«Денег было до дури»: история Сутягина, который построил самый высокий деревянный дом в России

Дом Николая Сутягина известен на всю Россию Источник: Иван Митюшев, Иван Малкин / 29.RU











Про дом Сутягина в Архангельске слышали многие россияне, это уникальное явление в архитектуре страны — нечто на грани искусства и сумасшествия. Печальную историю деревянного небоскреба знают даже за рубежом: в Норвегии его называли сенсацией года, во Франции построили деревянный макет, а в Швеции сняли фильм. Здания нет уже 16 лет, но и сегодня в его честь называют музыкальные проекты, делают татуировки, посвящают выставки. Что же известно о самом творце? Довольно долго он не давал о себе знать. Журналисты 29.RU встретились с создателем скандального здания и уверяют, что история самого Сутягина не менее интересна: тут и криминал — три срока в колонии, и мистическое с божественным, и диалоги на уровне трагикомедии.

Истории из молодости: танцы, девушки, подвиги

20 мая Сутягину исполнилось 78 лет Источник: Иван Митюшев / 29.RU











Беседа с Николаем Сутягиным продолжалась... пять часов. И в течение первого из них он рассказывал о молодости: драках в кафе за девушек, о том, как учился зарабатывать большие деньги, заступался за слабых и обиженных.

В этих историях Сутягин никогда не начинал конфликт первым, но всегда побеждал в драках против толпы. А в кабаках его даже просили быстрее выбрать себе девушку! Якобы каждая девушка на танцах отказывала мужчинам в надежде, что Сутягин именно ей уделит внимание.



Как-то 15–16-летний герой вступился за мальчика, которого штангисты обижали в тренажерном зале. И уложил двух человек! Милиция запретила заниматься спортом и даже велела не пускать в залы. Еще в одной истории на танцах Сутягиным заинтересовалась девушка, и за это четыре человека вынесли его под руки из клуба. Он утверждает, что справился со всеми, потому что защищался. Под горячую руку попался и милиционер:

— Он сам стал требовать, чтобы я с ним подрался. Я говорю: «Меня же посадят, зачем меня вызывать [на бой]». А он: «Я не верю, что ты мог [четырех человек завалить]». Во двор меня завел. Я бить его не стал, просто оттолкнул и побежал. Сразу — к другу, у того отец был военным, он-то и не дал меня забрать.

Первый срок в колонии: «Два года за то, что лишний раз ударил»

Впервые в колонию Николай Сутягин попал в 17 лет. По его словам, осенью 1963 года он шел с другом и «яркой, красивой девочкой». Внезапно трое прохожих 25–26 лет толкнули ее в плечо и напали на друга Сутягина со спины. Вот как сам предприниматель описывает те события:

— Троих я завалил. А на той стороне дороги стояли человек 15. И они всё видели, кинулись ко мне. Пришлось с ними малость стыкануться!

Оказалось, что три человека, которые были первыми, померли. И шесть попало в больницу. Короче говоря, когда трупы, вызывают милицию. Николай Сутягин, создатель деревянного небоскреба

— К матери приехали, меня забрали. 7 месяцев держали в тюрьме. Я защищался! Дали 2 года за то, что я один, лишний, раз ударил третьего парня. Сказали, если бы не сделал этого, он бы остался жив. Посадили сначала в детскую колонию, потом на конвейер.



Издание GEO писало, что Сутягин попал в колонию за хулиганство.

Так выглядела улица Садовая в Архангельске в 1966 году. Драка, по словам Сутягина, произошла на соседнем перекрестке Источник: Ярослав Вареник / 29.RU











После выхода из колонии в 1965 году Сутягин стал работать на стройках: прокладывал водопровод, канализацию, трудился на СЦБК (Соломбальском целлюлозно-бумажном комбинате, расположенном на островах рядом с Архангельском. — Прим. ред.). Там он узнал, что может получать за работу гораздо больше, и решил выяснить как.

— Купил водки, поставил прорабам, мастерам. Сели за стол, и они мне рассказали всю систему: объяснили, что такое смета, и какие деньги можно получать.

