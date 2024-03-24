Теракт в Crocus City Hall стал самой обсуждаемой темой в иностранных СМИ: что пишут об этом за границей

Теракт в Crocus City Hall — главная новость за рубежом. Стрельбу в подмосковном Красногорске, при которой погибли как минимум 143 человека, обсуждают во всём мире. Уже вторые сутки новые подробности о вооруженной атаке на концертный зал держатся на обложках мировых СМИ.
Западные СМИ
Ведущие французские издания — Le Monde и Le Figaro — ведут онлайн-трансляцию происходящего. В заголовках журналисты регулярно обновляют счетчик жертв, когда от российских спецслужб поступает новая информация.
Корреспонденты Le Figaro сочувствуют россиянам. В своем материале они сравнивают теракт в Crocus City Hall с терактом 2015 года в парижском концертном зале Bataclan. Тогда в результате стрельбы перед выступлением рок-группы погибло около 90 человек. Также французы отмечают, что президент страны Макрон — один из первых западных лидеров, кто выразил свои соболезнования.
Немцы оказались более сдержаны. Тем не менее Crocus City Hall уже второй день на главной странице самого популярного в Германии издания Der Spiegel. Больше всего немцев интересует причастность к теракту известных исламистских группировок. Даже журналисты Der Spiegel выпустили отдельный материал, где вспоминают все теракты в России с 90-х годов.
Утром 23 марта главные страницы британских газет вышли с новостью о раке у Кейт Миддлтон. Они опубликовали текст последнего обращения супруги наследника британского престола. Однако к вечеру стрельба в Crocus City Hall вновь стала самой важной темой для обсуждения.
Американцы ведут собственную онлайн-трансляцию происходящего. Приоритет — количество жертв, которое регулярно меняется. Там СМИ тиражируют заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена. Дипломат от имени всей страны заявил, что США решительно осуждают смертоносный террористический акт, совершенный в России.
Сербия и Таджикистан
Сербия стала одной из самых первых стран Европы, которая осудила теракт и выразила свои соболезнования россиянам. Публикации их СМИ — одни из наиболее подробных среди всех иноязычных изданий. «Терористи убили 12 особа», — всё понятно даже без перевода.
В Таджикистане — почти полное молчание. Главные темы для обсуждения в таджикском медиапространстве на данный момент — празднование Навруза (праздник прихода весны. — Прим. ред.) и очередное выступление «Пешвои миллат» (Лидер нации. — Прим. ред.). Так в Таджикистане закон требует называть президента Эмомали Рахмона.
На сайте издания Asiaplus.tj новости про теракт в Подмосковье есть только в русской версии. В таджикской же всю ширину главной страницы занимают праздничный базар и ковры. Остальные же газеты обходят тему теракта стороной.
23 марта МИД Таджикистана выступил с заявлением, в котором назвал причастность таджикских граждан к теракту недостоверной. Дипломаты призвали дожидаться информации от государственных органов России.
Далекие страны
Отголоски происходящего в Подмосковье дошли и до стран, расположенных за десятки тысяч километров от России. В Австралии популярное новостное издание News.com.au берет пример со своих коллег из Европы — прежде всего обращает внимание на счетчик погибших. Он ведется на главной странице сайта. Также австралийцы пишут об арестах предполагаемых террористов.
В Бразилии ситуация отличается. Теракт в Crocus City Hall — третья по популярности новость в стране после сплетен о местных знаменитостях. На сайте O Globo количество пострадавших — в приоритете среди прочих инфоповодов, связанных с терактом.
Днем 23 марта российские спецслужбы официально сообщили о задержании 11 человек, четверых из которых подозревают непосредственно в массовом убийстве людей. Глава ФСБ России Александр Бортников доложил об этом президенту Владимиру Путину, уточнив, что спецоперация продолжается, пособники подозреваемых еще будут задержаны.