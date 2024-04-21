Принял ислам, чтобы попасть в Мекку: российский бизнесмен всё продал и за 7 лет объехал 52 страны

Александр уже несколько лет путешествует по миру с двумя рюкзаками Источник: Архив Александра Миронова











52 страны за семь лет объехал уроженец Самары Александр Миронов. Он продал успешный бизнес в Самаре, чтобы круто изменить жизнь. Сейчас Александр зарабатывает на жизнь авторскими турами и съемками в индийском кино. Его цель — посетить все страны мира. В интервью нашим коллегам из 63.RU он рассказал, почему очарован Индией, из-за чего откладывает поездки в Европу, зачем принял ислам, сколько вещей возит с собой и почему никогда не оформляет медстраховку.



Вьетнам — страна, где Александр был уже несколько раз Источник: Архив Александра Миронова











«Поставил цель посетить все страны мира»

— Расскажите поподробнее, почему вы решили начать путешествовать, долго ли готовились? И какая страна была для вас первой?



— До 2017 года я жил в Самаре. У меня был свой бизнес, достаточно большой — несколько чайных клубов, один ресторан, бургерная и несколько баров со спортивным питанием в фитнес-клубах. И вот, начиная с 2014 года, я всё думал о том, что мне некомфортно становится. Отчасти из-за политических вопросов, отчасти из-за того, что я не видел своего развития на родине.



И вот в 2017 году я решил попробовать куда-то поехать, посмотреть, найти место, куда уехать надолго — и отправился в Индию, в Гоа. Туда я полетел, потому что много слышал от людей, что Индия — какая-то волшебная страна, там происходят чудеса. В принципе, я в этом потом убедился и сам.



Так вот, тогда я пробыл в Гоа 10 дней. Но это был не просто отдых, я спрашивал, как тут можно заработать денег, чем люди в основном занимаются, как живут, как продляют визы. И тогда я понял, что перебраться сюда будет вполне возможно. Я вернулся в Самару и начал продавать всё, что у меня есть. За полгода я продал весь свой бизнес, кроме одного кафе, которое открывал самым первым (оно у меня было самое любимое).



Я рассчитывал уехать в Индию на полгода и вернуться в Самару, но полгода у меня затянулись. Из Индии поехал на Шри-Ланку, потом в Дубай. Оттуда вернулся в Россию, но ненадолго. И когда я был в этом путешествии, познакомился с ребятами из Беларуси, которые как раз занимались проведением авторских туров, и мы сдружились. Мне понравилось то, чем они занимаются, потому что всё, что я пробовал в Индии, не приносило денег: что-то в аренду сдавать, удаленно работать. А вот организация авторских туров — это как раз было то, что надо.



Потом я полетел на Бали. За полтора года проехал 18 стран. В их числе Китай, Индонезия, Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, Непал. Я понял, что это мне нравится, это интересно, и я поставил целью своей жизни посетить все страны мира.

Сингапур Источник: архив Александра Миронова











Потом я еще раз вернулся в Россию, домой в Самару, и еще раз уехал, еще путешествовал, по-моему, полтора года. И дальше начался ковид. Это был переломный момент. У меня все туры отменились, пришлось вернуться в Самару из Шри-Ланки. Тут у меня началась депрессия: в Самаре было как-то уныло, всё закрыто, ничего не работало. Я в это время попутешествовал по Кавказу, съездил на Кольский полуостров.



А потом, когда открыли границы, поехал в Марокко. Это был январь 2021 года. Потом опять вернулся в Самару. Затем в марте 2021 года уехал в Непал и больше в Самаре не был. Побывал с того времени в 25–30 странах. В общей сложности с 2017 года был в 52 странах.

Великая Китайская стена Источник: архив Александра Миронова











«Проехал автостопом весь Иран»

— А как вы выбираете страну, куда отправитесь в следующий раз? Есть какие-то критерии отбора?



— Играют роль несколько моментов. Во-первых, сезонность. В некоторых странах, например, летом чересчур жарко, градусов 45, мне при такой температуре некомфортно. В каких-то странах слишком дорого, и я туда пока не еду. Например, Япония. Некоторые страны несколько опасны. В основном, выбираю из того, что есть рядом и где я еще не был. Мне больше сейчас нравятся Азия и Ближний Восток.



