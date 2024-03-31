Путин подписал приказ о весеннем призыве: кто пойдет в армию по новым правилам

Это будет первый призыв, в котором заработает закон о поднятии призывного возраста Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на сайте Кремля — в нём говорится, что призыв продлится с 1 апреля по 15 июля 2024 года. За это время планируется призвать 150 тысяч человек. Этим же указом президент уволил с военной службы тех солдат, чей срок военной службы по призыву истек.

Весенний призыв также прокомментировали в Генштабе ВС РФ. В ведомстве сообщили, что начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано на 15 апреля. Как и прежде, служить срочники будут 12 месяцев. В Генштабе подчеркнули, что призывников не отправят на территории новых регионов.



В этом году правила призыва изменились: в 2023 году Госдума подняла верхний предел призывного возраста для срочной службы с 27 до 30 лет. Закон вступил в силу 1 января 2024 года и впервые начнет действовать именно во время весеннего призыва.



Новое правило касается только рожденных после 1996 года — если вам исполнилось 27 лет в 2023 году, то вас уже не отправят на срочную службу. А вот мужчины, которым исполнилось 27 лет в 2024 году, уже попадают под призыв в этот и в ближайшие три года.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Также напоминаем, что начиная с прошлого осеннего призыва серьезно выросли штрафы за уклонение от армии: теперь за неявку в военкомат по повестке грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.



Призывников, которые решили покинуть место жительства на срок более трех месяцев в период призыва и не сообщили об этом в военкомат, накажут штрафом от 10 до 15 тысяч рублей. Ужесточили наказание и за уклонение от прохождения медкомиссии — если раньше за это лишь предупреждали, то сейчас могут оштрафовать на 15–25 тысяч рублей.



Самое жестокое наказание грозит уклонистам: уголовная ответственность, до 200 тысяч рублей штрафа, а также до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.



Что касается электронных повесток, то во время весеннего призыва их будут рассылать в тестовом режиме. Как заявил глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов, это необходимо, чтобы «проверить, как они доходят». До тех пор, пока не будет запущен реестр военнообязанных, бумажные повестки останутся основными, подчеркнул он.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Что касается отсрочки, то здесь весенний призыв пройдет без изменений: в армию могут не идти студенты вузов и колледжей, включая учащихся в аспирантуре и ординатуре. Во время защиты диссертации также можно получить отсрочку в течение года после окончания обучения.



Отсрочку получат и те, кто не годен к армии по состоянию здоровья — если на медкомиссии выяснится, что призывник болен, то в ближайший год он в армию не пойдет. Не призовут и тех, кто вынужден ухаживать за близкими родственниками по медицинским показаниям.



Также на отсрочку могут рассчитывать:

