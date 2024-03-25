«В этот момент как будто все люди стали родными». Как трое школьников спасли сотни посетителей от гибели в Crocus City Hall

Артему всего 14, и он уже проработал в «Крокусе» несколько месяцев Источник: Александра Донскова











В Москве нашлись целых три героя-подростка, которые спасали людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. 14-летний Артем Донсков из Волгограда несколько месяцев работал в концертном зале, а в страшный вечер пятницы был в гардеробе, как и его коллеги Ислам Халилов и Артем Филимонов.



Он на видео ничего не снимал

До этого Городские порталы рассказывали о 15-летнем гардеробщике Исламе Халилове. Подростка уже представили к награде, он встретился с футбольной командой «Спартак». Об Исламе узнали после того, как он опубликовал видео о том, как спасал людей в тот страшный мартовский вечер.

Также наши коллеги из MSK1.RU узнали, что зрителей помогал эвакуировать еще один подросток — 14-летний Артем Филимонов.

Источник: предоставлено Артемом Филимоновым, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Мальчик тоже работал гардеробщиком. Он пришел в «Крокус» в ноябре. Говорит, что хотел зарабатывать деньги самостоятельно, и ему предложили устроиться в концертный зал знакомые. В день трагедии Артем просто принимал куртки от посетителей и услышал странный звук. По словам подростка, он напоминал звук падения какого-то тяжелого предмета.



— Особого внимания этому никто не придал изначально. Но потом уже просто за секунду всё стало понятно: были слышны звуки разбивающихся стекол и автоматных очередей. Все, кто был в гардеробе, столпились у служебной двери, — рассказывает MSK1.RU Артем Филимонов.



Он оказался в эпицентре толпы, которая пробиралась к выходам, и показывал, куда направляться.



— Была давка. Из гардероба все медленно проталкивались в коридоры, а они достаточно узкие для такой массы людей. Но все старались друг другу помочь. В этот момент как будто все люди стали родными на самом деле. Было страшно от понимания того, что происходит, — вспоминает юный гардеробщик.



Артем Донсков, как и его тезка Артем Филимонов тоже сразу бросился помогать людям. Вот что о нем и его семье рассказали наши коллеги из V1.RU.



Семья Артема из Волгограда, в Москву переехали четыре года назад из-за работы главы семьи.

В «Крокус» Артем устроился через студенческую организацию. Хотел быть самостоятельным, взрослым мужчиной, уметь зарабатывать и получать опыт для дальнейшего развития.

По словам мамы Артема, Александры Донсковой, сын учится в восьмом классе, занимается баскетболом и входит в школьную команду по киберспорту. Работать он пошел, как только ему исполнилось 14 лет — зимой прошлого года.

— Сын работал в «Крокусе» с остальными ребятами. С Исламом они вообще учатся в одном классе, — рассказала Александра Донскова, мама Артема. — В пятницу ребята оба оказались в гардеробе на минус первом этаже.

При этом, по словам мамы, школьников могли поставить на работу в любое место концертного зала. Часть ребят в тот день работала на билетах, часть в самом зале, еще часть — в гардеробе.

— Я с детства воспитываю сына так, что самое важное — это жизнь, здоровье. Я вижу, как подростки любят снимать на видео всё подряд, и нередко это заканчивается трагедиями, поэтому я попросила Артема — всегда быть осторожным и пользоваться телефоном только в крайней необходимости. В этой ситуации он так и поступил. Достал телефон только тогда, когда вместе с толпой людей оказался на улице.

«Нам повезло, что эвакуационный выход был открыт»

Сам Артем вспоминает, что ни он, ни его коллеги-мальчишки даже сразу не поняли, что вообще происходит.

— Я был на минус первом этаже, когда услышал какие-то хлопки, часть людей спустилась к нам, — рассказал Артем. — Мы ничего не понимали, что происходит, что за звуки. Через несколько мгновений к нам прибежала девушка, которая работала в этот день в зале. Она забежала к нам и рассказала о стрельбе.

В эти же мгновения, по словам Артема, звуки автоматных очередей были слышны даже в гардеробе. Следом вниз бросились люди.

— Мы отчетливо услышали выстрелы. Сразу после этого толпа с криками побежала в сторону служебного помещения в гардеробе, — рассказал Артем. — Нам ранее рассказывали, куда бежать в случае опасности, проводили инструктаж, мы знали, что мы должны сделать и куда отвести людей. Мы распределили потоки и разделились с другими ребятами. Одних повели в сторону служебного выхода, вторых — в сторону эвакуационного.

При этом выход, предназначенный для экстренной ситуации, был открыт — ребятам очень повезло.

— Мы выводили людей к торговому центру «Вегас». Оттуда же отправляли всех в сторону МКАД и к станции метро, — рассказал Артем. — Мы до конца не понимали, что там произошло. Позже увидели, что «Крокус» горит. Люди в гардероб больше не бежали, мы вывели оттуда всех.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Видео, которое записал одноклассник Артема — Ислам, парень скинул в классный чат во время случившегося. Одноклассники весь вечер звонили и писали Исламу и Артему, но мальчики смогли перезвонить им уже гораздо позже, после звонка родителям и долгой дороги домой.



Источник: Городские порталы

У Ислама есть восьмилетний брат и трехлетняя сестра. Он мечтает стать футболистом, болеет за «Спартак». После его героического поступка руководство клуба решило пригласить его на стадион. Ислам встретился с игроками команды, мальчику вручили именную футболку и подарили абонемент на все домашние матчи «Спартака».



«Закрыли окна, вдруг там тоже будут стрелять»

Артем увлекается баскетболом и входит в школьную команду по киберспорту Источник: Александра Донскова











По словам Александры Донсковой, многим посетителям концертного зала повезло, что не был закрыт эвакуационный выход и что школьники не растерялись, а сразу начали показывать правильный путь к спасению.



— Сын рассказал, что увидел, как толпа людей бежит в тупик, — говорит Александра. — Дезориентированные, растерянные люди продолжали в панике бежать куда глаза глядят. Подростки, которым было знакомо здание, быстро поняли, что людям необходимо показывать направление. Самостоятельно и в той обстановке люди могли просто не найти правильный путь.

Александра Донскова рассказывает, что школьники продолжали помогать зрителям и за пределами комплекса.

— На улице все эти люди, будучи в шоковом состоянии, пытались вернуться назад, бежали куда глаза глядят, но была вероятность, что они могли вернуться в опасное место. Поэтому Артем провожал всех — показывал, куда бежать к метро, где МКАД. Только после того как он проводил всех, кто прибежал на минус первый этаж, он позвонил мне. «Крокус» на тот момент уже горел, — рассказала Александра.



К Артему поехал отчим, он увез мальчика и его друзей с места трагедии. Сейчас школьник находится дома.

— Первое время сын ничего не понимал, что с ним только что произошло, — рассказала Александра. — Но после появления новостей и информации о случившемся он попросил закрыть все окна и двери — вдруг там тоже будут стрелять. В тот вечер я поняла, что мой маленький сынок уже совсем не маленький.

Сейчас Александра говорит, что не готова отпускать сына на какую-либо работу.

— Даже если он пойдет работать, то я бы не хотела, чтобы это был «Крокус». Это место теперь всегда будет напоминать о трагедии, — рассказала Александра. — Сын учится, мечтает стать программистом. Его очень интересуют техника и компьютеры.