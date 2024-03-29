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Страна и мир Самая молодая мама в мире: история Лины Медины, родившей сына в пять лет

Самая молодая мама в мире: история Лины Медины, родившей сына в пять лет

Девочка так и не сказала, кто отец ее ребенка

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Лина Медина известна на весь мир как самая молодая мама. Она сама была еще ребенком, когда родила сына — девочке в тот момент было всего 5 лет и 7 месяцев.

Лина жила с родителями, братьями и сестрами в небольшом перуанском городке Тикрапо. Вся семья не на шутку испугалась, когда живот Лины внезапно начал сильно расти. Заподозрив у дочери опухоль, родители повезли ее больницу в соседний город. Доктор Херардо Лосада, проводивший осмотр, был шокирован — девочка была седьмом месяце беременности.

По подозрению в изнасиловании сначала задержали ее отца, но вскоре мужчину отпустили, так и не найдя доказательств его вины. Родственники предполагали, что ее могли изнасиловать, когда она ходила на реку стирать белье. Но сама Лина о том, кто же является отцом ребенка, не говорила.

Медики не нашли причин для прерывания беременности и наблюдали за девочкой весь оставшийся срок. Несмотря на то что репродуктивная система Лины была полностью сформирована и готова для вынашивания ребенка, родить самостоятельно девочка не могла. Врачи приняли решение сделать кесарево сечение. 18 мая 1939 года на свет появился здоровый мальчик весом 2,7 килограмма.

Как сложилась дальнейшая жизнь Лины и ее первенца — смотрите в видео выше.

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