Шойгу рассказал, понадобится ли дополнительная мобилизация

В Минобороны ответили на вопрос о том, понадобится ли в России дополнительная мобилизация, чтобы создать «санитарную зону» у границ Белгородской области.

Слухи о том, что в ближайшее время в России начнется мобилизация, постоянно распространяются в соцсетях. Не так давно в мессенджерах пересылали фейковый приказ о мобилизации, который позже опроверг председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. Недавно мы разговаривали с юристом о том, могут ли объявить мобилизацию в РФ с точки зрения закона.

