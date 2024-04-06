Всё, что известно о суде над блогером, реабилитировавшей нацизм «щекотанием» Родины-матери

То, что Алена считала шалостью, было воспринято крайне серьезно Источник: Мария Романова / V1.RU











Волгоградский областной суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ и двухлетнему запрету на пользование соцсетями 23-летнюю блогершу из Самары Алену Агафонову. Ее признали виновной в реабилитации нацизма за то, что «пощекотала» на видео грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Наши коллеги из V1.RU cобрали всё, что известно об этом судебном процессе.

Источник: Городские порталы

«Гедонист в чистом виде»

Девушке из Самары, Алене Агафоновой, 23 года. Росла средним ребенком в большой и благополучной семье: в публикациях она упоминала о старшей сестре и младшем брате. Упоминала она и о том, что родители занимались бизнесом, но в 2014 году в семью пришла беда — умерла мама. О сфере же деятельности отца она не рассказывала.

В соцсетях Алена Агафонова подписывала себя «гедонистом в чистом виде», PR-менеджером и основателем магазина украшений. И до конца прошлого года она вела весьма преуспевающую жизнь. На странице в запрещенной соцсети она показывала своим четырем тысячам подписчиков фотографии и отзывы из дорогих московских ресторанов, салонов красоты и ночных клубов. Регулярно появлялись фото в новых нарядах, фотосессии или описания заграничных поездок. В качестве бизнеса она указывала себя создателем бренда Tsatski is Love — украшений из натуральных камней, которые продаются в магазинах Москвы, Самары и на Шри-Ланке. В качестве приглашенного спикера она проводила в прошлом году и мастер-класс для девочек, рассказывая о секретах своего успеха. Впрочем, уже через месяц после этого она записала видео, невероятно повысившее узнаваемость Алены, но ставшее для нее крахом как для блогера.

«Щекотала» под цирковую мелодию

Щекочущий палец и смеющийся смайлик были несоответствующими месту и объекту съемки Источник: ТалипоV Online Z / T.me











21 июля прошлого года Алена выложила на странице в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ) сторис, где продемонстрировала прогулку по Мамаеву кургану Волгограда. На одном из видео девушка направила камеру на сам монумент «Родина-мать зовет!», затем расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто «щекотать» его, издавая при этом какие-то звуки, а затем напевая цирковую мелодию.



Короткий видеоролик, который сохраняется в запрещенной соцсети всего сутки, не остался незамеченным. Но оценили его совсем не так, как рассчитывала блогер. Первыми стали патриотические телеграм-каналы.

— Проблема патриотического воспитания нашей молодежи выходит на новый уровень, — написали авторы Telegram-канала «ТалипоV Online Z». — 23 летняя Алена Агафонова из Самары посчитала смешными и уместными свои действия по отношению к памятнику — мемориалу Родины-матери в Волгограде. Алена считает себя крутым пиарщиком, видимо, это так, наше внимание она привлекла. У меня только вопрос: неужели в Самаре учителя в школе, а потом в институте не смогли Алене привить чувство уважения к подвигу наших дедов? А сколько еще таких Ален в России.



Сразу отреагировали политологи, журналисты и общественники в Волгограде:

— Это кощунство и пошлость. Мало кто понимает, что Мамаев курган — это не туристический аттракцион, это кладбище прежде всего, — высказался политолог Вадим Шумилин. — Те же концерты и световые шоу, которые там устраивают, тоже, на мой взгляд, это тоже как-то не очень вяжется с братскими и не братскими могилами. Еще надо подумать, кто больше оскорбляет память павших — какая-то девушка или структуры, которые устраивают там шоу за огромные деньги. Но здесь глумление над памятью павших налицо.

«Совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия»

Родина-мать на Мамаевом кургане является символом воинской славы России Источник: Константин Завриков / V1.RU











В прокуратуре Волгоградской области сообщили, по факту «щекотания» возбуждено уголовное дело, которое взято под контроль. И к снятому на видео отнеслись крайне серьезно.



— Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары, — сообщили в надзорном органе. — Женщина подозревается в совершении преступления по статье «Осквернение мест захоронения» УК РФ. Как следует из материалов уголовного дела, 21 июля подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане», совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет.

Следом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что не только ходатайствовал о передаче дела из полиции в СК, но и взял его расследование под личный контроль.