Я видел, что если начну брать работу сам, то сам и буду распоряжаться деньгами. Так я научился хорошо зарабатывать. Николай Сутягин, создатель деревянного небоскрёба

По словам Сутягина, в те времена копали в основном вручную. Но ему удалось «договориться кое с кем», чтобы на выходные нелегально получать технику. Это увеличило доход. По утверждению Сутягина, он привлекал к работам людей, которым платил в три-четыре раза больше, чем остальные, поэтому к нему выстраивались очереди.

Второй срок. «Высокие спортивные студенты» и 3 года колонии

Путь до мечты был тернист, а потом мечту Сутягина разрушили Источник: Иван Малкин / 29.RU











Вскоре Сутягин снова попал в колонию, уже на три года — это произошло в 1967 году. По его словам, на него, когда он вышел из ресторана, напали «высокие спортивные студенты», двое из них попали в травму, а трое убежали. Конфликт начался из-за того, ребята подумали, будто их товарищ дерется с другом Сутягина, хотя на деле те напились, упали и пытались помочь друг другу встать. В милиции Сутягин написал встречное заявление о том, что на него напали.



— У меня денег было до дури, и одна из их матерей тех студентов привезла мне 700 рублей и попросила забрать заявление. Я ответил: «Это, ребята, смешно». А она: «Понимаешь, их выгоняют из института, у них не раз драки были, еще одна — и отчислят». Я бы не пошел ей навстречу, но следователи сказали: «Забери заявление, возьми деньги, ну, отсидишь 15 суток». Деньги я не взял, а заявление забрал. Пришел в суд и рассказал, как дело было, и услышал: «Просим наказать его как можно строже». То есть, я пошел навстречу, снял с них «хулиганку», а они… И оттуда меня опять забрали на 3 года.

Легендарное здание Сутягин строил с 90-х годов Источник: Иван Малкин / 29.RU











После выхода из колонии Сутягин продолжил работать. Он ездил по всей области, прокладывал водопровод и канализацию. По его словам, «жизнь была тяжелая»: в деревенских клубах он выбирал лучших девушек, из-за чего случались драки.



Сутягин вспомнил курьез той поры: в деревне парень избил девушку, а она указала на Николая. Думала, его не будут искать, раз он приезжий. И Сутягина посадили в КПЗ, но забыли на три месяца, а потом отпустили, когда девушка призналась, что он не виноват.

Перестройка «по кочану». Миллиарды и рэкет

Не все оказались рады такому соседу Источник: Иван Малкин / 29.RU











После выхода из КПЗ Сутягин работал на лесопильных заводах. Рассказывает, что у него был миллиард рублей, который он обменял в Москве на доллары, поэтому «перестройка была по кочану».



— Когда она началась, я выкупил дом главного инженера СЛДК (Соломбальского Лесопильного Деревообрабатывающего Комбината. — Прим. ред.). Лучше дома не было. И продолжал работать. Со временем образовалась наша группа ребят. Ее называли «Комсомольской». Не слыхали? «Комсомольская группировка». Крепкая команда была, приличные люди, я им говорил, чтобы никаких драк в кафе и ресторанах. Так себя и вели. Правоохранительные органы знали, что мы — люди культурные, уважительно относились.

До перестройки ребята встречались и выясняли, кто крепче. Раз в месяц, раз в полгода собирались. И мне пришлось ходить. Николай Сутягин, создатель деревянного небоскреба

Вскоре в городе появились рэкетиры, требовали с предпринимателей деньги за «крышу». К тому моменту Сутягин владел лесозаводом и договорился с криминальным авторитетом Пычиным о том, что тот его не трогает, а он в ответ не лезет в их дела.



Идея дома. «Что сделать такое, чтобы людей заинтересовать?»



Сутягин говорит, что ему открыли все пути для стройки даже на уровне губернатора Источник: Иван Малкин / 29.RU











В начале перестройки в Архангельскую область стали приезжать иностранцы, они хотели посмотреть на частные предприятия.

