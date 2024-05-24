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Страна и мир Аська — всё: мессенджер ICQ прекращает работу

Аська — всё: мессенджер ICQ прекращает работу

Система обмена сообщениями существует с 1996 года

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Сегодня ICQ уже не самый популярный сервис, но появился он задолго до нынешних мессенджеров и соцсетей

Мессенджер ICQ окончательно прекратит работу через месяц. Как сообщает «Интерфакс», сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов VK Мессенджер и VK WorkSpace. ICQ входит в портфель активов VK с 2010 года.

— ICQ приостановит работу с 26 июня, — сообщается на официальном сайте. — Продолжайте общаться с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами — в VK WorkSpace.

Система обмена сообщениями ICQ была создана в 1996 году. В 1998 году компанию выкупила американская корпорация AOL, а в 2010 году сервис выкупил инвестиционный фонд Digital Sky Technologies. После его реорганизации ICQ вошла в состав Mail.ru Group. Последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году — на фоне самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

А вы помните свой номер аськи?

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