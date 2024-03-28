«Мумию показывал всем знакомым». В лесу на Урале обнаружили таинственное существо: архивное видео

Источник: Ирина Шутько, Надежда Александрова / E1.RU

В Екатеринбург съехались уфологи со всего Урала. Их пригласили на ежегодную встречу в память о самом загадочном событии 90-х годов — обнаружении кыштымского карлика. Движение назвали «Алешенька FEST».



Таинственное существо нашла жительница поселка Каолинового Тамара Просвирина в 1996 году. Она уверяла, что наткнулась на крошечного гуманоида, которого ей послали в награду за долгие молитвы о ребенке. Пенсионерка назвала «сына» Алешенькой, купала его, кормила с ложечки, показывала родственникам, пока за ней не приехала бригада санитаров.

— После того как Тамару Васильевну забрали на лечение, Алешенька погиб — его никто не кормил, не ухаживал за ним. Тело забрал себе бывший квартирант пенсионерки, он хотел засушить гуманоида и продать. Мумию показывал всем знакомым, — рассказали организаторы фестиваля гостям.