— Готовитесь ли как-то к поездкам? Снимаете заранее жилье? Продумываете, где и чем будете питаться? Или решаете все вопросы уже по приезду?



— Однажды я наткнулся на ютуб-канал одного блогера, который рассказывает о своих путешествиях автостопом с палаткой. И я тогда подумал, а почему бы и мне так не попробовать. У меня было с собой примерно три тысячи долларов. И я решил испытать на себе, как люди путешествуют с минимальным бюджетом — и полетел в Дубай, потому что туда был самый недорогой перелет. И вот я автостопом съездил из Дубая в Абу-Даби. Там я ночевал в палатке в парке, на пляже, ночевал на крыше аэропорта.



Источник: Александр Миронов











Потом я улетел в Иран и проехал автостопом весь Иран за две недели с юга на север. То есть я вообще ничего себе не бронировал. Старался не тратить деньги. Ночевать меня приглашали местные, я шел. Едой тоже угощали. И вот после того, как я вернулся из Ирана, понял, что мне такие путешествия вообще не страшны. Я могу уехать куда угодно, предварительно ничего не бронируя.



Тогда я путешествовал один. Сейчас мы путешествуем с девушкой. А для девушек нужен больший комфорт, чем мужчинам, поэтому сейчас от путешествий с палаткой я отошел. Сейчас мы заранее бронируем отели.



— Есть ли у вас какой принцип выбора отеля?



— Я всегда выбираю отели в центре, потому что люблю много ходить пешком, таким образом можно сэкономить на передвижениях. Если снимешь номер где-то далеко, ты кучу денег еще отдашь, чтобы до центра добираться.



Есть такая соцсеть, где люди друг друга приглашают в гости. Я часто живу у кого-то в гостях бесплатно. Могу остановиться в хостелах. Мне нравится там: там всегда много путешественников, таких же, как я, с ними можно пообщаться, узнать, кто где был, кто что порекомендует, можно узнать об интересных местах, достопримечательностях.



Есть еще такой вариант. Я смотрю на сайтах-агрегаторах цену. И если там, например, несколько номеров есть в понравившемся отеле, я их не бронирую, я прихожу в этот отель и предлагаю снять у них номер за наличку подешевле, тогда им не придется платить комиссию сайту.



— На каком языке вы общаетесь с местными в путешествиях?



— На английском, этот язык выучил только вот с 2017 года, начал учить в путешествиях. Сейчас на английском разговариваю свободно, но у меня английский только разговорный. То есть у меня большой словарный запас, я не всегда соблюдаю правила, но могу на любую тему общаться. Иногда встают вопросы с написанием слов: знаю, как сказать фразу, а написать не могу.

— А бывали ли случаи в отдаленных районах, что местные английского не понимали, как тогда вы выходили из ситуации?

— Да, такое бывает. Иногда на пальцах объясняю, но чаще всего пользуюсь переводчиком в телефоне. Сейчас это не большая проблема.



Каждая страна бывает разной — туристической (на фото Марокко)... Источник: Александр Миронов











...и не очень туристической (снова Марокко) Источник: Александр Миронов











«Зарабатываю авторскими турами и съемками в кино»

— Получается, ваш основной доход сейчас — это организация авторских туров? Или доход приносит и кафе, которое осталось в Самаре?



— То кафе я тоже продал, когда ковид начался. У меня сейчас никакого бизнеса, кроме организации авторских туров, не осталось. Еще я зарабатываю съемками в кино в Индии. Снимался уже раз 15. За это платят неплохие деньги. Я, например, не езжу на съемки, где предлагают меньше 100 долларов в день. Это мой такой прайс. Меня, как правило, приглашают на роль «бойцов» (это не массовка, в массовке не снимаюсь принципиально), по-английски нас называют fighters, так как я занимаюсь спортом, у меня довольно большая комплекция, а там надо в основном бегать и стрелять. А последние два года я снимаюсь и как каскадер — прыгаю, кувыркаюсь, делаю разные трюки, которые мне под силу.

— А как находите варианты? Или вас самого находят представители киноиндустрии?