— Обком партии заглянул ко мне и сообщил, что прибыли иностранцы и хотят пообщаться, «а ты у нас один частник». Я дал согласие. Иностранцы приезжали каждый день. Бывшим коммунистам они не доверяли и хотели вкладываться непосредственно в частников, а их не было. Я предложил: «Давайте закажу себе дом и сделаю в нем номера. Если захотите в него вложиться, скажите, и, гарантирую, ничего не пропадет». Чиновники от области подтвердили: даем гарантию, всё будет нормально.

Дом, который покупал Сутягин, сгорел, и он решил на том же участке построить новое здание — для иностранцев. И обратился к архитектору Юрию Барашкову — тот порекомендовал двух девушек. Со строительством помогал и сын Андрей — Сутягин поставил его директором лесопилки.

Область курировала строительство, из мэрии приезжали. Я не то что на шару начал строить, всё было согласовано, всё было разрешено. Николай Сутягин, создатель деревянного небоскрёба

— Девочки сделали проект двухэтажного здания. В подвале должно было находиться кафе, в мансарде — рабочая зона, остальные помещения — жилые. Строительство начали в 1992 году. Когда здание было готово, к Сутягину пришли губернатор Павел Балакшин с заместителем:

— И сказали: «Иностранцев твоим домом не удивить. Им он не интересен. Придумай что-то такое, чтобы их заинтересовать».

И направили меня сначала в Норвегию, потом в Японию, из Японии — к немцам. Николай Сутягин, создатель деревянного небоскреба

Дом Сутягина строился для того, чтобы привлечь внимание к Северу людей из разных стран



Источник: Иван Малкин / 29.RU











В Германии Сутягин увидел разрушенную церковь — где конкретно она находится, не смог вспомнить. Здание напоминало гриб. По сути, это была башня, внутри которой следовало подниматься по лестнице. Сутягин вдохновился постройкой, засняв ее на видеокамеру, купленную в Японии. Но строить такую же башню в родном Архангельске не стал.

— А где гарантия, что не будет проблем? По закону разрешали строить здания не выше трех этажей. Но люди, которые курируют всё строительство в городе и области, сообщили, что та часть, которая является башней, не считается «этажами». Она — элемент здания. И церковь в Германии как раз по этой причине такая высокая и никто не предъявляет претензий. «Твое здание — двухэтажное, строй спокойно башню». Но не убедили. Тогда приехал Антон Синельщиков (тогдашний заместитель губернатора Архангельской области. — Прим. ред.), привез юристов и тоже попытался убедить в том, что строить башню надо. Я ответил: «Если вас не переизберут, с чем я останусь?»

В итоге Сутягина все-таки убедили в том, что проблем с законом не будет. И он решил разобрать угол дома и сделать башню. Набросал макет, его показали иностранцам — норвежцам и англичанам.

— А там были специалисты по дереву, которые понимали в строительстве. Они сказали, что такую башню не сделать — ветром снесет. Но не учли, что эти пять метров я планирую строить из железобетона. Тогда иностранцы поспорили. Норвежцы поверили мне, англичане — нет. Уж, на что спорили, не знаю, но записали момент, как заключали пари, на камеру.

Строительство. «Это здание было символом перестройки»

Таким мы узнали Николая Сутягина Источник: Иван Митюшев











По словам нашего собеседника, денег на строительство ему никто не давал, потому что их у него опять же было «до дури».



— Мы хотели [с иностранцами] предприятие запустить. Лесозавод по переработке или строительству мебели. Если бы они стали тут работать, поселились бы у меня, может, еще из области кто-то влез бы и выделил место, гарантировал свет и дороги, то и Архангельск, и область с деньгами иностранцев стали бы развиваться.

И такие предложения были. Норвежец, у жены которого был свой завод, хотел объединиться с Сутягиным, создавать дома из бруса и продавать по всему миру.

— Он втихаря дал миллион долларов, чтобы я купил ему участок и построил дом, хотел жить там с супругой. Я всё сделал, но дом снесли, когда я сидел в последний раз. Захватили и изъяли земельный участок. Прокуратура так решила.

