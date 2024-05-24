55-летнего главу семьи разлучили с женой и детьми и выгнали из России из-за глупой ошибки. Теперь он вынужден жить в машине

Владимир Мельник родился в СССР в русской семье, но сейчас стал нелегальным мигрантом в России Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Стало известно об очередной русской семье, оказавшейся жертвой охоты на нелегальных мигрантов. Уроженца Казахской ССР Владимира Мельника разлучили с женой — уроженкой РФ — и детьми, которые родились в России. Его заковали в наручники и выдворили из Первоуральска Свердловской области в Казахстан с пятилетним запретом на возвращение.

Из-за финансовых трудностей и отсутствия жилья 55-летний Владимир вынужден ночевать в машине. Наши коллеги из E1.RU рассказывают всё, что известно об этой истории.

— Глава семейства Владимир Михайлович проходил службу на Байконуре в войсках, которые позднее перешли под юрисдикцию РФ. Его супруга Марина Николаевна — уроженка Челябинской области, гражданка РФ по рождению. Двое детей родились в России, сначала с родителями проживали в Казахстане, потом вернулись совершеннолетними на родину, — рассказала помощник специального представителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства Людмила Лукашева.

Все учились, честно работали, накопили денег на домик в коллективном саду. Людмила Лукашева, руководитель Уральской ассоциации беженцев

Людмила Семеновна также возглавляет общественную организацию «Уральская ассоциация беженцев». Семья Владимира обратилась к ней за помощью.

Пара прожила вместе 32 года, но сейчас семью разлучили — отца семейства выгнали из России Источник: предоставлено Людмилой Лукашевой











«Марин, как я хочу домой...»

— Мы с ним прожили вместе 32 года. Переехали в 2021 году в Первоуральск, в ноябре дом взяли в ипотеку, — рассказала жена Владимира Марина. — Ничего не нарушали никогда. Дочери 27 лет, она уже получила гражданство России, у нее высшее образование, работает юристом в автофирме. Сыну 30 лет, он подал документы, ждет. Работает на Новотрубном заводе, нагревальщик металла. Горячий стаж идет.

Марина добавила, что сама она работает в школьной столовой, а муж — водитель, занимался перевозками. Ему тоже собирались делать гражданство, но не успели: были некоторые проблемы с деньгами.

Владимиру надо было продлить время пребывания на территории России, он мог это сделать с помощью жены, никуда не выезжая, поскольку брак у них официальный. Но он этого не знал и каждые три месяца выезжал из страны для продления срока пребывания, при этом нарушив сроки.

Эта ошибка стала роковой: в феврале на него составили протокол по статье, подразумевающей выдворение. Суд не стал менять квалификацию на более мягкую и постановил выгнать Владимира из России на пять лет.

— Из-за того что после въезда не сделали дактилоскопию, штраф дали — и сразу выдворение. Ситуация усугубилась еще тем, что работодатель не оформил его на работу официально. Он не собирался нарушать, не скрывался, готов заплатить штраф и пройти всё, что надо, но его сразу выдворили в Казахстан с запретом на пять лет.

Для нас это таким шоком было! Я столько слёз пролила за эти месяцы. Это такое чувство: ноги есть, а головы нет. Марина Мельник, супруга уральца, выдворенного из России

Он в машине живет сейчас, потому что дорого снимать там, а мы ипотеку еще платим, он нам старается помогать, присылает деньги. А ему 55 лет! Он скучает безумно, говорит: «Марин, как я хочу домой...» — рассказывает жена Владимира.

Говоря о том, что произошло с семьей, Людмила Лукашева упомянула недавнюю похожую историю.

— Как в ситуации с Морозовыми — один полицейский нарушение выявил, другой составил протокол. Один судья из Первоуральска за 15 минут вынес самое строгое наказание, а другой судья из Свердловского областного суда оставил решение в силе. В отличие от Морозовых, у Мельника в судах не было защитников.

Семья не знала, что можно обратиться в Общественную палату или к правозащитникам. Людмила Лукашева, руководитель Уральской ассоциации беженцев

Их юристу в ЦВСИГе отказались заверять доверенность (сказали, что это распоряжение полицейского начальства) и не допустили в суд. Единственное, что он смог сделать, — вовремя направить в суды жалобы и обращение на имя начальника ГУВМ МВД России. Увы, из МВД ответа так и не пришло, а запрет Мельнику всё же выставили, — возмущается Лукашева.

После принудительного выдворения в Казахстан немолодой мужчина вынужден ночевать в кабине грузовика, на котором он работает. Семья Мельник при помощи общественников готовит обращение в кассационный суд — это их последняя надежда. В полиции прокомментировали эту историю.



— Сравнивать семью Мельник с семьей Морозовых, как сообщили мне в подразделении по вопросам миграции свердловского главка МВД, абсолютно неуместно. Это две разные ситуации. Гражданин, о котором идет речь сейчас, был выявлен, а не сам пришел, в ходе проверочных мероприятий сотрудниками ГИБДД в феврале текущего года и доставлен в дежурную часть для разбирательства, так как он нарушал режим пребывания в нашей стране. За это он был привлечен к административной ответственности. Не за дактилоскопию, а за нарушение порядка въезда и выезда из страны. Районный суд наложил штраф с выдворением, а областной суд это решение поддержал. Поэтому упреки и тем более жалобы со стороны общественников в адрес сотрудников полиции по меньшей мере неуместны, — сообщил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Ранее мы рассказывали о драме вокруг семьи Морозовых, которых также пытались выдворить по формальному поводу. После широкой огласки и помощи общественников решение удалось отменить.

