«Не знаем, что нас ждет»: как на Ставрополье встретили поезд с детьми из Белгорода

Автобусы с детьми из Белгорода поедут по округам Ставрополья Источник: Залина Татарова / 26.RU











В ночь на 31 марта на железнодорожный вокзал Невинномысска приехали около 500 детей и взрослых из Белгородской области. Их поселят в округах Ставрополья до лета. Как встречали гостей — в репортаже 26.RU.



Невинномысск — промышленный центр Ставрополья в 70 километрах от краевого центра. О том, что здесь сегодня встречают кого-то важного, догадался бы и случайный прохожий. В 4 утра к вокзалу можно пробраться только пешком — дорогу к входу занимают десятки больших автобусов. Перрон битком набит людьми, среди них сотрудники МЧС Ставрополья и полиция. С ними — студенты, волонтеры и школьные учителя с табличками встречающих.



К вокзалу выстроилась очередь из автобусов Источник: Залина Татарова / 26.RU











Источник: Залина Татарова / 26.RU











Детей встречали учителя с табличками Источник: Залина Татарова / 26.RU











Из обстреливаемой Белгородской области поезд выехал 29 марта. Чем дальше от родного региона, тем реже дети и взрослые слышали уже ставшие привычными звуки «прилетов».



«На первый путь прибывает поезд Белгород — Минеральные Воды», — раздалось из динамиков, и перрон оживился. Люди с табличками засуетились, сверяя списки и выясняя, куда им встать, чтобы встретить гостей.

Гостей из Белгорода окружила толпа встречающих Источник: Залина Татарова / 26.RU











Источник: Залина Татарова / 26.RU











Первой из поезда вышла бодрая женщина в зеленой куртке.



— Здравствуйте, — она поискала взглядом волонтеров, — поможете, нам, пожалуйста? Вы все проснулись нас встречать? Как приятно!



Мирослава Ивановна, педагог из Белгородской области Источник: Залина Татарова / 26.RU











Позже она представилась — Мирослава Ивановна, педагог, старшая одной из групп.



— Доехали с комфортом. Были все очень внимательны к нам. Горячее питание организовали. Приходили проверяли нас медики, звонили из администрации этого города, интересовались, как мы едем. Мы знали, что нас встречают, так что рады вас видеть и приветствовать! — жизнерадостно рассказала она.



Детей заберут в Александровский, Ипатовский, Минераловодский, Петровский округа, а также в Пятигорск и Буденновск, рассказала одна из ответственных за учет детей по спискам. Основная часть приехавших останется в Невинномысске. Их поселят в зданиях детдома, школы-интерната, гостиницы, общежитий и детских лагерей «Журавлик» и «Гренада». В лагеря отправятся младшеклассники. До этого 26.RU рассказывал, что в Ессентуках для маленьких белгородцев выделили целый корпус санатория. Всего Ставрополье примет 1,5 тысячи детей из Белгородской области.



Источник: Залина Татарова / 26.RU











На вокзал приехали дети от дошкольного возраста до старших классов. Их сопровождают учителя и наставники. Родители остались дома, с ними ребята будут общаться по телефону.



— Мы по собственному желанию поехали. Захотелось детям помочь, вывезти. У нас 19 ребят, мы вдвоем их сопровождаем. Все вместе будем жить, деток наших в школу примут. Надеемся, всё будет хорошо, мы очень хотим этого! — рассказала корреспонденту 26.RU учитель Анна Васильевна из Белгородского района.



Анна Васильевна, учитель из Белгородского района Источник: Залина Татарова / 26.RU











Вышедших с вокзала гостей посадили в автобусы, которые повезут их в пункты временного размещения. Там детей встретят педагоги и психологи.



— Они проведут первичное анкетирование, чтобы узнать, в какой дополнительной помощи они нуждаются. Хотим выяснить, с какими материалами они приехали, есть ли учебники, обувь, одежда, чего не хватает для комфортной жизни. Их ждут на местах размещения волонтеры и педагоги, дети встречают с подарками. Мы видели, какие там маленькие дети и насколько они переживают. Мы со своей стороны постараемся сделать всё возможное, чтобы им было хорошо, — рассказала министр образования Ставрополья Мария Смагина, которая тоже приехала на вокзал встречать детей.



Смагина добавила, что власти Ставрополья постарались не разбивать группы, сформированные Белгородской областью. Дети из одной школы или населенного пункта будут жить вместе.



Источник: Залина Татарова / 26.RU











Источник: Залина Татарова / 26.RU











После суток с лишним в поезде маленькие белгородцы заметно уставшие, но явно в приподнятом настроении. Для них это всё — приключение, а толпа встречающих взрослых придает этому приключению чувство важности.



— Да мы тут ВИП-персоны! — восторженно кричит одна из приехавших девочек.



На лицах взрослых восторга поменьше. Зато есть смесь облегчения и тревоги.



— Очень страшно от того, что не знаем, что нас ждет. По обстановке тут однозначно спокойнее, у нас совсем не спокойно. Хотим, чтобы всё было хорошо, — говорит Анна Васильевна.