Ну, а Дом Сутягина, тем временем, строился. Здание устремлялось ввысь. В какой-то момент предприниматель даже увидел место, где Двина впадает в Белое море, и решил поднять башню еще на три метра, но вид все равно закрывали пятиэтажные дома. Тогда Сутягин решил остановиться, однако произошло мистическое явление, которому он до сих пор не знает объяснения.

— Однажды приехал поговорить со сторожами. Ночь, темно. И тут — озарение! Яркий свет. Как вспышка какая-то. Светлая, не красная. Сторожа спросил: «Видел»? «Да». Тогда я решил продолжать строительство и наверху сделать что-то типа молельной. И взял брусья четыре метра. Помещение получилось такое: четыре на четыре. Сделал большое окно и два сбоку, поменьше.

Хотел пригласить священника, чтобы правильно оформить помещение для служений. Цель была такая в связи с тем, что я увидел. Николай Сутягин, создатель деревянного небоскреба

Дом продолжал расти... Получалось уже 43 метра. И тут Сутягин вспомнил ту церковь в Германии, понял, что, пока поднимаешься, надо где-то посидеть и «обсудить красоту», и решил строить вторую башню.

Сутягин и Яскорский: «Пошел кипиш»

И тут к Сутягину пришел главный архитектор Архангельска Дмитрий Яскорский.

— Он приехал в то время, когда 9 месяцев не платили никому. Воровать стали, и деньги украли. Яскорский сказал: «Давай сделаем тебе проект». Я ответил: «Извините, у меня уже всё есть». И он: «Если не согласишься на проект, свое здание будешь сносить».

Я-то строил от души. Это здание было символом перестройки. Оно получилось именно на той энергии и непроизвольно, стихийно. Николай Сутягин, создатель деревянного небоскрёба

Сутягин утверждает, что согласовывал строительство с Яскорским. И даже советовался, как лучше сделать крышу.

Рядом с основным домом была еще четырехэтажная баня Источник: Иван Малкин / 29.RU











— Когда мы с ним поднимались наверх, он охал-охал. Я подумал, что сделал что-то не так, но, когда поднялись на самый верх, он сказал: «Дай фотоаппарат!» А потом добавил: «Николай, я такой красоты не видел». Оценил, увидел! На каждом уровне башни виды менялись. Когда спустились, Яскорский сказал: «Да, классно получилось». Я дал ему листок, и он стал крышу рисовать.

Я посмотрел: точь-в-точь, как и я, ее увидел.

Пошел кипиш, что всё делал человек без высшего образования, в архитектуре ни хрена не соображает. Чертежи ему никто не делал, и он построил такое... Николай Сутягин, создатель деревянного небоскреба

В какую сумму обошелся дом, Сутягин не помнит, но «примерно — до дури». По его словам, только каркас без отделки стоит три миллиона евро. Рядом с домом предприниматель построил четырехэтажную баню.



— Я первый, кто сделал ее с кафе, женским и мужским отделением. Но не запустил, потому что бани не делаются без проституции (заменен мат. — Прим. ред.). А если бы я ее разрешил, меня бы за это посадили на фиг (заменен мат. — Прим. ред.).

Яскорский выступал против строительства дома Источник: Архангельская епархия











Журналисты обратились к Дмитрию Яскорскому.

— Я знаю его дом хорошо, но никогда с ним там не встречался, — озадачил он их.

Кроме того, что он очень был большой в высоту, являлся невероятно пожароопасным зданием, которое могло спалить половину района. Дмитрий Яскорский, тогда был главным архитектором Архангельска

— Большое счастье, что государство добилось разборки этого безобразия. Про проект, о котором Сутягин рассказывает, вранье. Я никогда ничего ему не предлагал. Я осознавал, какую опасность дом несет местным жителям, и добивался одного — его разборки до установленной пожарными высоты не больше двух этажей. И я там ни разу не был. Очевидно, что с возрастом человек вошел в буйные фантазии.

