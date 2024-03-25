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Страна и мир Теракт в Crocus City Hall Отменят ли мораторий на смертную казнь после теракта в «Крокус Сити Холле»? Ответ Кремля

Отменят ли мораторий на смертную казнь после теракта в «Крокус Сити Холле»? Ответ Кремля

Песков прокомментировал расследование трагедии

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Власти обсуждают способы двусторонней борьбы с терроризмом с другими странами

В Кремле рассказали, как продвигается расследование теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что еще рано делать заявление о причинах произошедшего.

— Следствие идет, пока еще не озвучивалась какая-то стройная версия. Речь шла только о предварительных данных, пока никакие версии вообще не выдвигались. Нужно дождаться информации от наших официальных силовых ведомств, — заявил Дмитрий Песков.

В пресс-службе Кремля также рассказали о том, что российские спецслужбы работают самостоятельно, однако в последние дни Владимир Путин регулярно общается с лидерами других стран, обсуждая двустороннюю помощь в борьбе с терроризмом.

— Было много телефонных разговоров накануне у президента Путина, это лидеры разных стран: и Белоруссия, и Узбекистан, и Таджикистан, и Турция, — заявил Дмитрий Песков. — И там высказывались намерения совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом.

В Кремле отметили, что с западными странами никакого диалога на тему теракта не было.

— Каких-либо контактов с западниками сейчас нет, — заключил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков добавил, что борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, однако из-за «максимально обостренного периода» в настоящий момент оно не ведется.

Также в Кремле прокомментировали слухи насчет снятия моратория на смертную казнь в России после теракта — пресс-секретарь президента заявил, что в настоящий момент Кремль не участвует в этой дискуссии.

ПО ТЕМЕ
Пожар в Крокус Сити Холле Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Теракт Смертная казнь
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