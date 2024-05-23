Минобороны покинула главная красотка, до России добрался FLiRT: новости за 22 мая

Россияна Марковская была пресс-секретарем министра обороны с 2017 года Источник: _rossiyana_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 22 мая.

Роспотребнадзор сообщил о коронавирусе группы FLiRT

Роспотребнадзор 22 мая сообщил, что в России выявлены случаи заражения коронавирусом новой группы FLiRT. Всего зафиксировано 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов: 3 случая KP.2, 5 случаев KP.1.1 и 170 случаев KS.1. Как сообщили в Роспотребнадзоре, все они не представляют большей опасности, чем другие разновидности ковида.

Дрон атаковал территорию ЗАЭС

Днем 22 мая дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС, уточнив, что пострадавших и критических разрушений нет. Позже ТАСС со ссылкой на руководителя межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства по Запорожской области Валерия Хитарова сообщило, что нарушений радиационного фона после атаки не выявлено.

Последний раз об атаках на ЗАЭС сообщалось в апреле. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда оценивал угрозу крупной ядерной аварии на станции как «вполне реальную».

Совфед утвердил закон о черном списке должников по алиментам

Совет Федерации одобрил закон о создании открытого реестра должников по алиментам. В общедоступный список попадут граждане, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей или нетрудоспособных родителей, а также объявленные приставами в розыск. Замглавы Министерства юстиции Андрей Логинов ранее отмечал, что в этом реестре рискуют появиться 133 тысячи человек.

Исключение из реестра будет возможно только после полного погашения долга.

Вдовы погибших в СВО смогут получать две пенсии

Совет Федерации 22 мая утвердил закон, который позволит вдовам (или вдовцам) погибших в СВО военнослужащих и добровольцев получать две пенсии одновременно — страховую и по потере кормильца. Если супруги погибших воспитывают их детей, то имеют право на пенсию по потере кормильца независимо от возраста, трудоспособности и наличия работы. Выплачивать ее будут, пока ребенку не исполнится 18 лет (при очном обучении в вузе или колледже — 23 года) или пока вдова (вдовец) не вступят в брак повторно. На пенсии по потере кормильца, которую назначают ребенку, это никак не скажется.

Пресс-секретарь главы Минобороны покинула пост

В Минобороны продолжаются кадровые перестановки. Россияна Марковская, занимавшая должность пресс-секретаря Министра обороны Российской Федерации с ноября 2017 года, сообщила, что покидает пост.

— Перехожу на другую должность. Почти 7 лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели, как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью! — написала Марковская.

Источник: _rossiyana_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Марковская пришла в министерство в 2017 году, сразу на пост пресс-секретаря министра, тогда им был Сергей Шойгу. До этого она работала корреспондентом МИЦ «Известия», еще раньше — на ГТРК «Владивосток» и телеканале «Звезда». Является государственным советником Российской Федерации 2-го класса. На сайте Минобороны она по-прежнему указана как пресс-секретарь министра. Сама Россияна Марковская не уточнила, какую должность теперь займет.



В мае в России сформировалось новое правительство — прежний состав кабмина сложил полномочия после инаугурации президента. Главой Министерства обороны в новом правительстве стал Андрей Белоусов, а экс-министр обороны Сергей Шойгу теперь занимает должность секретаря Совета безопасности РФ. На днях свой пост покинул руководитель аппарата министра обороны Юрий Садовенко, который работал под руководством Шойгу с 2002 по 2024 год. На место Садовенко Владимир Путин назначил Олега Савельева.

Спикер Госдумы РФ прилетел на похороны президента Ирана

В Тегеране 22 мая состоялось прощание с президентом Сейедом Эбрахимом Раиси, погибшим в результате крушения вертолета. Российскую Федерацию на траурной церемонии представляет спикер Госдумы Вячеслав Володин, прибывший в Тегеран по поручению российского президента.