— Есть агенты, которые меня знают и зовут. Причем они мне пишут круглый год, где бы я ни находился. И теоретически, если я им сильно нужен, они мне могут из любой точки мира билеты купить, чтобы я прилетел. Такого не было, не настолько я востребованный, но в принципе это возможно.



Есть еще чаты, в них каждый день выкладывают информацию — например, нужен типаж вот такой, показывают фотографию. И участники чата начинают скидывать свои фото. Из них выбирают самых подходящих и приглашают на съемки.



На съемках индийского боевика Источник: архив Александра Миронова











А вот еще один кадр из фильма с участием Александра Источник: архив Александра Миронова











— Вы посетили более 50 стран. А какая из них вас зацепила больше всего и чем?



— Меня зацепила в первую очередь Индия. Это до сих пор моя самая любимая страна, потому что я всё-таки считаю, что она волшебная, что там происходят чудеса. Тебе там дается всё то, что тебе нужно, а не то, что ты хочешь. И когда приезжаешь в Индию, ты не знаешь, что тебя ждет. Ты можешь что-то хотеть, делать, убиваться, а у тебя это не получается. А что-то другое тебе идет буквально в руки.



На втором месте у меня Непал, тоже страна с большой духовностью. Могу еще выделить Грузию, потому что однажды она меня приютила, там все люди ко мне как-то по-доброму отнеслись. И сейчас Грузия, можно сказать, мой второй дом после Индии.



— Вы сказали, что Индия — это страна чудес. А с вами происходило там что-то чудесное? Когда вы упорно шли к цели, а в итоге потом вам далось совсем другое.



— Да, я с таким сталкивался. У меня был случай: захотел мотоцикл определенной модели и определенного цвета, и он от меня всё время уходил. Я договариваюсь, приезжаю, а мне говорят, что его уже сдали. Я к другим приезжаю, они сообщают, что такой мотоцикл сломан. К третьему приезжаю — там еще что-нибудь. И так было подряд раз семь. В итоге я нашел такой мотоцикл, арендовал его, но люди, у которых я его взял, оказались, скажем мягко, непорядочными. И у меня с этим мотоциклом потом было столько проблем. Я потерял кучу денег. А надо было просто отпустить ситуацию.



Я знаю очень много про других людей, с которыми в Индии происходили такие же вещи. Но еще могу сказать, что там надо быть аккуратнее с желаниями. Слышал про парня, который как-то сказал: «Хочу, чтобы мне не надо было визы постоянно делать, заезжать, приезжать, было бы так, чтобы вот я здесь мог находиться сколько угодно». И в итоге там его посадили в тюрьму, и его желание исполнилось по сути, только не так, как он хотел.



Одна из достопримечательностей Индии — Храм лотоса Источник: Александр Миронов











«У меня две религии, если будет возможность, то присоединю к ним и буддизм»

— Еще вопрос про переезды. Возникают ли какие-то сложности на таможнях?



— С российским паспортом у нас достаточно много возможностей. Для россиян легкий въезд почти во все страны Азии, Африки и Южной Америки. У меня сложностей никаких не возникает.



Больше сложностей возникало, когда был ковид и границы закрывали. Сейчас нет. Когда меня видят на таможне (а у меня рюкзак огромный, на нем куча флажков из стран, где я был), открывают паспорт, который весь в штампах, — и меня никто даже не спрашивает цель приезда, и так всем понятно, что путешественник. (Смеется.) Так что сложностей нет никаких. Правда, однажды, чтобы попасть в интересный мне город, я принял ислам.



— Расскажите об этом поподробнее.



— Мне в прошлом году исполнилось 40 лет. И я очень хотел посетить до этой даты 50 стран. Так как в Европу я не езжу, эти страны должны были быть не европейскими. А посетил я к тому времени только 48. Думал-думал, как лучше сделать, в итоге выбрал Катар и Бахрейн. Планировал, что между ними поплыву на пароме. А выяснилось, что паром не плавает со времен ковида и надо ехать через Саудовскую Аравию. Начал узнавать про Саудовскую Аравию — оказалось, что она начала визы давать только в 2019 году, до этого туда нельзя было вообще никак попасть. В этой стране хотел посетить, конечно же, Мекку. А туда не пускают немусульман. И я решил принять ислам. Долго готовился, ходил в мечеть, изучал религию, общался с муллой. Ислам принял в Саудовской Аравии. Вместе с парнем, у которого тогда жил. Принимают в ислам спокойно, никакого предвзятого отношения к христианам нет. И после этого я уже поехал в Мекку.



