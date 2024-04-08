«Обезумели и начали стрелять, думая, что мы мародеры». Что происходит в затопленном Орске — кадры с улиц

Потоп в Оренбуржье продолжается Источник: Городские порталы











Ситуация в затопленном Орске становится только хуже: в городе произошел новый прорыв дамбы.



На данный момент затопило около десяти тысяч домов, людей принудительно эвакуируют. Многие местные жители находятся в пунктах временного размещения либо у родственников.

Как выглядит затопленный город? И что происходит на его улицах? Смотрите видео:

Источник: Городские порталы

В Орск прилетели главы МЧС и Роспотребнадзора. Из-за загрязнения вода в трубах оказалась заражена, и ее больше нельзя пить. По факту прорыва СУ СК по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.



Эколог Максим Лапушкин рассказал нашим коллегам MSK1.RU, что при постройке дамбы могли допустить неточности, из-за которых она не выдержала напора. Кроме того, была возможность предотвратить катастрофу: за месяц до прорыва дамбы гидрометеорологи предупреждали о том, что высота воды в реках региона может побить рекорды прошлых лет.