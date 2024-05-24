В Кремле прокомментировали аресты генералов: новости за 23 мая

В Кремле впервые отреагировали на серию арестов в Минобороны Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 23 мая.



Арестованы еще два чиновника Минобороны

23 мая Следственный комитет сообщил об аресте еще двух чиновников из Министерства обороны. Начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина суд отправил под стражу по делу о взятке. По версии следствия, Шамарин получил взятку от генерального директора и главного бухгалтера телефонный завод «Телта» за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Также арестован начальник управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа — по версии следствия в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы, чем причинил государству ущерб на сумму более 70 млн рублей.

Аресты в Минобороны прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об арестах в Министерстве обороны. Еще до сегодняшних события были арестованы заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Попова подозревают в мошенничестве, Иванова и Кузнецова — во взятках.

— Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов... Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет, — цитирует Пескова ТАСС.



Отвечать на вопрос, было ли Кремлю заранее известно о планах арестов, Песков не стал. он сказал, что не имеет на это полномочий.



В Подмосковье сгорел хостел для мигрантов — восемь человек погибли

Ночью в Московской области произошел крупный пожар в коттедже, где устроили хостел для мигрантов — там проживали около 15 человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в результате пожара погибли 8 человек, еще одна пострадавшая в реанимации.

Источник: Прокуратура Московской области / T.me

В связи с гибелью людей следователи возбудили два уголовных дела: по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). По данным прокуратуры Московской области, в доме проживали мигранты, у которых не было регистрации в России. Соседи не раз жаловались на хозяев сгоревшего дома и просили расселить его.



Следствие установило, что частный дом арендовал, а после пересдал мигрантам 23-летний мужчина, его уже задержали. По информации ТАСС, причиной пожара стал неисправный обогреватель.

Макароны «Макфа» стали государственными

Активы холдинга бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова — АО «Макфа», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК» и другие — перешли в собственность государства. Это в четверг, 23 мая, подтвердила порталу 74.RU адвокат Людмила Айвар, комментируя итоги суда по отмене обеспечительных мер по знаковому иску Генпрокуратуры.



— Решение суда подлежало немедленному исполнению. Поэтому сразу исполнительные листы были получены, и компании перерегистрированы в государственную собственность, — объяснила Людмила Айвар. — Лица, которые просили снять обеспечительные меры, подтверждали переход компаний в собственность государства выписками. Переход акций и долей Росимуществу зафиксирован.



Переход активов семей экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова в собственность государства начался через неделю после решения суда. Иск с требованием изъять имущество «из чужого незаконного владения» подала в марте Генпрокуратура.



Норвегия перестанет пускать российских туристов

Королевство Норвегия вводит новые ограничения для граждан России, они вступят в силу 29 мая.



— Гражданам России, целью которых является туризм и другие несущественные поездки, будет отказано во въезде через внешнюю границу, — сообщается на сайте правительства Норвегии.