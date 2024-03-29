«Они за руки крепко держались». История инвалида-колясочника, которого в упор расстреляли на глазах у любимой девушки

Источник: Городские порталы

В Москве простились с 25-летним инвалидом-колясочником Максимом Вербениным, которого 22 марта террористы расстреляли в упор во время теракта в «Крокус Сити Холле». В тот день молодой человек вместе со своей девушкой Натальей отправился на концерт группы «Пикник». Когда началась стрельба, Максим не смог выбраться. Спустя несколько дней поисков криминалисты так и не нашли его тело.

В одном видео показываем всё, что известно о Максиме Вербенине — первом погибшем во время теракта, которого похоронили без тела и гроба.

По словам Алены Вербениной — матери погибшего, когда в «Крокусе» прозвучали первые выстрелы, Максим с Натальей сразу же направились к выходу вместе с остальными зрителями. Единственный способ спастись — эвакуироваться через сцену. Дело в том, что Максим — инвалид-колясочник, парню еще с рождения врачи поставили диагноз СМА — спинальная мышечная атрофия, и он лишен возможности ходить. Выходы с пандусами были, но около них стояли террористы.

— Они подъехали к лестнице. Максим понял, что дальше не может проехать на коляске. Наташа говорила мне: «Мы поняли, что это всё. Ну нет и нет. Будь что будет». У них не было никакой паники. Они за руки крепко держались, — вспоминала мать погибшего. — Наташа села у его ног и, как она сказала, «подняла глаза, вижу, что террорист перезаряжает оружие. Выстрел. Он на меня падает. И всё». Она выползла. Потом террористы начали разливать жидкость зажигательную.

Наташа кричала в трубку: «Максима убили. Я с ожогами еду в Склифосовского». Алена Вербенина, мать погибшего в «Крокусе»

Прошло несколько дней после теракта. Имя Максима не значилось ни в списках пострадавших, ни в списках погибших. Мать понимала, что, скорее всего, тело ее сына так и не найдут.

