Шойгу вручил «Золотую Звезду» командующему ЦВО за операцию в Авдеевке

18 февраля город был взят под контроль группировкой войск «Центр» под командованием Мордвичева Источник: Министерство Обороны Российской Федерации / Т.me











Министр обороны Сергей Шойгу вручил «Золотую Звезду» Героя России командующему войсками Центрального военного округа Андрею Мордвичеву за операцию в Авдеевке. Об этом в четверг, 28 марта, ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

— Служу России, — ответил командующий войсками «Центр», получив награду.

Источник: Министерство Обороны Российской Федерации / Т.me

Шойгу поблагодарил Мордвичева за образцовое выполнение задач.



— Это высшее звание в нашей стране, и, безусловно, вы его заслужили, — подчеркнул Сергей Шойгу. — Поэтому слова благодарности не только от меня, но, естественно, от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, и страна оценили ваш ратный труд.



48-летний Андрей Мордвичев — уроженец Павлодара Казахстанской ССР. В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа. В 2006-м окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. После окончания в 2016 году Военной академии Генштаба ВС РФ назначен заместителем командира корпуса. С 2017-го была первым замом командующего ЦВО, с 2019-го служил на руководящих должностях в Южном военном округе. В 2023-м назначен командующим войсками ЦВО.



Генерал-полковник ранее награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и рядом иных медалей.



Медаль «Золотая Звезда» — государственная награда России. Учреждена в 1992 году как знак отличия к званию «Герой Российской Федерации».

