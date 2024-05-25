Серийный самозванец: история Фредерика Бурдена, который выдавал себя за пропавших подростков

В 1997 году родителям 16-летнего Николаса Бэркли из США сообщили, что подросток, пропавший три года назад, нашелся в Испании. Он рассказывал жуткие вещи, что его похитили, пытали, запрещали говорить на английском, поэтому теперь он изъясняется с акцентом, в голубые когда-то глаза что-то вкололи, и они стали карими. Мать и сестра не колебались ни мгновения — их Николас наконец нашелся, да, выглядит он старше, но ведь представить страшно, что ему пришлось пережить за эти годы.