Александр Донской работал на Сутягина



Мы поинтересовались, каким знает Николая Сутягина бывший мэр Архангельска Александр Донской, у которого бизнес в развлекательной индустрии по всей России.

Бывший мэр Архангельска рассказал, что Сутягин обманул его с зарплатой Источник: Иван Митюшев / 29.RU











Донской был мэром Архангельска в 2005–2007 годах. Перед тем как прийти в политику, он создал сеть магазинов. К бизнесу его подтолкнула работа на Сутягина. Опыт был негативным. Познакомился Донской с Сутягиным так:

— Одноклассник сказал, что у него есть знакомый предприниматель, который может заплатить 500 рублей в месяц за то, что буду нарезать доски для дачных домиков. Мы встретились у Сутягина дома. Всё было шикарно. Вышла жена в красивом халате, пили чай. Сутягин подтвердил слова одноклассника. Сказал, что будут 500 рублей в месяц, а, если стану ночью сторожить его кооператив, то доплатит.

Днем Донской нарезал доски, а ночью работал сторожем.

— Когда пришло время зарплаты, он выдал мне 300 рублей. Я сказал тихонечко: «Вы обещали 500, плюс я ночью работал…» А он: «Не нравится — пошел на фиг (заменен мат. — Прим. ред.)». При всех сказал, люди стояли в очереди за зарплатой.

Он сидел в этот момент за столом, был по пояс голый, с золотой цепью на шее. Тот день я запомнил надолго. Александр Донской, бывший мэр Архангельска, работал в юности у Сутягина

— Я ехал домой, час на одном автобусе, потом на другом. Казалось, время тянется очень долго. Потом сутки плакал, засыпал и снова в слезы.

Донской устроился на другую работу, но там его тоже обманывали с зарплатой.



— Я сначала злился на Сутягина, а потом был благодарен ему. Если бы он меня не кинул по зарплате, возможно, я так и остался бы где-то нарезать досочки и не стал бы предпринимателем. В силу того, что не на что было жить, покупать продукты, пришлось не надеяться на дядю, который выплатит зарплату.

Про Дом Сутягина знают многие, а вот про его создателя, пожалуй, в разы меньше Источник: Иван Малкин / 29.RU











Сутягин, когда мы пересказали ему эту историю, сильно возмутился.



— Как можно верить такой фигне (заменен мат. — Прим. ред.)? В моей фирме работало от 200 до 500 человек. Когда сказали, что будут отпускать кирпич, камни и придется давать взятки, я взял директора и поручил заниматься этим ему. Я вообще денег не касался. Кроме того, я нанимал прорабов. Зарплата была их делом. Говорил им: «Такой процент даешь рабочему, такой — себе, такой — бухгалтерии».

По словам Сутягина, к нему, наоборот, выстраивались очереди из работников. Якобы они получали 30% от сделанного и никто не имел права забрать эти деньги. Ну, или почти не мог.

— Если такое случалось, мне сообщали, и всё заканчивалось плохо для тех, кто забрал. Донской говорит, 500 рублей? И как можно такую глупость сказать? Получали 30% от оборота. Сделал на 5 тысяч долларов или на миллион, 30% от этих сумм отними — вот они, твои деньги.

Сутягин вспомнил встречу с Донским, когда тот уже стал мэром:

— Он написал мне записку: «Хотим показать твой дом иностранцам». Я разрешил. Он привел человек 20, залез на стол и сказал: «Я работал тут плотником! Вагонкой дом обшивал». Полезли наверх. Он побоялся дальше пятого этажа подниматься. Да и многие тоже.

Всё крепко, но, когда смотришь вниз, начиная с седьмого этажа, охватывает страх.



Третий срок в колонии. «Сутягин меня в бомбоубежище закрыл, связал цепями»

Николай трижды сидел в колонии Источник: Иван Митюшев / 29.RU











В 90-х начались проблемы с зарплатами. Ее не получали по 9 месяцев, как рассказывал выше Сутягин. И он стал отпускать еду и одежду из своего магазина в долг.

