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Страна и мир Теракт в Crocus City Hall Испугались угроз и уезжают? Как в России мигранты из Средней Азии отреагировали на теракт в «Крокусе»

Испугались угроз и уезжают? Как в России мигранты из Средней Азии отреагировали на теракт в «Крокусе»

Разбираемся, как поменялось отношение к гастарбайтерам обществе

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Таджики попали в неоднозначную ситуацию после стрельбы в концертном зале

25 марта суд в Москве отправил в СИЗО четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Все они таджики по национальности. Вскоре арестовали еще троих таджиков. Отца и двух сыновей подозревают в пособничестве теракту: один продал налетчикам машину, второй — оплатил поездку в Турцию.

В то же время в России проживает более 3 миллионов таджиков (данные института демографических исследований РАН). Это треть от населения самого Таджикистана. После теракта российские таджики стали массово получать угрозы. Некоторые мигранты и вовсе жалуются на то, что силовики стали активно проверять их места жительства и работы.

Действительно ли в обществе стали хуже относиться к мигрантам? Начнут ли они массово уезжать из России? Об этом MSK1.RU поговорил с главой таджикской диаспоры «НУР» Алимамадом Баймамадовым.

«Если курьер будет нерусским, заказ забирать не будем»

На следующее утро после теракта в центре Москвы ввели усиление. Чуть ли не на каждом перекрестке организовали посты ДПС. Полицейские активно проверяли машины курьеров и таксистов. Не стало исключением и такси, в котором ехал корреспондент MSK1.RU. Водитель Эльгиз лишь развел руками.

— Сейчас везде так. Я всё понимаю. Но уже пятый раз останавливают, — сказал Эльгиз. — Но мы никакого отношения не имеем к этим тварям. В каждой нации и религии есть плохие люди, поймите.

Пост ДПС на Кудринской площади
Такси остановили для проверки

Помимо усилений, мигранты столкнулись и с другими проблемами. В эти дни в социальных сетях активно муссировались слухи об облавах на общежития, где обычно живут приезжие. В них говорили о грядущих массовых депортациях. Также люди в погонах пришли 27 марта на склад Wildberries в подмосковной Электростали и пригнали сразу несколько автозаков. Тогда задержали около 40 сотрудников.

— Ищут тех, кто уклоняется от воинской обязанности. Раскидайте по группам, — написал в рабочем чате один из сотрудников склада.

Помимо жалоб на правоохранительные органы, таджики говорят об угрозах, которые им поступают от неизвестных. Они сообщили, что люди стали бойкотировать их услуги и «посылать домой».

— Если курьер будет нерусским, заказ забирать не будем, — написал один из пользователей доставки еды в комментарии к заказу.


В Новгородской области иностранцам и вовсе запретили работать на ряде должностей для «стабилизации миграционной ситуации». Указ об этом опубликовали на государственном правовом портале.

— Документ принят в целях урегулирования рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан Российской Федерации, — говорится в сообщении властей.

«Нам стыдно и горько»

Председатель региональной организации «Таджикская диаспора НУР» Алимамад Баймамадов признал, что ситуация в обществе напряженная. Однако в разговоре с MSK1.RU он призвал не преувеличивать масштаб происходящего и рассказал, как таджики помогали пострадавшим в теракте.

— Возможно, в интернете кто-то и угрожает таджикам, но конкретно наша организация помогает волонтерам: мы развернули две палатки рядом с центром сдачи крови на Шаболовке. 50 волонтеров раздавали чай и сладости всем желающим, — уточнил глава диаспоры MSK1.RU. — После теракта таджики массово звонили мне, спрашивали, как помочь. Добровольно шли сдавать кровь. 300 человек сдали.

Нам, всем таджикам, живущим и в России, и в Таджикистане, стыдно и горько, что в этом чудовищном злодеянии замешаны таджики.

Таджики угощают чаем после теракта

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал постыдным и ужасным теракт в «Крокус Сити Холле». А один из таджиков привез на мемориал у здания «Крокуса» два фургона с цветами. Также там появился особый плакат.

— Таджикский народ потрясен и скорбит вместе с вами. Примите наши искренние соболезнования, — гласит надпись на нем.

У террористов есть национальность?

Известный блогер-миллиардер Гусейн Гасанов в своих соцсетях призвал к миру между народами. Так он отреагировал на негатив, который формируется вокруг таджиков. Высказался и рэпер Тимати.

— Таджики никаким образом не виноваты в том, что вот эти вот негодяи сделали то, что они сделали, за 500 тысяч рублей, — отметил Тимати в своей речи у «Крокуса», куда он специально приехал.

Рэпер Тимур Юнусов, более известный под творческим псевдонимом Тимати

В пику им актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши Сергеева в сериале «Универ», жестко проехался по национальности террористов.

— Я не могу делать вид, что не замечаю национальность террористов. Бесконтрольная миграция — это то, о чем все знают, что все ненавидят, но громко нельзя — у нас же «дружба народов», — написал Андрей Гайдулян.

Актер Андрей Гайдулян

Публикация «Саши Сергеева» набрала много лайков. Такое одобрение прежде всего связано с тем, что российское общество довольно предвзято относится к приезжим, считает правозащитник Александр Ким. При этом разница в оплате труда между Россией и их родными странами вынуждает их работать в Москве и других городах несмотря ни на что.

— Это банальные глупость и необразованность, поскольку открытые проявления ксенофобии слишком часто соседствуют с безграмотностью и незнакомством с историей собственной страны, — объяснил правозащитник Ким. — Публичные проявления ксенофобии — результат того, что в обществе сильно сместились представления о том, что прилично, а что нет. К примеру, во времена СССР ксенофобия вполне себе была, вот только проявлять ее считалось неприличным. Кстати, примерно как и во многих странах Запада сегодня.

Нужно ли выгонять мигрантов из России?

Теперь точно да
Только таджиков
Нет, не все же преступники

По результатам опроса «Фонда общественных мнений», проведенного в 2019 году, уровень ксенофобии в России заметно снизился по сравнению с показателями прошлых лет. Тогда около половины от всех участников сочли многонациональность позитивным фактором для современного российского общества. Однако происходящее может скорректировать эти «толерантные» результаты.

Ранее MSK1.RU рассказывал о том, как сидят четверо обвиняемых в теракте в СИЗО. Им может грозить пожизненное заключение. Также исламовед давал нам интервью, в котором объяснил, кто может быть причастен к теракту. Помимо прочего, психологи рассказали, как они работали в эти трагичные дни, и объяснили, почему люди включили камеры, когда началась стрельба.

ПО ТЕМЕ
Таджики Таджикская диаспора Москва Теракт Стрельба Crocus City Hall
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