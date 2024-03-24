Теракт в Crocus City Hall стал самой обсуждаемой темой в иностранных СМИ: что пишут об этом за границей

Теракт в Crocus City Hall — главная тема мировых СМИ сегодня Источник: читатель MSK1.RU; Артем Устюжанин / MSK1.RU











Теракт в Crocus City Hall — главная новость за рубежом. Стрельбу в подмосковном Красногорске, при которой погибли как минимум 143 человека, обсуждают во всём мире. Уже вторые сутки новые подробности о вооруженной атаке на концертный зал держатся на обложках мировых СМИ.

Западные СМИ

Ведущие французские издания — Le Monde и Le Figaro — ведут онлайн-трансляцию происходящего. В заголовках журналисты регулярно обновляют счетчик жертв, когда от российских спецслужб поступает новая информация.



Корреспонденты Le Figaro сочувствуют россиянам. В своем материале они сравнивают теракт в Crocus City Hall с терактом 2015 года в парижском концертном зале Bataclan. Тогда в результате стрельбы перед выступлением рок-группы погибло около 90 человек. Также французы отмечают, что президент страны Макрон — один из первых западных лидеров, кто выразил свои соболезнования.

Перевод: «Атака около Москвы — прямой эфир» Источник: Lemonde.fr











Перевод: «Шокированные террористической атакой в Москве россияне переживают свой Bataclan» Источник: Lefigaro.fr











Немцы оказались более сдержаны. Тем не менее Crocus City Hall уже второй день на главной странице самого популярного в Германии издания Der Spiegel. Больше всего немцев интересует причастность к теракту известных исламистских группировок. Даже журналисты Der Spiegel выпустили отдельный материал, где вспоминают все теракты в России с 90-х годов.

Источник: Speigel.de













Утром 23 марта главные страницы британских газет вышли с новостью о раке у Кейт Миддлтон. Они опубликовали текст последнего обращения супруги наследника британского престола. Однако к вечеру стрельба в Crocus City Hall вновь стала самой важной темой для обсуждения.

На обложки бумажных газет не вынесли Crocus City Hall, так как редакторы посчитали, что новость о Кейт Миддлтон для британцев важнее Источник: читатель MSK1.RU











The Guardian ведет онлайн-трансляцию происходящего Источник: Guardian.co.uk











Перевод: «Владимир показывает пальцем» Источник: Thesun.co.uk











Американцы ведут собственную онлайн-трансляцию происходящего. Приоритет — количество жертв, которое регулярно меняется. Там СМИ тиражируют заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена. Дипломат от имени всей страны заявил, что США решительно осуждают смертоносный террористический акт, совершенный в России.



Онлайн-трансляция FoxNews Источник: Foxnews.com











Источник: Nytimes.com











Источник: Washingtonpost.com











Сербия и Таджикистан



Сербия стала одной из самых первых стран Европы, которая осудила теракт и выразила свои соболезнования россиянам. Публикации их СМИ — одни из наиболее подробных среди всех иноязычных изданий. «Терористи убили 12 особа», — всё понятно даже без перевода.



Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель MSK1.RU













В Таджикистане — почти полное молчание. Главные темы для обсуждения в таджикском медиапространстве на данный момент — празднование Навруза (праздник прихода весны. — Прим. ред.) и очередное выступление «Пешвои миллат» (Лидер нации. — Прим. ред.). Так в Таджикистане закон требует называть президента Эмомали Рахмона.



На сайте издания Asiaplus.tj новости про теракт в Подмосковье есть только в русской версии. В таджикской же всю ширину главной страницы занимают праздничный базар и ковры. Остальные же газеты обходят тему теракта стороной.

23 марта МИД Таджикистана выступил с заявлением, в котором назвал причастность таджикских граждан к теракту недостоверной. Дипломаты призвали дожидаться информации от государственных органов России.

Источник: Asiaplus.tj











Источник: Jumhuriyat.tj











Далекие страны

Отголоски происходящего в Подмосковье дошли и до стран, расположенных за десятки тысяч километров от России. В Австралии популярное новостное издание News.com.au берет пример со своих коллег из Европы — прежде всего обращает внимание на счетчик погибших. Он ведется на главной странице сайта. Также австралийцы пишут об арестах предполагаемых террористов.

Источник: News.com.au











В Бразилии ситуация отличается. Теракт в Crocus City Hall — третья по популярности новость в стране после сплетен о местных знаменитостях. На сайте O Globo количество пострадавших — в приоритете среди прочих инфоповодов, связанных с терактом.



Источник: Oglobo.br











Источник: Городские порталы