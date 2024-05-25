Генерал Попов остался в СИЗО, Кремль рассказал о возможности переговоров с Украиной: новости за 24 мая

В Кремле прокомментировали публикацию агентства Reuters о возможности переговоров Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 24 мая.



В Кремле прокомментировали возможность переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Reuters, в которой говорится, что Владимир Путин готов к переговорам при фиксации нынешней линии фронта. Агентство ссылается на четырех высокопоставленных чиновников России, их имена не упоминаются.

— Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь тех целей, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны, — цитирует Пескова ТАСС.

Песков также подчеркнул, что в Конституции РФ «зафиксирован состав Российской Федерации, включая четыре новые территории».



Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией

24 мая суд рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову с содержания под стражей на домашний арест. Около 15 часов 30 минут по московскому времени появились сообщения, что суд изменил меру пресечения, однако позже стало известно, что по итогу заседания суд оставил Попова в СИЗО.

Генерал-майор Иван Попов был отправлен под стражу 17 мая по подозрению в мошенничестве. 23 мая в Следственном комитете сообщили, что Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения.



Москва прекратила соглашение с Японией по ликвидации ядерного оружия

Россия прекратила действие соглашения с Японией в области ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Решение было принято еще в ноябре прошлого года. В МИДе тогда заявили, что в условиях «откровенно антироссийской политики» Японии сочли невозможным продолжать взаимодействие по проблемам, затрагивающим интересы национальной безопасности. Япония в связи с этим выразила сожаление.



Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года. Оно предполагало содействие при безопасной ликвидации ядерных вооружений, для этого был создан специальный комитет, где две страны обменивались информацией. Это был первый комплексный документ между Россией и Японией, который определял основные направления развития двусторонних отношений.

ВОЗ сообщила, что из-за ковида сократилась продолжительность жизни

Всемирная организация здравоохранения 24 мая опубликовала доклад, в котором говорится, что в результате пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах погибли 12,9 миллиона человек. Коронавирус вошел в тройку главных причин смертности во всём мире за эти два года.

Из-за пандемии люди стали жить меньше. Так, в 2020 году продолжительность жизни опустилась до уровня 2016 года и составила 72,5 года, а средний возраст — 62,8 года. В 2021 году снижение продолжилось, оба показателя упали до значений 2012 года — 71,4 года и 61,9 года соответственно.

Глава ФСБ рассказал о ходе следствия по делу о теракте в «Крокусе»

Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ сообщил, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на «Крокус Сити Холл» «координировали» через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ, филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне.

— В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержано более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников, — цитирует Бортникова ТАСС.