— Люди знали, что у меня денег было «до дури», и обратились: «Помоги, привези еды». Но народу было много — человек 500. И мы договорились, что будут приходить ко мне в бухгалтерию с паспортом, переписывать свои данные и расписываться, какую сумму товара получили.

В тот же период сотрудник Сутягина попросил его принять на работу сына. Предприниматель согласился. Первое время молодой человек ездил за товарами в Москву и Санкт-Петербург. Всё шло хорошо до тех пор, пока, по словам Сутягина, парень не заказал копию печати, по которой получал товар без его ведома. И, когда предпринимателю позвонили и стали требовать 40 тысяч долларов за товар, он понял, что его обманули. Сутягин проследил за «ушлым» сотрудником и потребовал вернуть деньги в течение двух недель.

— Пришел в милицию, сказал, что человек подделал мои документы, получил товар на 40 тысяч долларов. Если не вернет, приведу к вам. Сказали: «Половину нам, 20 — тебе». Я ответил: «Какая разница, за сколько меня будут убивать, за 20 или 2 тысячи долларов, если я не верну всё?»

Парень взял у Сутягина отсрочку на возврат денег и попросился в бомбоубежище, где хранилась колбаса, якобы чтобы ее посчитать. Предприниматель пустил его. Там молодой человек сам себе поставил фингал, выворотил двери, выбежал и сказал в милиции, что его избил Сутягин.

— В заявлении он написал: «Сутягин закрыл меня в бомбоубежище, связал цепями, дал в глаз и заставил подписать бумаги на возврат денег»... А, надо сказать, что писать у меня там не на чем, и парень с его дружками хотели занести стол и стул, но не знали про запор, поэтому двери и выворотили.

Дальше легенда в заявлении гласила: «Он меня закрыл, я снял цепи, открыл замок и вышел».

Сутягин в редакции 29.RU Источник: Иван Митюшев / 29.RU











Дело дошло до прокурора. Тот попросил взятку в 10 тысяч долларов. Но об этом сообщил Сутягину адвокат, и предприниматель решил, что он обманывает.

— У меня дома провели обыск. Золотишко изъяли. И нашли 10 тысяч баксов. В валюте! Тогда ни у кого таких денег не было. У прокурора, бедного, ручки затряслись. Он таких никогда не видел. Эти деньги меня угробили. Из-за них меня и посадили. На тот момент я всё еще думал, что адвокат знал, какой суммой я обладаю, поэтому он-то и хотел на мне навариться. С 1976 по 1998 год ни один прокурор взяток не брал!

По словам Сутягина, его давно уже «шмонали» просто так. Каждые два месяца. За то, что хорошо зарабатывает. И в этот раз он не особенно беспокоился.

— Скрывать мне было нечего. Прокурора я хорошо знал и адвокату не поверил. Выгнал его на фиг. И меня увели в тюрьму. Помощник прокурора сказал: «Не захотел дать денег — отсюда не выйдешь».

Сутягина посадили в 1998-м на четыре года. Выдвигались разные версии почему. Сам Сутягин уверял, что его лишили свободы незаконно. «Правда Севера» писала, что за превышение должностных полномочий, а «Комсомольская правда» называла причиной вымогательство.

В 1998 году газета «Архангельск» писала о приговоре так: «Еще весной Сутягин похитил своего подчиненного, запер его в бомбоубежище и потребовал вернуть долг. Был ли на самом деле этот долг, суду не удалось точно узнать. Состоялось три судебных заседания, в конце концов Сутягина посадили за самоуправство и незаконное лишение свободы человека. Если бы он шел по статье за вымогательство (как это ему вначале инкриминировалось), вероятно, четырьмя годами не отделался бы».

В 2000-м Сутягин освободился по амнистии.

Сутягин убежден, что в колонии его чем-то травили, из-за чего он плохо ходит. Также он утверждает, что его пять раз хотели убить.

