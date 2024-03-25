«Пузатые дяди-сторожа за безумные деньги»: что известно про ЧОП, сотрудники которой охраняли «Крокус»

Вооруженных боевиков на входе в «Крокус» встречала безоружная охрана Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











За безопасность в «Крокус Сити Холле», где произошел кровавый теракт, отвечало ЧОП «Крокус Профи». Такую информацию озвучил депутат Госдумы Александр Хинштейн. MSK1.RU рассказывает, кто владеет компанией и что о ней известно.

«Крокус Профи» существует с февраля 2003 года. Компания зарегистрирована в подмосковном Красногорске — там же, где находится концертная площадка. ЧОП обеспечивало безопасность не только в «Крокусе», его сотрудники охраняют торговые центры «Твой Дом», Vegas и «Крокус Экспо», которые тоже принадлежит миллиардеру Аразу Агаларову.

ЧОПом владеют два бизнесмена — 56-летний Камил Алиев (держит 90% компании) и 67-летний Виктор Котов (10%). У Алиева есть еще одна охранная компания — «Авангард». У этого ЧОП, в отличие от «Крокус Профи», есть действующая лицензия на частную охранную деятельность от Росгвардии Московской области.

Котов тоже давно работает в сфере безопасности. Он в том числе был гендиректором ЧОП «Крокус-Ас», которое было открыто еще в 1998 году и принадлежало миллиардеру Аразу Агаларову. Также Котову сейчас принадлежит частное охранное предприятие «Легион — С». Его сотрудники отвечали за безопасность красногорского спортивно-оздоровительного центра и здания Водоканала.

Вернемся к «Крокус Профи». У компании есть одна лицензия — на использование источников ионизирующего излучения. Такая нужна для работы сканеров. В последний раз проверку ЧОПа проводила Росгвардия в 2021 году. Никаких нарушений не нашли.

Теперь о финансах. За 2022 год ЧОП принесло владельцам чуть больше 174 миллионов выручки. Чистая прибыль при этом — 8,3 миллиона рублей. Примечательно, что последние несколько лет у Алиева и Котова доход от «Крокус Профи» стабильный. В 2021-м, например, выручка компании была 165 миллионов рублей. Чистая прибыль — 4,9 миллиона. Еще годом ранее, в 2020-м, ЧОП принесло владельцам 150 миллионов выручки и 5,8 миллиона рублей чистыми.

Охрана в «Крокус Сити»: за и против

Охрану в «Крокус» продюсер Яна Рудковская назвала одной из самых дорогих в стране. Она опубликовала несколько гневных постов в своем Telegram-канале. Музыкальный продюсер считает, что все массовые мероприятия должны охранять профессиональные вооруженные люди, а «не пузатые дяди-сторожа за безумные деньги, которых самих охранять надо».

— Зрители боролись, а где охрана!? Где были те, чья прямая функция была охранять безопасность зрителей? Я вам скажу, что в «Крокусе» один из самых дорогих ЧОПов в России. Мне просто страшно, — пишет Рудковская.

Источник: doveoftheworld / t.me











О проблемах с охранной говорят и те, кому удалось выбраться из «Крокуса» во время бойни. Видеооператор Иван Поморин в этом концертном зале работал периодически. Вечером 22 марта он готовился снимать концерт вместе со своей командой.

— Не была готова охрана, нас не досматривали. Мы предоставили заранее списки (кто будет работать в тот день. — Прим. ред.). У нас не смотрели штативы, не открывали кофры. То есть принести могли всё что угодно. Я слышал, что какие-то рамки не работали, ходили люди не через металлоискатели. По факту мы с черного хода также могли с чем угодно зайти, — говорит Иван.

В защиту ЧОП высказался сын Олега Газманова Родион. Он считает, что в «Крокусе» охранная служба была лучшей. Но они не могли ничего сделать без оружия.

— Охрана «Крокуса» — одна из лучших, что я знаю. Есть Кремль — там другая ситуация. Но из частных концертных залов это самые классные, самые крутые ребята. У них всё очень четко, всё очень серьезно, очень тщательный досмотр при входе. Понимаете, когда четыре отморозка с автоматами врываются, один охранник, у него нет даже табельного оружия. Да даже если и было оружие, что бы он успел сделать. Я считаю, что никаких обвинений в сторону ЧОПа «Крокуса» не должно быть, это форс-мажорная ситуация, — считает Родион Газманов.