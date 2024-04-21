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Страна и мир обзор В США решили дать Украине 61 млрд, а москвич случайно застрелил девочку: главные новости за 21 апреля

В США решили дать Украине 61 млрд, а москвич случайно застрелил девочку: главные новости за 21 апреля

Максимально коротко о самом важном, что случилось в этот день

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Оружие, из которого в Подмосковье застрелили девочку

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 21 апреля.

Помощь США Украине

Палата представителей США на внеплановой сессии приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат.

Это решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ожидаемым и прогнозируемым, отметив, что оно «еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину».

Также палата представителей США приняла закон о конфискации российских активов в пользу Украины.

Около 70% замороженных на Западе активов РФ, что эквивалентно 190 миллиардам евро, хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, до 2027 года они, вероятно, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов. Бельгия только в 2024 году рассчитывает получить с них 1,7 миллиарда евро налогов.

Москвич случайно застрелил шестилетнюю девочку

В подмосковном Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил дочку своих друзей. Девочке было шесть лет.

Трагедия произошла накануне. Обвиняемый, находясь на даче у друзей в деревне Мартемьяново, стрелял вместе с ними по банкам из пневматической винтовки. Мужчина, передавая оружие, случайно нажал на спусковой крючок и произвел выстрел. Пулька попала прямо в грудь дочери знакомых. На место была вызвана скорая, ребенка доставили в хирургическое отделение, но спасти не смогли.

— Следственным отделом по г. Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области 52-летнему жителю г. Москвы предъявлено обвинение в причинении 6-летней девочке смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Мужчина задержан, — говорится в сообщении главного следственного управления по Московской области.

В Подмосковье автобус врезался в грузовик. Пострадали водитель и 14 пассажиров

Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика в Московской области

Водитель рейсового автобуса врезался в грузовой автомобиль, стоящий на обочине. По предварительной информации, причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции. Водитель и 14 пассажиров автобуса получили травмы.

Авария произошла на 36-м километре автодороги Волга-1 М-7 в районе деревни Старая Купавна

Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Убийство байкера

Родственники Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве байкера в Москве, попросили за него прощения. Они возложили цветы к месту трагедии и выразили соболезнования семье погибшего

Родственники и близкие Аббасова возложили цветы

— Неприятная ситуация для всех, жалеем об этом поступке. Но случилось уже то, что случилось. Это неисправимо, соболезнования свои родителям тоже приносим. Не дай Бог, чтобы ни у кого вообще такой ситуации не было, — говорит Сафа, родственник предполагаемого убийцы.

Собрали в одном видео, что известно об убийстве
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