Сама же Алена оправдывалась, что удалила видео и совершенно не хотела им кого-либо обидеть или тем более оскорбить.

— Я ни в коем случае не хотела надругаться над Родиной-матерью и бойцами ВОВ, — утверждала девушка. — Я прекрасно вас понимаю. Потому что моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали Родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за истории, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история. Мне очень жаль, что так вышло.

«Все случайности неслучайны»

Источник: СКР по Волгоградской области

Тогда, летом прошлого года, казалось, что нашумевшая история с «щекотанием» Родины-матери быстро сошла на нет. Сама Алена Агафонова уехала в Шри-Ланку, время от времени публикуя оттуда гламурные фото. В конце прошлого года она писала в социальных сетях о том, что она научилась «избавляться от лишней суеты и не накручивать себя». Кажется, что она сама поверила, что всё обошлось.



— Главный итог этого года — благодарить каждый свой прожитый день за людей, которые остались рядом, за тех, кто ушел, за мечты, которые сбылись, и за мечты, которые осуществятся в 2024-м! Все случайности неслучайны, — писала Алена, — 2023-й научил меня быть храброй. Одновременно год был очень сложным и классным для меня. Моментами мне было страшно, научил меня избавляться от лишней суеты и накручивания себя, научил меня быть счастливой независимо от обстоятельств.

После доставки в Волгоград Алену Агафонову отправили в СИЗО Источник: читатель V1.RU











В начале февраля она решила вернуться в Россию и была задержана в аэропорту Москвы сразу по прилете. Алену доставили в Волгоград, и уже 9 февраля она оказалась на допросе в Следственном комитете. Ей было предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). В тот же день Центральный районный суд Волгограда избрал в отношении нее меру пресечения в виде содержания под стражей. Остаться на свободе Алене не помогли ни попытки обжаловать это решение, ни очередные извинения, записанные в кабинете у следователя.



— Я обращаюсь ко всем жителям России и Волгограда и прошу никого не совершать такие поступки, как совершила я прошлым летом, — говорила блогер на видеокамеру. — По своей глупости я даже не подумала, что смогу задеть чьи-то чувства. Прошу прощения у всех граждан России.

«Благодаря СМИ человек может быть на коне, а может — и под конем»

В суде она едва не срывалась на рыдания Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











5 апреля уголовное дело в отношении Алены Агафоновой рассматривал Волгоградский областной суд. В упрощенном порядке. Без долгих чтений всех материалов уголовного дела и вызова свидетелей. И практически весь процесс блогер плакала, начав еще в момент, когда поняла, что ее адвокат опоздал на заседание. Когда после 15-минутной задержки защитник всё же появился в зале, судья призвал ее сдержать эмоции:



— Предлагаю вам успокоиться, ваш защитник здесь, пришел, — обратилась судья Виктория Плотицына к подсудимой.

Но чем дольше прокурор читал обвинительное заключение, тем сильнее проявлялась истерика у Алены Агафоновой. У нее откровенно тряслись руки, а по щекам текли слезы. Однако рыдания в голос ей кое-как удавалось сдерживать.

Прокурор тем временем охарактеризовал Алену как человека и личность: звучали слова «целеустремленная» и «ответственная», «ведет здоровый образ жизни». Отмечалось, что она знала историю России, в том числе и подробности Великой Отечественной войны, и Сталинградской битвы. Соответственно, осознавала, что олицетворяет Мамаев курган в Волгограде и как будут расценены ее действия. В итоге прокурор запросил для нее год исправительных работ и четыре года запрета социальных сетей.

В свою очередь сама Алена, полностью признавшая вину, просила не накладывать на нее запрет на соцсети, ссылаясь, что это очень жестоко и лишает ее «важной части жизни» и заработка. Поддержал ее и адвокат.

— Моя доверительница в первый же день осознала свой поступок, — заявил суду адвокат Дмитрий Жадченко. — Этот урок она усвоила на всю жизнь. Прошу снизить ей наказание до минимально возможного и, учитывая реалии современности, прошу не применять дополнительного наказания в виде запрета на ведение блога.

