В Иране выяснили, почему загорелся вертолет с погибшим президентом

Раиси погиб в авиакатастрофе Источник: President.ir/en











Генштаб Вооруженных сил Ирана опубликовал отчет с предварительными результатами расследования катастрофы с президентским вертолетом. Об этом сообщил ТАСС.



Из отчета следует, что никаких следов пуль на корпусе разбившегося вертолета Эбрахима Раиси не обнаружено. Вертолет загорелся только после того, как столкнулся с горой. Пилот успел связаться с пилотами двух других вертолетов.



В Генштабе подчеркнули, что публикуют лишь предварительные результаты расследования. Однако информацию о том, что в корпус вертолета не попадало пуль, «можно с уверенностью констатировать».



Поиски упавшего вертолета продолжались в течение всей ночи из-за плотного тумана, гористой местности и холода. В итоге место крушения было обнаружено при помощи беспилотника.

