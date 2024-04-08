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Страна и мир Мост рухнул на ж/д пути Как рухнул мост в Смоленской области и что известно о погибшей женщине — видео с места ЧП

Как рухнул мост в Смоленской области и что известно о погибшей женщине — видео с места ЧП

Четыре пролета старого автомобильного путепровода обрушились на ж/д пути

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В Вязьме Смоленской области рухнул мост. В этот момент по нему двигались грузовик и легковой автомобиль, находившаяся в нём женщина погибла. В общей сложности сообщают о шестерых пострадавших.

По информации Mash, погибшая во время обрушения моста женщина ехала за ребенком в детский сад. Муж служит в зоне СВО, ему уже сообщили о гибели супруги.

Панинский мост проходит над железнодорожной веткой, входящей в состав дороги Москва — Смоленск — Минск. Сейчас движение по ней остановлено. Построен путепровод был в 1980 году, а в 2018-м его собирались отремонтировать.

Как сейчас выглядит рухнувший мост и что происходит на месте ЧП — подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

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