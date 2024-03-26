Владимир Путин провел совещание на тему теракта в «Крокусе». Главные заявления

Пути назвал теракт «кровавым варварством» Источник: Kremlin.ru

25 марта Владимир Путин проводит совещание о произошедшем в «Крокусе». Он поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Главные заявления — тезисно:

организаторы теракта рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но встретили единение;

несмотря на желание покарать виновников теракта, следствие должно идти объективно и без ангажированности;

теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов;

Россия знает, кто совершил теракт, но ее интересует, кто заказчик;

теракт вполне логично вписывается в акции устрашения, которые проводит Киев;

поставлен вопрос о том, почему террористы после «Крокуса» ехали на Украину: «Кто их там ждал?»;



всеобщая помощь пострадавшим говорит о зрелости российского общества, является его важнейшей характеристикой;

власти всех регионов, жители которых пострадали при теракте, должны оказать им поддержку

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил, что число погибших выросло до 139 человек. Опознаны 75 из них. Он сообщил, что хронология событий полностью восстановлена. Другие заявления:



террористы использовали бензин для поджога;

все четверо обвиняемых признали свою вину;

следователи проверят работоспособность систем пожаротушения в «Крокус Сити Холле».

Татьяна Голикова заявила, что 52 пострадавших уже выписаны из больниц, на стационарном лечении находятся 93 человека. Девять из них — в крайне тяжелом состоянии. За выходные донорские пункты приняли 11 тысяч человек, что помогло подготовить 4 тысячи литров крови для раненых.



Зампред правительства добавила, что по случаю потери кормильца назначены 22 пенсии. Для родственников погибших и пострадавших собрали 1 миллиард рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские врачи не потеряли ни одного из пострадавших в «Крокусе» в крайне тяжелом состоянии. Первые 60 пострадавших уже получили выплаты.

Генпрокурор Игорь Краснов подчеркнул, что особое внимание уделено блокировке сообщений, разжигающих межнациональную рознь. Уже более чем на 200 ресурсах по требованию прокуратуры были удалены такие сообщения.