О чем говорят по-таджикски боевики из «Крокус Сити Холла» на видео от первого лица

Источник: скриншот видео из соцсетей











На записи «от первого лица» из «Крокус Сити Холла» террористы активно переговариваются, хотя в оригинале записи их голоса искажены. Наши коллеги из «Фонтанки» попросили экспертов из Таджикистана рассказать, на каком языке общаются боевики на видео и о чем именно они говорили, расстреливая в упор из автомата безоружных людей и перерезая горло на камеру.

23 марта, на следующий день после террористической атаки на «Крокус Сити Холл», где находились несколько тысяч человек, в телеграм-каналах были опубликованы видео «от первого лица» — предположительно, их слили в Сеть сами преступники. Видео сопровождает пометка о том, что нападение совершили представители ИГИЛ* (признан террористической организацией). «Фонтанка» подробно о нем рассказывала.

Источник: скриншот видео из соцсетей











В этот же день ФСБ доложила о задержании 11 человек по делу о теракте, четырем из которых вменяют непосредственно участие в атаке на концертный центр. МВД уточнило, что все задержанные — иностранцы, у них найдены паспорта Таджикистана.

Источник: скриншот видео из соцсетей











Эксперты из Таджикистана по просьбе «Фонтанки» посмотрели видео. Они рассказали, что стреляющие на нем люди говорят на таджикском языке, либо на одном из языков Афганистана дари — эти языки идентичны на слух и отличаются только написанием.

Источник: скриншот видео из соцсетей











— На видео есть таджикские выражения, но дело в том, что таджикский язык — это тот же дари, на котором в Афганистане говорят. Фарси похож на них, он тоже из семейства персидских языков. Насколько мне известно, большинство таджиков проживает в Афганистане и Узбекистане. Их там больше, чем в Таджикистане. Поэтому по языку о принадлежности к государству выводов делать не стоит, — рассказал Абдулло Давлатов, бывший председатель Союза таджикистанцев России.



Он отмечает, что не все слова на записях можно разобрать, но отчетливо слышны фразы, которые переводятся на русский как «Мы вас поломаем в конце концов», «Мы сломаем вас». Кроме этого, слышна фраза на арабском «Аллах Акбар».

Источник: скриншот видео из соцсетей











— Судя по контексту, скорее всего, они имеют в виду, что сломают «неверных». Хотя, я уверен, что они сами неверные, потому что по исламу убийство одного невинного человека равно убийству всего человечества, — говорит Довлатов.



То, что бандиты на видео говорят на таджикском, подтвердил и эксперт по религиозному экстремизму Негматулло Мирсаидов. Однако он подчеркивает: из этого нельзя делать вывод о том, что они представляют нацию или государство. На видео допросов обвиняемые в теракте сами рассказывают, что делали это за деньги, а не из каких-либо убеждений.

Источник: скриншот видео из соцсетей











— Есть мнение, что раз, допустим, эти люди на таджикском говорят — значит это совершили таджики. Это неверный вывод. Известно, что в 2010-х много людей из Центральной Азии и из России примыкали к каким-либо группировкам. Я считаю, что если человек совершил теракт за пятьсот тысяч рублей, он вовсе не имеет человеческого облика, — поделился размышлениями с «Фонтанкой» Негматулло Мерсаидов.

Источник: скриншот видео из соцсетей











Эксперты обращают внимание, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершен во время двух священных праздников для таджиков, которые исповедуют ислам. 21 марта, в день весеннего равноденствия, начался Навруз — это Новый год персоязычных и тюркоязычных народов. Его принято отмечать 12 дней. Больше того, 10 марта начался священный месяц Рамадан. Это месяц, когда пророку Мухаммеду был ниспослан Коран, и правоверным надлежит вести себя максимально праведно.

МИД Таджикистана утром 23 марта поспешил заявить о том, что называть террористов гражданами этой страны нельзя, так как это может повредить таджикам. Однако после того как сообщения об их гражданстве были подтверждены найденными в машине беглецов паспортами Таджикистана, дипломаты смягчили тон и заговорили о том, что поддерживают контакты по этому поводу с российскими властями.



На следующий день президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил слова поддержки и сочувствия народу России и провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. По их результатам Рахмон выразил уверенность, что Россия и Таджикистан готовы вместе бороться с терроризмом. Кроме этого, он подчеркнул, что террористы не имеют национальности, родины и религии.



Ранее западные медиа со ссылкой на источники в разведке и правительстве США сообщили, что теракт в «Крокус Сити Холле» организован афганским подразделением ИГИЛ. О том же самом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.



В то же время власти России пока не заявляют о приоритетности такой версии. Владимир Путин в своем выступлении перед россиянами 23 марта подчеркнул, что террористы были пойманы по пути на Украину, куда они направлялись из Москвы. Также он пообещал выяснить, кто именно был заказчиком и организатором расстрела людей в «Крокус Сити Холле». Среди популярных в Сети версий — таджики были наняты для совершения терактов украинскими спецслужбами. Власти Украины это отрицают.



Террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики ворвались в здание с автоматами, начали стрелять по людям вокруг и подожгли здание. По данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Получили травмы, как сообщает Минздрав, 154 человека. В качестве обвиняемых в участии, либо соучастии в атаке задержаны 11 человек. Четверо из них, по данным правоохранителей, непосредственно стреляли по людям.

