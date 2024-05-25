«Ад за стенами дворца»: что происходит с британской принцессой Кейт Миддлтон

Супруга наследника престола борется с тяжелой болезнью Источник: _kate_middleton_royal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вот уже полгода весь мир следит за Кейт Миддлтон — британской принцессой, пропавшей в начале года после операции. Она продолжает бороться с раком, и пока представители короны молчат, появляется всё больше слухов о состоянии будущей королевы-консорт. Рассказываем обо всем, что известно о здоровье принцессы.



Кто такая Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон познакомилась с будущим наследником британской короны Ульямом в 2001 году, когда они вместе учились в шотландском университете. Девушка сразу приглянулась принцу, и всего за год дружба переросла в любовь. Уже в 2002 году они перебрались в общее жилье.

Однако Уильям не спешил предлагать руку, сердце и место в королевской семье. Наследник престола так долго тянул, что в 2006 году влюбленные даже ненадолго разбежались, однако юному принцу удалось удержать свою любовь.

Источник: _kate_middleton_royal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В то время британская пресса уже прозвала девушку «Ждущая Кейти» из-за того, что Уильям всё тянет со свадьбой. Обручились Кейт Миддлтон и Уильям лишь в апреле 2011 года.

Источник: _kate_middleton_royal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С тех пор Кейт влюбились миллионы британцев: новоиспеченная принцесса оказалась очень воспитанной и тактичной дамой, активно участвующей в благотворительности. Супруга Уильяма помогала крупным музеям Лондона, руководила общественными организациями по охране психического здоровья и привлекала внимание к важности воспитания детей.



При этом Кейт оставалась доброй и человечной принцессой: она сама возила своих детей в школу и приходила на родительские собрания, готовила завтраки и лично заскакивала в магазины за продуктами.

Источник: _kate_middleton_royal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Так как Уильям — наследник британского престола, то, когда он станет новым королем, Кейт Миддлтон займет место принцессы-консорт. И такая воспитанная, ответственная и человечная дама идеально подходила на эту роль.



Консорт — это супруг или супруга правителя. В отличие от короля или королевы, перед ними не ставятся конкретные задачи. Их главная обязанность — поддерживать супруга на протяжении правления.



Внезапные проблемы со здоровьем

В начале 2024 году резиденция Кейт и Уильяма опубликовало тревожное сообщение о здоровье принцессы. Кенсингтонский дворец заявил, что сразу двум членам королевской семьи потребовалась операция — королю Карлу III прооперировали предстательную железу, а супруга принца Уильяма прошла «успешную плановую операцию на брюшной полости». Во дворце пообещали, что уже через две недели Кейт Миддлтон выпишут из больницы и она вернется домой.



Но после этого принцесса как будто бы испарилась. Никаких новостей о здоровье Кейт не поступало, а сама дама перестала появляться на публике.

Источник: _kate_middleton_royal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Взволнованные британцы начали строить самые разные теории: пока одни отшучивались на тему того, что Кейт попала в Нарнию, другие всерьез предполагали, что принцессу ввели в кому из-за осложнений во время операции. Английский комик Джон Оливер и вовсе высказал версию, что «есть ненулевой шанс, что она умерла».



— Я не говорю, что это случилось. Я говорю, что шанс не равен нулю. Пока мы не увидим ее с номером свежей газеты, — заявил Джон Оливер.



Чтобы успокоить ситуацию, королевская семья опубликовала фотографию Кейт Миддлтон в День матери 10 марта — на снимке принцесса позирует вместе со своими детьми.

Источник: _kate_middleton_royal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











И это сделало всё еще хуже — сразу несколько западных СМИ уличили королевскую семью в том, что фотографию сильно отретушировали. Снимок активно обсуждали в соцсетях и плодили всё новые теории о том, куда подевалась Кейт. Всего за день изображение собрало в соцсети Х почти 50 миллионов просмотров.



На следующий день резиденция Уэльских удалила снимок и опубликовала извинения от имени Кейт:



— Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с монтажом. Я хотела бы принести свои извинения за путаницу, которую вызвала семейная фотография, которой мы поделились вчера, — заявила принцесса.

Источник: _kate_middleton_royal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Еще через неделю, 18 марта, британский таблоид The Sun опубликовал снятые папарацци фотографии Кейт и Уильяма — супруги выходили из любимого фермерского магазина и выглядели счастливыми и расслабленными. Тогда многие подумали, что все спекуляции на тему здоровья принцессы лишь выдумка конспирологов.

Но 22 марта принцесса наконец-то решилась рассказать всю правду.



— В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и на тот момент считалось, что у меня нет ракового заболевания. Операция прошла успешно. Однако анализы после операции выявили наличие рака, — призналась Кейт, — поэтому команда медиков рекомендовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и я сейчас нахожусь на ранних этапах лечения.



После признания Кейт принц Уильям, много времени проводивший с супругой, всё чаще стал появляться на публике и вернулся к королевским обязанностям. Наследник престола успокаивал британцев и говорил, что состояние принцессы становится лучше с каждым днем.



Лечащий врач принцессы Рамия Мокбель также делилась подробностями о жизни Кейт. Она рассказала журналу Hello о том, что принцессе пришлось отказаться от многих продуктов и регулярно заниматься спортом. Также Кейт посоветовали носить специальные перчатки и сапоги, помогающие справиться с онемением рук и ног.

Источник: _kate_middleton_royal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Однако никаких официальных подробностей о состоянии здоровья принцессы королевская семья не разглашает. На фоне этого появляются всё новые слухи о здоровье Кейт Миддлтон. Издание RadarOnline со ссылкой на инсайдера рассказало о том, что из-за химеотерапии у Кейт начали выпадать волосы и ухудшилось состояние кожи.



— Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца, — заявил высокопоставленный придворный изданию, — принцесса Уэльская прикладывает все усилия, чтобы скрыть дискомфорт, который она испытывает, особенно от детей.



Издание Hindustan Times предположило, что специально для операции принцессе Уэльской в Лондон прилетели лучшие врачи из Италии, которые ранее оперировали Папу Римского.



Чтобы поддержать Кейт Миддлтон, модный журнал Tatler решил поставить принцессу на обложку июльского номера, но из-за болезни принцесса отказалась фотографироваться. Тогда Tatler решили нарисовать ее портрет. Художница Ханна Юзор рассказала, что вдохновилась образом принцессы на государственном банкете в ноябре 2022 года.

Источник: Autumn / X.com











Однако фанаты королевской семьи посчитали портрет неудачным и даже оскорбительным.

Источник: Tatler / X.com











— Это ужасно — почему-то мне кажется, что художница не особо любит принцессу, — написала пользовательница Fibutton в соцсети Х, — это похоже на плохой выпускной портрет.



— Смените одежду, и никто не узнает, что это Кейт, — считает девушка с ником Debra Lane. — Она совсем на нее не похожа, ни капельки.



— Вы издеваетесь? — возмущается подписчица Autumn. — Надеюсь, что вы не продадите ни одной копии…