Наручники с Алены сняли после вынесения приговора Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Выслушав позиции сторон, свое решение вынес и суд. Алена Агафонова была признана виновной в осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенного с использованием сети интернет. Наказанием для нее стали 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также ей на два года запретили заниматься блогерством. Меру пресечения также изменили с содержания под стражей на подписку о невыезде. Наручники с нее сняли, освободив ее из-под стражи в зале суда. От любого общения с прессой она отказалась категорически. Вместо нее коротко высказался адвокат.



— Это было очень эмоциональное дело, вы и сами видели состоянии Алены. Хватит уже пиара вокруг этого дела. Благодаря СМИ человек может быть на коне, а может — и под конем, — заявил Дмитрий Жадченко, добавив, что не будут обжаловать приговор.

Нашел у Родины-матери срамные места

Если действия «пощекотавшей» на видео Родину-мать Алены Агафоновой были оценены по статье Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма» и дошли до суда и приговора, то с другими, отметившимися на Мамаевом кургане блогерами, всё осталось не так однозначно. Так, было прекращено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего Кирилла Ежова. Он выложил в TikTok видеоролик, в котором он, раздетый по пояс, в одних джинсах, кроссовках и с крестом на груди, снимает обувь и носки, а затем танцует, стоя на братской могиле Мамаева кургана у подножия Родины-матери. До сих пор не получила оценки со стороны надзорных и правоохранительных органов, даже несмотря на личное указание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, и публичная просьба к Владимиру Путину от имени жителей Волгограда «прикрыть срамные места Родины-матери», сделанная блогером из Башкирии Расулом Ахияретдиновым.



Напомним, в феврале этого года находившийся у подножия Родины-матери житель Башкирии Расул Ахияретдинов сделал скандальное заявление, причем от лица жителей Волгограда.

— Пообщавшись с духовенством — как мусульманским, так и православным, я понял, что никого из них не устраивает внешний вид памятника, — утверждал Расул в выложенным в интернет видеообращении. — Ни один человек в Волгограде не доволен тем, что статуя матери выглядит именно так. Я понимаю, что на региональном уровне такие вопросы не решаются, поэтому обращаюсь к президенту России. Мы видим, Владимир Владимирович, какое внимание вы уделяете укреплению традиционных нравственных ценностей нашей страны, а также противодействию Западу. Я от лица жителей Волгограда и России заявляю, что мы недовольны тем, как выглядит Родина-мать.

Вину на якобы неподобающий вид Родины-матери Расул возвел на советскую власть. Общественник прямым текстом назвал статую одной из ошибок властей Союза Советских Социалистических Республик.

— СССР сделал много ошибок, одна из них — это статуя. Наша с вами мать так выглядеть не может. Мы требуем реконструкции, — говорил житель Башкирии почему-то от имени волгоградцев и во множественном числе. — Волгоградцы хотят скрыть срамные места этого памятника.

Нашедший «срамные места» к Родины-матери блогер пока остается безнаказанным Источник: Константин Завриков











Волгоградцы, якобы от имени которых и выступал Расул Ахияретдинов, настоятельно порекомендовали блогеру не лезть со своим уставом в чужой монастырь, а правоохранительные органы попросили привлечь блогера за публичное оскорбление святого для Волгограда символа и возможную пропаганду запрещенных религиозных движений. Сам блогер после такой реакции записал видео у здания УФСБ России по Республике Башкирия, а затем удалил свою страницу в соцсетях. При этом извинялся он за то, что выложил видео не в то время:



— Я понял, что для многих людей эта статуя означает не просто статую, а именно Родину-мать, — сделал для себя открытие блогер. — Страна наша проходит нелегкие времена. И спецоперация на Украине, и другие моменты. Поэтому я считаю, что в это время такие видео выкладывать, конечно, не стоит.

Ролик с требованием десексуализировать Родину-мать посмотрел и глава Следственного комитета России Алеександр Бастрыкин, потребовавший провести доследственную проверку по факту противоправных действий блогера. Но, спустя почти два месяца, близкий к органам следствия источник V1.RU уклончиво сообщил, что проверочные мероприятия в отношении Расула Ахияретдинова еще продолжаются. И до их окончания ход проверки якобы решено держать в тайне. В конце марта, после появления публикаций в СМИ, Александр Бастрыкин вновь потребовал от регионального СК доложить о ходе проверки:

— В центральный аппарат будет повторно доложено о проверке по факту противоправного поведения мужчины в Волгограде, — сообщили в ведомстве. — По данному факту следственные органы СУ СК России по Волгоградской области проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».