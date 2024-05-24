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Страна и мир В Иране выяснили, почему загорелся вертолет с погибшим президентом

В Иране выяснили, почему загорелся вертолет с погибшим президентом

Публикуем первые результаты расследования

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Раиси погиб в авиакатастрофе

Генштаб Вооруженных сил Ирана опубликовал отчет с предварительными результатами расследования катастрофы с президентским вертолетом. Об этом сообщил ТАСС.

Из отчета следует, что никаких следов пуль на корпусе разбившегося вертолета Эбрахима Раиси не обнаружено. Вертолет загорелся только после того, как столкнулся с горой. Пилот успел связаться с пилотами двух других вертолетов.

В Генштабе подчеркнули, что публикуют лишь предварительные результаты расследования. Однако информацию о том, что в корпус вертолета не попадало пуль, «можно с уверенностью констатировать».

Поиски упавшего вертолета продолжались в течение всей ночи из-за плотного тумана, гористой местности и холода. В итоге место крушения было обнаружено при помощи беспилотника.

Вертолет, перевозивший президента, главу МИД и других официальных лиц страны, потерпел крушение 19 мая. Похороны погибшего при крушении президента Ирана состоялись 23 мая.

ПО ТЕМЕ
Иран Вертолет Авиакатастрофа Президент
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