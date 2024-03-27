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Страна и мир Вспоминайте, как пользоваться наличкой: приложение Mir Pay пропало из Google Play

Вспоминайте, как пользоваться наличкой: приложение Mir Pay пропало из Google Play

Еще и Samsung Pay перестанет работать со дня на день

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Владельцам «Андроидов» придется снова доставать пластиковую карточку

Из магазина «Гугл Плей» пропало приложение российской платежной системы «Мир Пей», с помощью которого пользователи смартфонов на Android могли бесконтактно расплачиваться картами «Мир». Вместе с ним в «Гугл Плей» больше нельзя скачать «СБПэй» и «Привет!».

При этом из Из App Store эти приложения удалили еще в конце февраля, после того, как Минфин США внес Национальную систему платежных карт в санкционный список.

Кроме того, сегодня корпорация «Самсунг» сообщила, что с 3 апреля в России перестанет работать «Самсунг Пей», который недавно уже отключили на новых смартфонах.

— При этом функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений, — отмечается в сообщении от компании.

В Samsung также отмечают, что добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения.

— Обратите внимание, что в Samsung Pay хранится электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн, — говорится в сообщении.

Всем, кто пользовался Samsung Pay для оплаты товаров и услуг, в компании советуют выбирать «альтернативные методы».

Теперь владельцы телефонов на операционной системе «Андроид» понимают пользователей «Айфонов» — напомним, что Apple приостановила поддержку платежной системы «Мир» в Apple Pay еще в мае 2022 года.

Пользовались Mir Pay?

Постоянно пользуюсь, будет очень неудобно, если его отключат
Использую, но если запретят, то без проблем буду оплачивать обычной картой
Никогда телефоном ничего не оплачивал
Я владелец IPhone и уже забыл, каково это — оплачивать покупки телефоном
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Mir Pay Оплата картой Запрет Самсунг Андроид
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