Задержан подозреваемый в убийстве байкера из-за замечания на парковке: главные новости за 19 апреля

Шахин Аббасов скрывался от полиции более суток и был задержан в Ростовской области Источник: Прокуратура Москвы / T.me











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 19 апреля.



Глава МИД РФ сделал заявление о переговорах с Украиной

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной, но на период переговоров не будет делать каких-либо пауз в боевых действиях, как это было во время переговоров в Стамбуле.

— Реалии на земле стали другими, причем существенно другими и эти реалии необходимо учитывать, — заявил Лавров.

Он объяснил, что под реалиями на земле он имеет ввиду не только линию соприкосновения, но и новые регионы.

Задержан подозреваемый по делу об убийстве байкера в Москве

Подозреваемый в убийстве Шахин Аббасов задержан в Ростовской области. Искали его после того, как во дворе Краснодарской улицы в Москве случилась стычка, в ходе которой Аббасов, получивший замечание о неправильной парковке, предположительно, нанес удар ножом в живот 24-летнего Кирилла Ковалева.



Против Аббасова и его соучастников возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений». Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. В скором времени следствие планирует ходатайствовать об их аресте. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.

В Ставропольском крае упал военный самолет

Военный самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны, предварительная причина аварии — техническая неисправность. Летчики катапультировались, один член экипажа погиб, двое госпитализированы. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что угрозы жизни госпитализированных летчиков с упавшего на Ставрополье самолета нет.

В Тюменской области за ночь затопило деревню

В Тюменской области продолжает прибывать вода. Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на три метра, сообщил губернатор региона Александр Моор. Река Алабуга, которая протекает у деревни Большие Ярки разлилась буквально за ночь и затопила деревню. Вода почти везде — на дорогах, за оградами, на улицах, в полях.

Источник: читатель 72.RU

Еще одно село возле той же реки — Казанское — окружено водой, от затопления его спасает только насыпь, которую постоянно укрепляют местные жители всех возрастов, от школьников до пенсионеров.



Источник: читатель 72.RU, Семён Громов / 72.RU

В Кургане впервые с начала паводка снизился уровень воды в реке Тобол — он упал на 2 см и теперь составляет 1013 сантиметров. Днем он был 1015 см, превысив максимум 1994 года. На участках федеральных трасс в Курганской области ввели временные ограничения из-за подтопления.



Накануне вечером стало известно, что в дамбе появилась течь, а в нескольких местах ее подмыло. Портал 45.RU в своем репортаже показал как всю ночь сотрудники МЧС, волонтеры, рабочие заводов и просто местные жители укрепляли ее, чтобы спасти город от затопления.

В центральной России — снег, в Москве — ураган

Пока Курганскую и Тюменскую области заливает водой, в центральную Россию пришел снег. Трассу М-11 «Нева» заносит снегом на территории Новгородской и Тверской областей, сыплет снег и в Санкт-Петербурге, синоптики обещают, что доберется он и до Москвы. Пока же Москву и область накрыл сильнейший ураган. По оценкам синоптиков, шторм достигнет отметки в 9 баллов с порывами ветра до 25 м/с. Уже сейчас ветер валит деревья и сносит автобусные остановки: MSK1.RU следит за событиями в режиме онлайн.



В Госдуму внесли законопроект о страховании жилья на случай ЧС

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий региональные власти разрабатывать и реализовывать программы добровольного страхования жилья россиян. По данным авторов законопроекта, с 2020 по 2022 год из федерального бюджета людям, чьи дома были повреждены или уничтожены из-за пожаров или паводков, выплачено больше 25 миллиардов рублей. Депутаты считают, что предложенный законопроект позволит распределять расходы по возмещению ущерба при ЧС между бюджетом и страховщиками.

Аэропорт в Дубае перестал принимать самолеты