С представителями прокуратуры президент говорил в частности о теракте в «Крокус Сити Холле» и о мигрантах Источник: Kremlin.ru











Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. На ней он затронул вопросы миграции, деприватизации, спецоперации, особенное внимание уделил теракту в «Крокус Сити Холле». Рассказываем о главных темах, которые поднял президент на заседании, и о его ключевых заявлениях.

О росте преступности и мигрантах

Президент отметил, что в 2023 году увеличилось количество отдельных видов преступлений. Каких именно, глава государства не уточнил, но попросил прокуроров вместе с коллегами из МВД «эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических, других антикриминальных мер».

— В том числе по надзору по соблюдению законности в миграционной сфере, — подчеркнул Путин. — Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем.



Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что число преступлений, совершенных мигрантами, в 2023 году выросло на 75%.

О теракте в «Крокус Сити Холле»

Говоря о теракте в «Крокусе», президент напомнил, что обвиняемые задержаны, а следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

— Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов, — рассказал президент. — Свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности, других спецслужб при координации Национального антитеррористического комитета.



Путин также сообщил, что рассчитывает, что прокуроры сделают всё необходимое, чтобы преступники «понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон».

— В целом безопасность наших граждан, защита их прав и свобод, обеспечение суверенитета России, укрепление правопорядка были и остаются ключевыми задачами государственной политики, — подчеркнул глава государства.



О спецоперации

Говоря о вешнеполитической ситуации, Владимир Путин напомнил, что Россия «борется за защиту своих жизненно важных интересов» и защищать их приходится «вооруженным путем».

— К сожалению, наши недоброжелатели, наши конкуренты, противники вынудили нас защищать эти интересы вооруженным путем. Бороться с теми, кого они вооружили, воспитали для борьбы с Россией на территории соседнего государства. И в сегодняшних условиях всё, что мы делаем, во всех сферах нашей жизнедеятельности должно быть посвящено успеху России на этом направлении, — отметил Путин. — Это означает, что за прокуратурой, конечно же, сохраняются важнейшие инструменты достижения успеха. Мы ни в коем случае не должны допустить никакой расхлябанности, мы должны настраивать все органы власти, всех граждан страны на строгое соблюдение действующих норм и законов.



О защите прав граждан

Также глава поручил органам прокуратуры усилить работу по защите прав граждан — трудовых, социальных, жилищных и других.

— Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко — это справедливость, — подчеркнул Путин. — От того, насколько эффективно мы будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества. Это сохранение нашего государства и обеспечение достижения тех целей, которые мы перед собой ставим по всем важнейшим направлениям.



Другие заявления

Кроме того, Владимир Путин призвал прокуроров максимально сократить число проверок бизнеса, обеспечив при этом защиту прав потребителей. Среди других заявлений:

прокуроры должны незамедлительно реагировать на жалобы и обращения военнослужащих и сделать акцент на защите их прав;

работа прокуроров по возвращению активов в государственную собственность оправдана только в тех случаях, когда они были получены незаконно и используются во вред государству — «ни о какой деприватизации, огосударствлении экономики речь не идет, да и идти не может»;

