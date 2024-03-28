Небо в Амурской области стало оранжевым. Теперь пейзажи напоминают марсианские пустоши

Этим утром жители Амурской области проснулись будто на другой планете: небо над регионом окрасилось в оранжевый цвет. Местные жители начали публиковать завораживающие фото и видео в соцсетях.
Оказалось, что причина оранжевого неба — китайско-монгольская песчаная буря. Основной циклон уже накрыл Китай и Монголию, но отголоски дошли и до Благовещенска.
Региональные власти рекомендуют местным жителям защитить глаза от попадания песка и пыли. По данным гидрометцентра, буря продержится в Приамурье несколько дней.