Я веду свой блог про путешествия, там я рассказывал и о том, что принял ислам. Были и те, кто меня публично осуждали. Но я придерживаюсь такого мнения: вот у людей есть два гражданства, многие говорят на двух языках, а у меня две религии, ведь от христианства я не открещивался. Если будет возможность, то когда-нибудь присоединю к ним и буддизм. Вот такое у меня видение. Я считаю себя человеком духовным, верующим, но не религиозным.



Мекка Источник: архив Александра Миронова











— А какая из стран, которые вы уже посетили, вам не понравилась? И почему?



— На самом последнем месте у меня находится Бангладеш. Вот Индию я люблю, а Бангладеш совсем не нравится. Там неинтересно, очень грязно, скучно, дорого. Не в смысле дорого там. Там как раз совсем всё дешево. Туда поехать дорого. Эта такая страна, где туристов вообще нет. То есть ты идешь по улице, на тебя пальцем все показывают. И самое главное, что там нечего смотреть.



Следующий пункт — это Куба. Многим Куба очень нравится, но здесь, как у меня брат говорит, не надо путать туризм с эмиграцией. То есть все, кто у нас отправляется на Кубу, они едут в Варадеро, это закрытая территория, там всё замечательно для туристов сделано. Местным даже внутрь нельзя заходить. Но я, когда был, жил в Гаване. И это было, как у нас при Советском Союзе, когда в каждый магазин очередь, три-четыре товара на весь магазин. На третьем месте с конца у меня Египет. Опять же, если ты в отеле, всё нормально, нет вопросов. Но как только ты выходишь на улицу, начинается кошмар. Все к тебе пристают, все грубые.



— Планируете вообще когда-нибудь поехать в Европу?



— Планирую, но в приоритетах у меня Европа стоит после Африки и после Южной Америки. Я был в Северной Америке, в Центральной, в Южной пока не был. Вот в приоритетах у меня Южная Америка, Африка и только потом Европа.



Я немного предвзято к Европе отношусь. Возможно, я ошибаюсь, потому что я там всё-таки не был, но, мне кажется, что она не настоящая, она как искусственная, потому что там очень много правил надуманных: мы вот это делаем только так, сюда надо заходить только в такой одежде, высокие цены за всё, огромные штрафы. Вот этим Европа меня пока и отталкивает. В Азии всё проще. Обо всём можно договориться, даже с полицейскими. (Смеется.)



Столица Малайзии Куала-Лумпур Источник: архив Александра Миронова











А это уже Гонконг Источник: архив Александра Миронова











«Вожу с собой два рюкзака»

— Как решаете вопрос с медицинской страховкой? Оформляете в каждой стране?

— Я ее никогда не оформляю и считаю, что это бесполезная вещь. Сейчас объясню, почему. Во-первых, все страховые случаи, которые у меня были (не только со страховкой по медицине, но и со страховкой по вождению автомобиля), это всегда были проблемы. Кучу документов надо предоставить, а потом скажут — ой, у вас тут не так, у вас там не так. И снова всё надо переделывать. Мне проще сходить в платную клинику за свои деньги. Тем более, в Азии медицина не такая и дорогая. Вот, например, недавно в Непале я полечил два зуба и сделал чистку всех зубов за 3500 рублей.



А как-то в Индии, снимаясь в кино, сломал ногу. Приехал в частную клинику. Пообщался с врачом, мне сделали снимок, наложили гипс. Потом я пришел, мне его сняли, опять снимок, консультация. Все эти процедуры обошлись мне в 3000 рублей.



К тому же, есть очень много стран, где полностью бесплатная медицина для всех, не только для граждан. Если у тебя что-то болит, ты можешь просто прийти бесплатно к врачу проконсультироваться. Так что страховкой нет смысла пользоваться.



— Расскажите о вещах, которые вы всегда возите с собой?



