Вспоминайте, как пользоваться наличкой: приложение Mir Pay пропало из Google Play

При этом из Из App Store эти приложения удалили еще в конце февраля, после того, как Минфин США внес Национальную систему платежных карт в санкционный список.

— При этом функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений, — отмечается в сообщении от компании.



В Samsung также отмечают, что добавленные ранее карты «Мир» будут удалены из приложения.



— Обратите внимание, что в Samsung Pay хранится электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн, — говорится в сообщении.



Всем, кто пользовался Samsung Pay для оплаты товаров и услуг, в компании советуют выбирать «альтернативные методы».



Теперь владельцы телефонов на операционной системе «Андроид» понимают пользователей «Айфонов» — напомним, что Apple приостановила поддержку платежной системы «Мир» в Apple Pay еще в мае 2022 года.

