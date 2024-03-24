«Рада без сознания! Жизнь удалась!»: 59-летняя поклонница группы «Пикник» из Волгограда пропала после теракта в Москве

Это фото было сделано Юлией в том месте, где через час произошло чудовищное преступление Источник: Юлия Чечина











59-летняя женщина из Волгограда Юлия Чечина пропала после теракта в Москве. Женщину разыскивает единственный близкий человек — подруга Елена. Именно Елена два дня назад отвезла волгоградку на концерт в Crocus City Hall. Женщина вторые сутки объезжает больницы и морги в поисках Юлии. Пока ее нет ни среди живых, ни среди мертвых.



22 марта в Москве тысячи людей оказались в эпицентре страшного теракта. Люди шли на концерт группы «Пикник» и стали мишенью для террористов.

Главное, что известно о теракте, мы собрали в одном тексте. За всей информацией мы следим в режиме онлайн.

Днем 23 марта российские спецслужбы официально сообщили о задержании 11 человек, четверых из которых подозревают непосредственно в массовом убийстве людей. Глава ФСБ России Александр Бортников доложил об этом президенту Владимиру Путину, уточнив, что спецоперация продолжается, пособники подозреваемых еще будут задержаны.



На концерт пришли не только москвичи. Люди ехали на выступление любимой группы из разных регионов страны, заранее покупали билеты и стремились прийти вовремя. После случившегося родственники многих из тех, кто был в концертном зале, до сих пор не смогли восстановить с ними связь и найти своих родных.

Одной из тех, кто не выходит на связь, стала Юлия Чечина из Волгограда, о ней рассказывают наши коллеги из V1.RU.

«Рада без сознания! Жизнь удалась!»

Источник: Новости Москвы и России / Telegram.org

Женщине 59 лет. На своих страницах в социальных сетях она не раз выкладывала снимки с концертов, в том числе из родного города. В частности, Юлия была на концертах в ЦКЗ. В этот раз волгоградка заранее купила билет на концерт любимой группы «Пикник».

Юлия старалась посещать концерты в родном городе Источник: Юлия Чечина











— Я ее встретила в тот день на вокзале. Мы вместе собирались пойти, но когда я полезла искать билеты, то выяснилось, что их все раскупили! Просто ни одного не было, — рассказала Елена. — Я тогда еще ей сказала, что у нас СВО, а ты идешь на концерт, где будет почти восемь тысяч человек! Вот делать нечего. Юля мне сказала, что это же Crocus, что там может случиться!



Это последнее фото женщины Источник: Юлия Чечина











В тот вечер 22 марта Елена отвезла подругу к концертному залу. В 19:35 Юлия сделала свое последнее фото.



— Она прислала мне фото, где стоит возле того самого белого дивана, на котором людей уже через полчаса расстреляли… Прислала фото и написала: «Рада без сознания! Жизнь удалась!», — рассказала Елена. — Я ей сообщила, что завтра пойдем в бассейн.

«Ну вот же она! Бежит по лестнице»

Со слов Елены, после того, как подруги попрощались, она поехала домой. И уже по пути ей начали звонить друзья.

— Мне позвонили и рассказали, что там случилось. Я пыталась дозвониться до Юли, но так и не смогла этого сделать, — рассказала Елена.

Волгоградка — фанатка рока Источник: Юлия Чечина











После этого женщина мониторила телевизионные выпуски новостей, сайты правоохранительных ведомств и сводки новостей.



Юлия уже была на концерте группы, но в Волгограде Источник: Юлия Чечина











— В одном из видео по телевизору я увидела, как по лестнице бежит Юля! Они побежали, как потом выяснилось, немного не туда, — рассказала Елена. — Их вывел куда-то наверх человек по имени Андрей. Я уже даже его смогла найти. Он помнит Юлю, а куда она делась, никто теперь не знает.

«Ее нет ни среди живых, ни среди мертвых»

Елена с 23 марта обзванивает больницы и морги. В какие-то из них женщина даже ездила.

— Меня никто никуда не вызывал. Я сама. Сама обзваниваю, сама ищу, ездила на опознание, но это была не Юля. Мне говорят, что еще рано делать какие-то выводы. Но все, кто шел с ней по этой лестнице, живы. А она где? Ее нет ни среди живых, ни среди мертвых, — рассказала Елена. — Мне говорят, что после того, как они бежали по лестнице, многое могло произойти и случиться. Она могла упасть, а так как она худенькая, ее могли затоптать и не заметить. Она могла задохнуться…

Юлия и Елена дружат уже больше 20 лет. У Юлии, со слов Елены, нет никаких родственников — ни детей, ни мужа.

— Мы друг у друга были одни. Я ее просила, что, если со мной что-то случится, воспитаешь моего ребенка… Она обещала, что при любых обстоятельствах сделает это. Хочу, чтобы она выполнила свое обещание! Чтобы была рядом. Найдись!