Какое лишение свободы? Окна открываются? Открываются. Николай Сутягин, создатель деревянного небоскреба

Сутягин считает, что в колонии его хотели убить Источник: Иван Митюшев / 29.RU











— Одна из попыток случилась там, где мы кушали. Принесли кашу. Она — горячая. Сработало чутье. Говорю соседу: «Еще одно движение, и я тебя оболью». И попытка не удалась. Планировалась заваруха, где меня могли бы пихнуть и, возможно, подойти сзади и за доли секунды что-то сделать. Но момент был упущен. Дней через пять начальник колонии сказал: «Тебя должны были убрать». Я ответил: «Знаю, и уже пять дней». То есть он знал о том, что меня должны были убить.

Насколько дом прочный? «Особенно страшно осенью, когда качается от ветра и трещит»

В 2001 году газета «Правда Севера» писала, что в 1992 году выходило распоряжение мэра о сносе дома Сутягина, и в 2001 году в инспекции стройнадзора мэрии подтверждали, что распоряжения никто не отменял. Там сообщали:

— В колонии Николай Петрович укрепился в мысли, что стройку он правильную затеял. Только теперь свое гнездышко планирует отдать под офис филиала Всемирного гуманитарного благотворительного фонда славян. Не слышали о таком? Сутягин и сам о нем недавно узнал, когда поехал после освобождения в Москву налаживать связи. Теперь он директор филиала и горит идеей объединения славян. И деньги на постройку офиса Сутягин, верно, надеется получить от фонда. Он ждет, что и местные чиновники-славяне станут компаньонами в строительстве дома.

Источник: Иван Малкин / 29.RU











По словам Сутягина, к нему не было претензий ни у кого из руководителей области и города, не жаловались на его строение и обычные люди. Он не видел ни одной реальной жалобы, несмотря на то что комментарии недовольных людей публиковали в СМИ.

В 2008 году «Российская газета» цитировала соседку Сутягина Татьяну:



— Тут рядом водопроводная колонка, куда мы ходим за водой, так стараешься побыстрее набрать ведра и уйти от греха подальше.

Особенно страшно осенью, когда дом качается от ветра и трещит на всю округу — ведь неизвестно, в какую сторону он упадет! Татьяна, соседка Сутягина, комментарий в «Российской газете»

Николай категорически не согласен с такой оценкой своего детища. Он считает, что подобные публикации в СМИ — заказные.



— Такого не было. Когда речь зашла о том, что дом развалится, может упасть, я взял две лебедки и ими у верхних балконов вывернул основание, подвесил на воздух. Оно оказалось внизу. Балконы удерживались. Они упирались в стенки и не проваливались. Когда вытаскиваешь опоры, балконы повисали в воздухе. Простояли 6 лет таким макаром и не наклонились ни на миллиметр, настолько твердо была сделана башня, на которой они висели!

Снос дома и пожар

Однажды к Сутягину пришли люди — он не помнит кто — и потребовали миллион евро, или дом снесут. Аргументировали тем, что деревянные здания нельзя строить выше трех этажей. Сутягин возражал (и возражает до сих пор), считает, что его дом двухэтажный, а остальное — башня, которая не идет в счет этажности.

Затем предпринимателю позвонили из суда и сообщили, что на него подала иск мэрия. Сутягин потребовал прислать повестку и положил трубку. Спустя несколько месяцев к нему пришли судебные приставы — сказали, что дом постановили снести. Сутягин пошел обжаловать решение:

— Областной суд запретил сносить мой дом. Написал: оставить это право за мной и в реальные сроки. Мэрии запретили вторгаться. Она отказалась выдавать деньги на снос дома — 1 миллион 700 тысяч. Тогда меня пригласили приставы: «Ты должен принести нам 1 миллион 700, тогда получишь документы от мэрии на дом и на всё. Если не принесешь, мы через прессу, телевидение скажем, что был суд, который отдал снос дома нам и за снос дома выставил 2,5 миллиона». Они просто опубликовали [информацию об этом в СМИ], потому что заплатили им деньги. А суда не было!

