми документами... а всего лишь ради крошечного красного штампика на свидетельстве о рождении ребенка. Он должен засвидетельствовать, что ваш ребенок — гражданин России.

Причем с 2013 по 2023 годы такой красный штамп не ставили. Однако 22 ноября 2023 года в России вступил в силу указ президента № 889, согласно которому при выезде за рубеж детей до 14 лет в ряд стран обязательно нужен такой штамп. Это страны, с которыми у России заключены соглашения: Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. В этих странах внутренние российские документы (такие как свидетельство о рождении) сами по себе не подтверждают гражданство ребенка.



Однако на деле всё оказалось не так просто. Без заветного красного штампа ребенка могут просто не взять в детский сад. Невозможно ребенка прописать (даже на жилплощади родителя) или выписать. Ведь штамп подтверждает, что ребенок — гражданин России. Хотя мнения экспертов разделились. В Краснодаре журналистам 93.RU в МВД заявили, что регистрацию по месту жительства можно сделать без этого штампа, а в Тюмени утверждают, что нельзя. Россияне всё поняли правильно, и решили, что лучше получить, чем нет.



Хотя, чтобы красный штампик получить, нужно собрать немало документов: это вовсе не только паспорта родителей (или законных представителей), как можно подумать, но и документы, подтверждающие, что родители также имеют гражданство России. Красную печать, подтверждающую наличие гражданства, ставят в отделах по вопросам гражданства.

Сложнее всего, конечно, тем, кто родился еще в советское время за пределами РСФСР либо уже после распада Советского Союза переехал в Россию из постсоветских республик.

Особенно много их в регионах Юга России — это выходцы из Армении, Азербайджана, Грузии, Абхазии... С них в паспортных столах просят, естественно, толстенные пакеты документов.



Причем — что любопытно — записаться на прием через «Госуслуги» невозможно. Только по телефону (а это квест уровня «Бог») или прийти лично и подать заявление в порядке живой очереди. Выстояв, конечно, заранее несколько часов, а то и дней. Это как повезет.



Конечно же, это всё подается так, будто сделано для нашего блага. А для чего на самом деле, MSK1.RU разбирается с экспертами.



Под строгим контролем

— Изменения в законодательстве привели к тому, что процессы подтверждения гражданства, который ранее был автоматическим, теперь и требуют такого тщательного подхода, — говорит в беседе с MSK1. RU миграционный юрист Дмитрий Бурковский. — С точки зрения государственной политики, это направлено на обеспечение более ответственного подхода к вопросам гражданства.



Бурковский говорит, что государство пытается всё строже контролировать вопросы, связанные с гражданством. В частности, с этого года новые законы ужесточают условия выдачи материнского капитала лицам, не имеющим гражданства на момент рождения ребенка. Конечно, для граждан такое «зарегулирование несет временные неудобства, но, как обычно, всё объясняют позитивным эффектом для общества.



По словам миграционного юриста, дети, которые не имеют подтверждения гражданства (в виде пресловутого красного штампа на свидетельстве о рождении) реально могут столкнуться с ограничениями в доступе к социальным услугам. Вплоть до посещения детсада.



— Это связано с тем, что дошкольные учреждения (как и другие государственные и муниципальные службы), обязаны проверять наличие гражданства для предоставления полного спектра услуг. Отсутствие такого подтверждения может рассматриваться как отсутствие юридического статуса, что и влечет за собой ограничения, — объясняет Бурковский.



Впрочем, это вовсе не значит, что дети иностранцев не могут учиться в российских детсадах и школах. Просто для этого они должны быть поставлены на миграционный учет по месту проживания. Плюс нужен пакет документов: загранпаспорт и свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие легальность пребывания родителей. Причем все иностранные документы должны быть переведены на русский язык и заверены нотариально, подчеркивает Бурковский.



Не имеют права?

Адвокат Игорь Апостол считает, что образовательные учреждения не имеют права отказывать даже лицам без гражданства в приеме (а с точки зрения закона это дети, не имеющие пресловутого штампа), при наличии свободных мест для обучения.



— В нашей стране получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования доступно не только для граждан РФ, но и гражданам других стран, лицам без гражданства и беженцам, — объясняет Апостол. — И если образовательное учреждение отказывает в приеме документов гражданину или лицу без гражданства, то необходимо обратиться с жалобами в органы прокуратуры и Рособрнадзора.



По словам Бурковского, требование предоставления документов, подтверждающих гражданство РФ у родителей (особенно выходцев из постсоветских республик), также является законным.



— Это обусловлено необходимостью соблюдения миграционного законодательства и обеспечения правопорядка, — говорит юрист. — Хотя такое правоприменение должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством. То есть каждый случай требует индивидуального рассмотрения с учетом всех обстоятельств.



— Гражданство детей следует за гражданством родителей, и, если родители сами не являются гражданами РФ, соответствующий штамп в свидетельстве о рождении ребенка также не будет поставлен, — объясняет председатель Общероссийского профсоюза медиаторов юрист Владимир Кузнецов. — Так что новые требования просто устанавливают для родителей обязанность пройти одну административную процедуру, которая впоследствии обусловливает получение ребенком паспорта гражданина РФ (по достижении соответствующего возраста), заграничного паспорта или регистрацию по месту жительства.

