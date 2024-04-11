В Красноярском крае рухнул автобус, в Оренбурге вода поднялась до 10 метров: главные новости за 10 апреля

В аварии погибли два человека Источник: 112 / T.me











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 10 апреля.



Уровень воды в реке у Оренбурга превысил 10 метров

В Оренбургской области продолжает подниматься вода — за последние сутки уровень воды в реке Урал достиг десяти метров. Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что вода превысила «все самые опасные отметки».



Несмотря на наводнение, жители затопленных домов боятся покинуть свои жилища — у полиции не хватает лодок, чтобы бороться с мародерами.



— Дома там очень солидные. Поэтому даже там, где подтопило, люди до последнего не уезжают и не идут в пункты временного размещения, — заявила депутат Госдумы Нина Останина изданию Daily Storm. — Жители организовали свое дежурство, для того чтобы мародеры не подплыли на лодках и ничего не вынесли из коттеджей.



Из-за паводков в области уже затоплены более 12 тысяч жилых домов, эвакуировали около 7,7 тысячи жителей, действует режим ЧС федерального характера.

Адвокаты Игоря Стрелкова хотят отправить его в зону СВО

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков может отправиться в зону боевых действий — адвокаты приложили к апелляционной жалобе на приговор документ, который подтверждает согласие одной из воинских частей заключить с ним контракт.



— Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует, — передает РБК слова адвоката Стрелкова Александра Молохова.



Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы в январе 2024 года. Суд признал его виновным в деле о призывах к экстремистской деятельности через интернет. Процесс проходил в закрытом режиме.



Курскую область атаковал беспилотник. Погибли три человека

В Курской области дрон атаковал село Апанасовка. Беспилотник сбросил бомбу, в результате чего погибли три человека: отец и двое его детей, сообщил губернатор Роман Старовойт.



— К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе, — заявил глава региона.



Также в результате атаки в Курской области сгорела машина газовой службы, несколько населенных пунктов остались без света.



Qiwi банк ликвидирован

На сегодняшнем заседании арбитражный суд Москвы ликвидировал Qiwi банк. Заседание прошло по иску Банка России.



Qiwi банк потерял лицензию в феврале 2024 года. Центробанк объяснил это решение тем, что через «Киви» проходили платежи для отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме этого, Qiwi банк нарушал правила банковской деятельности.



Qiwi банк входил в сотню крупнейших банков России — последние годы он был популярен для проведения платежей за обмен криптовалюты.



Два человека погибли после падения вахтового автобуса в Красноярском крае

В Красноярском крае в карьер рухнула автобудка с вахтовиками. Авария случилась в Северо-Енисейском районе. По предварительной информации, водитель автобуса, спускаясь в карьер, съехал с дороги и опрокинулся в обрыв.



Машина пролетела вниз не менее 10 метров. В результате аварии два человека скончались на месте, еще четверо попали в больницу. Вахтовиков госпитализируют в Красноярск, об этом корреспондентам NGS24.RU сообщили в краевом Минздраве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.



Роскомнадзор потребовал проверить Duolingo на пропаганду ЛГБТ*

РКН проверит популярный сервис для изучения иностранных языков Duolingo после того, как на него пожаловалась организация «Радетель», выступающая за традиционные семейные ценности.



Правозащитники заявили, что к ним обратились обеспокоенные родители из Уфы. Они пожаловались на то, что приложение с зеленой совой предлагает ученикам произнести фразы, которые касаются гомосексуальных и лесбийских отношений.



Заявители просят привлечь юридическое лицо Duolingo к ответственности по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», а также заблокировать доступ к приложению.