— У меня два рюкзака. Один рюкзак маленький, в котором лежат документы, ноутбук, ветровка, зубная щетка, бритва. Я его всегда беру в самолете в ручную кладь. Также у меня есть большой рюкзак на 80 литров. Какие у меня там лежат вещи? Сланцы, треккинговые кроссовки. Это по обуви. У меня есть одна совсем теплая кофта, в ней не холодно почти до нуля градусов. Других теплых вещей у меня в рюкзаке нет. Есть одни треккинговые штаны, одни штаны для прогулок по городу. Несколько шорт, несколько маек. Зарядка для телефона. Вот когда я путешествовал автостопом, у меня обязательно с собой были еще три предмета — палатка, спальный мешок и коврик. Теперь я с девушкой путешествую, всё это выложил, сейчас в палатке мы не ночуем.



Грузия, город любви Сигнахи Источник: архив Александра Миронова











— Какие лекарства у вас всегда с собой?



— У меня со здоровьем всё замечательно, я практически не болею. У меня всегда с собой лекарства от желудка, обезболивающие, после ковида вожу с собой антибиотики. И, пожалуй, всё. Больше у меня лекарств никаких нет. Всё необходимое можно в любом месте купить в местной аптеке.



На самом деле можно путешествовать с совсем маленьким рюкзаком. Если у тебя совсем короткое путешествие, на неделю или две, то можно обойтись просто сумкой, которую взять в ручную кладь.



По вещам еще хочу добавить интересный момент. У меня есть в некоторых странах склад вещей. В Индии, например, у друзей храню огромный баул. У меня там лежат посуда, постельное белье, подушка, чайник, какая-то одежда, удлинители, гирлянды и т.д. Чтобы я мог заехать в любой дом, и сразу там обустроиться и по десять раз всё не покупать. В Непале у меня лежат вещи для треккинга — треккинговые палки, термобелье, дождевик.



— А ваша девушка также мало вещей с собой возит?



— У нее вещей побольше, но так как она меньше меня, то ее вещи и мои весят примерно одинаково. (Смеется.)



— Вы посетили уже 52 страны. А приходилось ли менять загранпаспорт, потому что там не осталось свободных страниц?



— Мало кто это знает, но в России по закону можно иметь одновременно два действующих 10-летних загранпаспорта. С двумя паспортами путешествовать намного проще, потому что можешь один, например, в посольство отдать, чтобы визу делали, а по второму кататься. Или, например, в один паспорт вы ставите штампы таких стран как Ирак, Иран, а в другой, например, Израиль, Америка.



К путешествиям я подготовился. И в 2017 году у меня на руках было два паспорта. Один до 2025 года, второй до 2027-го. В том, который до 2025-го, у меня уже осталось две страницы. И я уже начинаю задумываться о том, чтобы сделать себе новый загранпаспорт.



Остров Ява, вулкан Иджен Источник: архив Александра Миронова











— Расскажите, где вы сейчас, сколько планируете пробыть в этой стране?



— Мы находимся во Вьетнаме, в Ханое. Дальше у нас еще два города — Дананг и Нячанг, туда я с группой еду. Ко мне в этот раз приехало девять туристов. А дальше мы с моей девушкой планируем остаться во Вьетнаме до конца апреля. Потом я бы очень хотел посетить султанат Бруней, есть такая малоизвестная страна на острове Калимантан. Дальше у нас в планах летом Бали, в сентябре Узбекистан, а в октябре Непал. Там у меня будут туристы.



Между Узбекистаном и Непалом я хочу для себя посетить еще три новые страны, не знаю, правда, как мне это удастся. Первая — Туркменистан, туда очень сложно попасть, это вторая по закрытости страна в мире, но побывать там — моя мечта. После Туркменистана — Афганистан, пока там спокойно. И после Афганистана — Пакистан.



Вьетнам Александр посещает уже не первый раз Источник: Александр Миронов











— А как вы набираете туристические группы? Работаете только с русскими или у вас международные группы?



— У меня есть ютуб-канал и блог в Инстаграме (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ — Прим. ред.). Там я рассказываю про свои путешествия, делюсь какими-то советами. Люди на меня подписываются, наблюдают за мной, а потом могут поехать, если захотят, ко мне в туры. Это такая долгоиграющая история.