В декабре 2008 года у дома с помощью лебедки уже снесли башню Источник: Иван Малкин / 29.RU











Первый суд прошел в июле 2008 года. Дом постановили снести до февраля 2009 года. В ноябре 2008 года на его снос объявили тендер. Победителем стало ООО «Антикор Шилд». В декабре здание начали разбирать. Максимальная стоимость работ была определена в 2,6 миллиона рублей.



В то же время Сутягин попал в больницу.

— Я отказался приносить деньги, и, пока я там был, они захватили дом, ограбили, снесли. И требовали, чтобы освободили его от имущества. Там и камеры, и золото, и ценности, там до фига (заменен мат. — Прим. ред.) чего было. Они не имели права трогать. Должны всё описывать, любую тряпку, любую фигню (заменен мат. — Прим. ред.). Они решили эти вещи украсть (заменен мат. — Прим. ред.). Загрузили полный автобус. Всё, что было, вывезли. Ценности, бриллианты...

По утверждению Сутягина, снос дома приставы согласовывали в Москве.



— Мне сказали: «Если будешь писать [обращения], мы тебя уберем». Три покушения было организовано. Но не получилось. Хотели нашими [киллерами], а меня здесь все знают. Ко мне подходили люди, говорили: «Николай, в такое-то время ты будешь сбит машиной или тебя поймают, накачают в вены». Все ко мне нормально относились и предупреждали, где, как, чего. Говорили: «Мы не хотим участвовать».

Таким был пожар в 2012 году Источник: МЧС России по Архангельской области











5 мая 2012 года по соседству с домом Сутягина случился пожар. Загорелась баня. Огонь перекинулся на четырехэтажный дом предпринимателя, который он хотел использовать как баню. Здание сгорело.

— Довели до такого, пока не загорелся полностью, — сокрушался Сутягин.

Основной дом огонь не тронул.

С подачей воды проблем не было, рассказал начальник дежурной смены команды пожаротушения Источник: crash29.ru

Долги Сутягина

С Сутягина взыскали деньги за снос дома. Сейчас на него возбуждено 22 исполнительных производства на общую сумму более 105 тысяч рублей. Некоторые дела приостановлены, так как у должника не найдено имущество и доходы для взыскания. В основном это долги по коммунальным платежам.



— Как можно не платить? Если ходишь с голой жопой, тогда да. А если работаешь официально… У меня с пенсии высчитывают 5000 рублей, и 5000 я получаю. Я живу на 5000 рублей. Деньги не за снос снимают. Люди с меня хотели поиметь деньги. 1 миллион евро, а другие 1,7 млн приставам должен был принести. Тогда бы дом остался. Но я отказался платить. Потому что у меня всё законно построено.

По словам Сутягина, сейчас его доход — лишь 5000 рублей с пенсии Источник: Иван Митюшев / 29.RU











После сноса дома Сутягин стал производить окна и двери, но цех, где предприниматель этим занимался, по его утверждению, разграбили.

— Потом отключили у меня электроэнергию. В итоге они, блин (заменен мат. — Прим. ред.), счетчик зафигачили (заменен мат. — Прим. ред.) на столб, чтобы я туда попасть не мог. В один прекрасный момент залезли туда, вынесли его и увезли, чтобы накрутить столько электроэнергии, что за пять лет не накрутишь. Сообщили об этом соседи. Позвонили: «Николай, залезли на столб, сняли счетчик и увезли». Я звоню в милицию, прошу прислать следователя с камерой, чтобы зафиксировать, что нет счетчика. Они присылают, тот поснимал, залезли на столб, но там уже стоит счетчик к утру. Я залезаю, а они накрутили нереальную сумму, чтобы на базе ее мне предъявить за неуплату электроэнергии. Когда просчитали мое оборудование, там не накрутить столько моей техникой.

Участок же всё еще находится у Сутягина в собственности. И творец не теряет надежд восстановить свой легендарный дом:



— Если правильно писать, дом будет восстановлен. Вопрос в том, как дойти до Путина, чтобы он вернул деньги и заставил людей восстановить то, что они сломали незаконно...