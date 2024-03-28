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Страна и мир «Мумию показывал всем знакомым». В лесу на Урале обнаружили таинственное существо: архивное видео

«Мумию показывал всем знакомым». В лесу на Урале обнаружили таинственное существо: архивное видео

Длина его тела едва достигала 25 сантиметров

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В Екатеринбург съехались уфологи со всего Урала. Их пригласили на ежегодную встречу в память о самом загадочном событии 90-х годов — обнаружении кыштымского карлика. Движение назвали «Алешенька FEST».

Таинственное существо нашла жительница поселка Каолинового Тамара Просвирина в 1996 году. Она уверяла, что наткнулась на крошечного гуманоида, которого ей послали в награду за долгие молитвы о ребенке. Пенсионерка назвала «сына» Алешенькой, купала его, кормила с ложечки, показывала родственникам, пока за ней не приехала бригада санитаров.

— После того как Тамару Васильевну забрали на лечение, Алешенька погиб — его никто не кормил, не ухаживал за ним. Тело забрал себе бывший квартирант пенсионерки, он хотел засушить гуманоида и продать. Мумию показывал всем знакомым, — рассказали организаторы фестиваля гостям.

Существовал ли инопланетянин на самом деле? И что говорят врачи, которые осматривали таинственную мумию? Смотрите все ответы и версии в коротком видео выше.

ПО ТЕМЕ
Кыштымский карлик Алешенька Гуманоид История Видео Инопланетянин Вечеринка Мумия Тайна Фестиваль Загадка Уфологи
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