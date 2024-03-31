«Теперь живите как хотите»: сирота 11 лет стоял в очереди на квартиру — показываем, какую однушку ему дали

Сирота из Уфы добился положенной ему от государства квартиры спустя 11 лет. Когда Аркадию Митенко было 2 года, мама отдала его в детский дом, а после совершеннолетия его поселили в общежитие и дали 200 рублей, сказав напоследок: «Теперь живите как хотите». Наши коллеги из UFA1.RU узнали, как он все-таки получил квартиру. Историю Аркадия смотрите в коротком видео чуть выше.

Несколько лет он думал, как получить свой угол. При первых попытках Аркадия «футболили» туда-сюда — от места рождения до места проживания. Когда он наконец встал в очередь, его место было 1200-м. После он добился того, чтобы получить право на получение вне очереди — но и там был свой список, в которой Аркадий занял место ниже 2000-го.