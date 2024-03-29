Самая молодая мама в мире: история Лины Медины, родившей сына в пять лет

Источник: Городские порталы

Лина Медина известна на весь мир как самая молодая мама. Она сама была еще ребенком, когда родила сына — девочке в тот момент было всего 5 лет и 7 месяцев.



Лина жила с родителями, братьями и сестрами в небольшом перуанском городке Тикрапо. Вся семья не на шутку испугалась, когда живот Лины внезапно начал сильно расти. Заподозрив у дочери опухоль, родители повезли ее больницу в соседний город. Доктор Херардо Лосада, проводивший осмотр, был шокирован — девочка была седьмом месяце беременности.



По подозрению в изнасиловании сначала задержали ее отца, но вскоре мужчину отпустили, так и не найдя доказательств его вины. Родственники предполагали, что ее могли изнасиловать, когда она ходила на реку стирать белье. Но сама Лина о том, кто же является отцом ребенка, не говорила.



Медики не нашли причин для прерывания беременности и наблюдали за девочкой весь оставшийся срок. Несмотря на то что репродуктивная система Лины была полностью сформирована и готова для вынашивания ребенка, родить самостоятельно девочка не могла. Врачи приняли решение сделать кесарево сечение. 18 мая 1939 года на свет появился здоровый мальчик весом 2,7 килограмма.

