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Страна и мир «Теперь живите как хотите»: сирота 11 лет стоял в очереди на квартиру — показываем, какую однушку ему дали

«Теперь живите как хотите»: сирота 11 лет стоял в очереди на квартиру — показываем, какую однушку ему дали

Перед ним в очереди было 2000 человек

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Сирота из Уфы добился положенной ему от государства квартиры спустя 11 лет. Когда Аркадию Митенко было 2 года, мама отдала его в детский дом, а после совершеннолетия его поселили в общежитие и дали 200 рублей, сказав напоследок: «Теперь живите как хотите». Наши коллеги из UFA1.RU узнали, как он все-таки получил квартиру. Историю Аркадия смотрите в коротком видео чуть выше.

Несколько лет он думал, как получить свой угол. При первых попытках Аркадия «футболили» туда-сюда — от места рождения до места проживания. Когда он наконец встал в очередь, его место было 1200-м. После он добился того, чтобы получить право на получение вне очереди — но и там был свой список, в которой Аркадий занял место ниже 2000-го.

В конце концов Митенко обратился за помощью к юристу. Тот помог отправить необходимые запросы и обратился в Следственный комитет.

— Над человеком издевались больше 10 лет, — отметил адвокат Роман Петров. — Ему уже либо должны были дать жилье, либо пора была возбуждать уголовное дело.

В марте 2024 года Аркадий Митенко получил заветную квартиру, уже заселился и готовится делать ремонт. Как выглядит его новое жилье — смотрите видео.

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