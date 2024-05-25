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Страна и мир Серийный самозванец: история Фредерика Бурдена, который выдавал себя за пропавших подростков

Серийный самозванец: история Фредерика Бурдена, который выдавал себя за пропавших подростков

В его ложь поверила даже мать исчезнувшего когда-то мальчика

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В 1997 году родителям 16-летнего Николаса Бэркли из США сообщили, что подросток, пропавший три года назад, нашелся в Испании. Он рассказывал жуткие вещи, что его похитили, пытали, запрещали говорить на английском, поэтому теперь он изъясняется с акцентом, в голубые когда-то глаза что-то вкололи, и они стали карими. Мать и сестра не колебались ни мгновения — их Николас наконец нашелся, да, выглядит он старше, но ведь представить страшно, что ему пришлось пережить за эти годы.

Только частный детектив, которого нанял телеканал для расследования этой невероятной истории, усомнился — единственное, что объединяло Ника, который пропал, с тем, кого он видел перед собой, так это то, что у обоих по пять пальцев на руках.

Парень три месяца жил, окруженный заботой родственников, пока отпечатки пальцев вновь обретенного Ника не нашлись в базе Интерпола. Это был серийный самозванец, француз Фредерик Бурден. И на тот момент ему было уже 23 года.

Бурден выдавал себя за десятки разных людей: сирот и действительно пропавших когда-то подростков. При этом у него не было сексуальных отклонений или жажды наживы.

Так зачем мужчина притворялся подростками и как живет теперь — смотрите в видео выше.

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