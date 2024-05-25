«Ад за стенами дворца»: что происходит с британской принцессой Кейт Миддлтон

Вот уже полгода весь мир следит за Кейт Миддлтон — британской принцессой, пропавшей в начале года после операции. Она продолжает бороться с раком, и пока представители короны молчат, появляется всё больше слухов о состоянии будущей королевы-консорт. Рассказываем обо всем, что известно о здоровье принцессы.
Кто такая Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон познакомилась с будущим наследником британской короны Ульямом в 2001 году, когда они вместе учились в шотландском университете. Девушка сразу приглянулась принцу, и всего за год дружба переросла в любовь. Уже в 2002 году они перебрались в общее жилье.
Однако Уильям не спешил предлагать руку, сердце и место в королевской семье. Наследник престола так долго тянул, что в 2006 году влюбленные даже ненадолго разбежались, однако юному принцу удалось удержать свою любовь.
В то время британская пресса уже прозвала девушку «Ждущая Кейти» из-за того, что Уильям всё тянет со свадьбой. Обручились Кейт Миддлтон и Уильям лишь в апреле 2011 года.
С тех пор Кейт влюбились миллионы британцев: новоиспеченная принцесса оказалась очень воспитанной и тактичной дамой, активно участвующей в благотворительности. Супруга Уильяма помогала крупным музеям Лондона, руководила общественными организациями по охране психического здоровья и привлекала внимание к важности воспитания детей.
При этом Кейт оставалась доброй и человечной принцессой: она сама возила своих детей в школу и приходила на родительские собрания, готовила завтраки и лично заскакивала в магазины за продуктами.
Так как Уильям — наследник британского престола, то, когда он станет новым королем, Кейт Миддлтон займет место принцессы-консорт. И такая воспитанная, ответственная и человечная дама идеально подходила на эту роль.
Консорт — это супруг или супруга правителя. В отличие от короля или королевы, перед ними не ставятся конкретные задачи. Их главная обязанность — поддерживать супруга на протяжении правления.
Внезапные проблемы со здоровьем
В начале 2024 году резиденция Кейт и Уильяма опубликовало тревожное сообщение о здоровье принцессы. Кенсингтонский дворец заявил, что сразу двум членам королевской семьи потребовалась операция — королю Карлу III прооперировали предстательную железу, а супруга принца Уильяма прошла «успешную плановую операцию на брюшной полости». Во дворце пообещали, что уже через две недели Кейт Миддлтон выпишут из больницы и она вернется домой.
Но после этого принцесса как будто бы испарилась. Никаких новостей о здоровье Кейт не поступало, а сама дама перестала появляться на публике.
Взволнованные британцы начали строить самые разные теории: пока одни отшучивались на тему того, что Кейт попала в Нарнию, другие всерьез предполагали, что принцессу ввели в кому из-за осложнений во время операции. Английский комик Джон Оливер и вовсе высказал версию, что «есть ненулевой шанс, что она умерла».
— Я не говорю, что это случилось. Я говорю, что шанс не равен нулю. Пока мы не увидим ее с номером свежей газеты, — заявил Джон Оливер.
Чтобы успокоить ситуацию, королевская семья опубликовала фотографию Кейт Миддлтон в День матери 10 марта — на снимке принцесса позирует вместе со своими детьми.
И это сделало всё еще хуже — сразу несколько западных СМИ уличили королевскую семью в том, что фотографию сильно отретушировали. Снимок активно обсуждали в соцсетях и плодили всё новые теории о том, куда подевалась Кейт. Всего за день изображение собрало в соцсети Х почти 50 миллионов просмотров.
На следующий день резиденция Уэльских удалила снимок и опубликовала извинения от имени Кейт:
— Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с монтажом. Я хотела бы принести свои извинения за путаницу, которую вызвала семейная фотография, которой мы поделились вчера, — заявила принцесса.
Еще через неделю, 18 марта, британский таблоид The Sun опубликовал снятые папарацци фотографии Кейт и Уильяма — супруги выходили из любимого фермерского магазина и выглядели счастливыми и расслабленными. Тогда многие подумали, что все спекуляции на тему здоровья принцессы лишь выдумка конспирологов.
Но 22 марта принцесса наконец-то решилась рассказать всю правду.
— В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и на тот момент считалось, что у меня нет ракового заболевания. Операция прошла успешно. Однако анализы после операции выявили наличие рака, — призналась Кейт, — поэтому команда медиков рекомендовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и я сейчас нахожусь на ранних этапах лечения.
После признания Кейт принц Уильям, много времени проводивший с супругой, всё чаще стал появляться на публике и вернулся к королевским обязанностям. Наследник престола успокаивал британцев и говорил, что состояние принцессы становится лучше с каждым днем.
Лечащий врач принцессы Рамия Мокбель также делилась подробностями о жизни Кейт. Она рассказала журналу Hello о том, что принцессе пришлось отказаться от многих продуктов и регулярно заниматься спортом. Также Кейт посоветовали носить специальные перчатки и сапоги, помогающие справиться с онемением рук и ног.
Однако никаких официальных подробностей о состоянии здоровья принцессы королевская семья не разглашает. На фоне этого появляются всё новые слухи о здоровье Кейт Миддлтон. Издание RadarOnline со ссылкой на инсайдера рассказало о том, что из-за химеотерапии у Кейт начали выпадать волосы и ухудшилось состояние кожи.
— Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца, — заявил высокопоставленный придворный изданию, — принцесса Уэльская прикладывает все усилия, чтобы скрыть дискомфорт, который она испытывает, особенно от детей.
Издание Hindustan Times предположило, что специально для операции принцессе Уэльской в Лондон прилетели лучшие врачи из Италии, которые ранее оперировали Папу Римского.
Чтобы поддержать Кейт Миддлтон, модный журнал Tatler решил поставить принцессу на обложку июльского номера, но из-за болезни принцесса отказалась фотографироваться. Тогда Tatler решили нарисовать ее портрет. Художница Ханна Юзор рассказала, что вдохновилась образом принцессы на государственном банкете в ноябре 2022 года.
Однако фанаты королевской семьи посчитали портрет неудачным и даже оскорбительным.
— Это ужасно — почему-то мне кажется, что художница не особо любит принцессу, — написала пользовательница Fibutton в соцсети Х, — это похоже на плохой выпускной портрет.
— Смените одежду, и никто не узнает, что это Кейт, — считает девушка с ником Debra Lane. — Она совсем на нее не похожа, ни капельки.
— Вы издеваетесь? — возмущается подписчица Autumn. — Надеюсь, что вы не продадите ни одной копии…
Тем временем Кейт Миддлтон продолжает скрываться от публики. Корреспондент Daily Mail Ричард Иден рассказал, что принцесса не сможет появляться на публике как минимум до осени. Об этом журналисту рассказали подруги королевской особы. Однако и эти сроки могут сдвинуться — всё зависит от того, как Кейт отреагирует на лечение и что скажут ее врачи.