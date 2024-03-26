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Страна и мир Спецоперация на Украине Шойгу рассказал, понадобится ли дополнительная мобилизация

Шойгу рассказал, понадобится ли дополнительная мобилизация

О ее создании говорят еще с лета 2023 года

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Слухи о мобилизации регулярно появляются в интернете

В Минобороны ответили на вопрос о том, понадобится ли в России дополнительная мобилизация, чтобы создать «санитарную зону» у границ Белгородской области.

— Это полная глупость, — заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Вопрос о создании «санитарной зоны» у Белгородской области возник из-за ежедневных обстрелов региона, от которых Белгород страдает уже не одну неделю. Ранее о необходимости создать защитную зону высказывался Владимир Путин.

Слухи о том, что в ближайшее время в России начнется мобилизация, постоянно распространяются в соцсетях. Не так давно в мессенджерах пересылали фейковый приказ о мобилизации, который позже опроверг председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. Недавно мы разговаривали с юристом о том, могут ли объявить мобилизацию в РФ с точки зрения закона.

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Мобилизация Спецоперация Шойгу Армия Минобороны
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