Отменят ли мораторий на смертную казнь после теракта в «Крокус Сити Холле»? Ответ Кремля

Власти обсуждают способы двусторонней борьбы с терроризмом с другими странами Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Кремле рассказали, как продвигается расследование теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что еще рано делать заявление о причинах произошедшего.

— Следствие идет, пока еще не озвучивалась какая-то стройная версия. Речь шла только о предварительных данных, пока никакие версии вообще не выдвигались. Нужно дождаться информации от наших официальных силовых ведомств, — заявил Дмитрий Песков.



В пресс-службе Кремля также рассказали о том, что российские спецслужбы работают самостоятельно, однако в последние дни Владимир Путин регулярно общается с лидерами других стран, обсуждая двустороннюю помощь в борьбе с терроризмом.



— Было много телефонных разговоров накануне у президента Путина, это лидеры разных стран: и Белоруссия, и Узбекистан, и Таджикистан, и Турция, — заявил Дмитрий Песков. — И там высказывались намерения совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом.



В Кремле отметили, что с западными странами никакого диалога на тему теракта не было.



— Каких-либо контактов с западниками сейчас нет, — заключил Дмитрий Песков.



Дмитрий Песков добавил, что борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, однако из-за «максимально обостренного периода» в настоящий момент оно не ведется.

