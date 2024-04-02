Родина-мать покрылась странными пятнами. Выясняем, что это такое и кто за это ответит

Пятна на главном монументе Волгограда начали откровенно бросаться в глаза туристам Источник: Константин Завриков / V1.RU











Многочисленные пятна, резко выделяющиеся на общем фоне, покрыли статую Родины-матери на Мамаевом кургане в Волгограде. Увидевшие их волгоградцы и гости города задаются вопросом: если за «щекотание» статуи на видео отправляют в СИЗО, то что должны сделать с теми, кто сделал такое с главным монументом России в реальности? Подробности — в материале наших коллеги из V1.RU.

Более темные пятна явно выделяются на светлой поверхности монумента Источник: Константин Завриков / V1.RU











Напомним, монумент Родины-матери на Мамаевом кургане в последнее время регулярно оказывается в центре внимания. То блогер из Самары Алена Агафонова стала обвиняемой в реабилитации нацизма и оказалась в СИЗО после того, как «пощекотала» статую на видео. Другой же блогер, Расул Ахияретдинов из Башкирии, не только назвал статую одной из ошибок властей Союза Советских Социалистических Республик, но и почему-то от имени жителей Волгограда потребовал от президента России Владимира Путина «скрыть срамные места этого памятника».

Вишенкой на торте стал скандал, связанный с именем создателя монумента. Внук Евгения Вучетича получил все права на изображение монумента. Теперь все, кто использует изображение Родины-матери для каких-либо своих целей, должны делать авторские отчисления компании УПРАВИС, представляющей интересы наследника. Причем размер взносов колеблется от нескольких сотен рублей до нескольких десятков тысяч за каждое использование изображения, в зависимости от того, где именно размещают силуэт.

Дефекты отмечаются по всей высоте скульптуры Источник: Константин Завриков / V1.RU











Теперь жители Волгограда и поднимавшиеся по лестнице Мамаева кургана к монументу гости города сообщили, что Родина-мать серьезно запятнана, причем не в фигуральном смысле, а в самом что ни на есть прямом.

— То, что увидели, шокировало. Монумент «Родина-мать зовет» стал похож на какую-то зебру из более темных и более светлых полос бетона. Когда подошли ближе, то заметили, что более темные пятна — это явно какие-то заплатки, намазанные поверх основного тела статуи, — рассказали V1.RU читатели. — Получилось, мягко говоря, не совсем корректно. Интересно, кто-нибудь за это понесет наказание? Ведь если арестовывают блогера, «пощекотавшего» Родину-мать на видео, то что должны сделать с тем, кто допустил такое на статуе в реальности?

Реконструкция памятника проводилась совсем недавно Источник: Константин Завриков / V1.RU











Латки на Родине-матери начали серьезно бросаться в глаза Источник: Константин Завриков / V1.RU











Председатель совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников предположил, что причиной появления пятен на Родине-матери могла стать реконструкция и заделка стыков, образовавшихся при строительстве монумента:

— Как известно, Родина-мать отливалась захватками, по очереди, — объяснил Валерий Котельников. — Делались леса, заливалась бетоном одна часть монумента, потом леса надстраивались, заливалась еще одна часть, и так далее. То, что мы видим на фото, как раз стыки между отливками. Видимо, они и разрушались, поэтому там и проводились работы по реставрации. Разница в цвете объясняется разным составом раствора. Основной материал был одним, ремонтный — чуть другим. Видимо, провели недостаточно исследований или не нашли подходящего материала… Сейчас это проявляется. Намокнет состав — темнеет. Высохнет монумент — станет ровного цвета.



В музее-заповеднике «Сталинградская битва», в чьем оперативном управлении находится мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», заверили, что причиной странного окраса главного монумента ансамбля стало воздействие на него агрессивных факторов:

— Появление пятен на бетонной поверхности скульптуры «Родина-мать зовет» вызвано несколькими факторами: химической природой бетона, подверженного выцветам и высолам; воздействием на бетонную поверхность скульптуры агрессивных факторов окружающей среды в процессе строительства, эксплуатации и реставрации; различной сорбционной способностью материалов, применяемых при реставрации скульптуры, — говорится в ответе на редакционный запрос V1.RU за подписью заместителя директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Тимофея Юрченко. — Работы по реставрации скульптуры «Родина-мать зовет» в 2020 году выполнялись в соответствии с проектной документацией, при выполнении работ проводились лабораторные испытания бетона. Качество восстановленной бетонной поверхности по результатам испытаний было оценено положительно, участки бетонной поверхности скульптуры после проведения работ не имели дефектов, влияющих на эксплуатационные характеристики и долговечность. После окончания реставрации и ее приемки заказчиком никаких заделок повреждений или иных работ не проводилось.



Кроме того, в музее добавили, что гарантийные обязательства, данные в рамках реконструкции музея, еще действуют, а заказчик реконструкции, ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», регулярно получает отчеты о результатах наблюдений за монументом.

