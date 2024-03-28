НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

южн.

 747мм 69%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,59
EUR 100,27
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Толпа посетителей заполнила холл «Мира Терм»

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Смерть девушки в ДТП
Как найти работу в ИТ-компании
Мошенники взялись за детей
Кандидаты в шорт-лист премии
Образы с китайской барахолки
Доступное протезирование зубов
НГС в Telegram
Страна и мир Небо в Амурской области стало оранжевым. Теперь пейзажи напоминают марсианские пустоши

Небо в Амурской области стало оранжевым. Теперь пейзажи напоминают марсианские пустоши

Показываем фото и рассказываем, почему так произошло

2 530
23 комментария
Кажется, что на небо наложили какой-то фильтр, но нет

Этим утром жители Амурской области проснулись будто на другой планете: небо над регионом окрасилось в оранжевый цвет. Местные жители начали публиковать завораживающие фото и видео в соцсетях.

Оказалось, что причина оранжевого неба — китайско-монгольская песчаная буря. Основной циклон уже накрыл Китай и Монголию, но отголоски дошли и до Благовещенска.

Региональные власти рекомендуют местным жителям защитить глаза от попадания песка и пыли. По данным гидрометцентра, буря продержится в Приамурье несколько дней.

ПО ТЕМЕ
Небо Фото Красивые фото города Циклон Буря Погода Пейзаж
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это не наказание, а месть». Криминолог объяснил, почему не казнят террористов из «Крокуса»
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Меняют маршруты и отказываются ехать в пробке: сибирячка год ездит на работу на троллейбусе № 7 — у нее накопились претензии
Елизавета Леонтьева
Жительница Новосибирска
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Рекомендуем
Знакомства

Максим,  49

Annita,  38

Артем,  25

Anton,  43

Сергей,  43

Анна,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление