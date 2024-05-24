В Иране выяснили, почему загорелся вертолет с погибшим президентом

Генштаб Вооруженных сил Ирана опубликовал отчет с предварительными результатами расследования катастрофы с президентским вертолетом. Об этом сообщил ТАСС.
Из отчета следует, что никаких следов пуль на корпусе разбившегося вертолета Эбрахима Раиси не обнаружено. Вертолет загорелся только после того, как столкнулся с горой. Пилот успел связаться с пилотами двух других вертолетов.
В Генштабе подчеркнули, что публикуют лишь предварительные результаты расследования. Однако информацию о том, что в корпус вертолета не попадало пуль, «можно с уверенностью констатировать».
Поиски упавшего вертолета продолжались в течение всей ночи из-за плотного тумана, гористой местности и холода. В итоге место крушения было обнаружено при помощи беспилотника.
Вертолет, перевозивший президента, главу МИД и других официальных лиц страны, потерпел крушение 19 мая. Похороны погибшего при крушении президента Ирана состоялись 23 мая.