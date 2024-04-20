Как простые люди спасают свои дома от затопления — кадры из села, которое окружено водой

Посмотрите, как простые люди спасают родное село Источник: читатель 72.RU, Семён Громов / 72.RU

Село Казанское в Тюменской области окружено водой. Сверху район больше похож на полуостров, от затопления его спасает только насыпь. Ее почти неделю строят и укрепляют волонтеры. Работы ведутся практически круглосуточно. И совместными усилиями людям пока что удается спасти родное село.



Бороться со стихией приходят все: дети, подростки, мужчины, женщины и пенсионеры. Один из самых молодых волонтеров — Артемий, ему всего 8 лет. Помогать взрослым он приходит после уроков. За два дня работы на площадке, мальчик распаковал и завязал десятки мешков с песком.

— Я начал работать вчера. Разворачиваю мешки и подаю их. Не считал, сколько уже мешков завязал. Я завязывал, завязывал — за все два дня мешков 30, наверное, — скромно отвечает мальчик.