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Страна и мир Как простые люди спасают свои дома от затопления — кадры из села, которое окружено водой

Как простые люди спасают свои дома от затопления — кадры из села, которое окружено водой

Построенная посельчанами насыпь несколько дней сдерживает воду

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Посмотрите, как простые люди спасают родное село

Село Казанское в Тюменской области окружено водой. Сверху район больше похож на полуостров, от затопления его спасает только насыпь. Ее почти неделю строят и укрепляют волонтеры. Работы ведутся практически круглосуточно. И совместными усилиями людям пока что удается спасти родное село.

Бороться со стихией приходят все: дети, подростки, мужчины, женщины и пенсионеры. Один из самых молодых волонтеров — Артемий, ему всего 8 лет. Помогать взрослым он приходит после уроков. За два дня работы на площадке, мальчик распаковал и завязал десятки мешков с песком.

— Я начал работать вчера. Разворачиваю мешки и подаю их. Не считал, сколько уже мешков завязал. Я завязывал, завязывал — за все два дня мешков 30, наверное, — скромно отвечает мальчик.

Как простым людям удается сдержать натиск воды — смотрите в коротком видео наших коллег из 72.RU.

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