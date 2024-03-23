«Я видела погибших и бежала»: предпринимательница рассказала, как выбиралась из «Крокус Сити Холла»

Во время теракта Ксения находилась на 4-м этаже Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, архив Ксении Федоровой











Во время страшного теракта в Подмосковье предпринимательница Ксения Федорова находилась в «Крокус Сити Холле». Она рассказала, как люди спасались от террористов и через какие ужасы ей пришлось пройти.

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу. Огонь открыли прямо в зале за несколько минут до начала выступления группы «Пикник» в 20:00. По данным оперативных служб, среди погибших и пострадавших есть дети.

Ксения Федорова — индивидуальный предприниматель родом из Архангельска. Сейчас она живет в Москве. В момент теракта Ксения находилась на 4-м этаже «Крокуса».

— Это было очень страшно. Очень. Вначале всё было непонятно, мы не сразу поняли, что происходит. Страшно, когда толпа бежит, убегает, а кто-то уже нет. И я видела погибших, раненых, слышала выстрелы рядом. И когда мозг вместо паники начал работать сосредоточенно, что надо каким-то образом с 4-го этажа попасть на улицу, подальше.

Покинуть здание Ксении удалось через окно на первом этаже. Туда она спустилась вместе с группой людей, по эскалаторам.

— Слава Богу, что живая, что я убежала. И что многие убежали. Что люди помогали друг другу, подхватывали тех, кто падал на эскалаторе или в холлах. Спасибо тем мужчинам, что выбили окно сбоку на 1-м этаже, через который мы вылезли по стёклам. Что заскочила просто в машину такси, со мной еще двое случайных людей, попросили просто увезти подальше. Спасибо женщине, которая успокоила меня на заправке, купила воды и просто сидела рядом, пока я ждала такси.

Сейчас девушка пытается осмыслить всё, что произошло.

— Я уже дома, живая. Понятно, что отходить буду, понятно, что это травма. Понятно, что с этим надо будет работать. Я честно и искренне не понимаю, зачем такое совершать. Нападать на беззащитных людей, кто шел на концерт как на праздник. С детьми. Я не знаю, кто это сделал и зачем. Этому нет оправдания. У меня не укладывается такое в голове.

Ксения убеждена, что ей удастся оправиться после пережитого ужаса.



— Я знаю, что буду верить в людей и в силу светлой стороны. Буду продолжать работать как тренер и коуч, с умами и сердцами людей. Для того чтобы люди были на светлой стороне. Упокой Господь души погибших в «Крокус Сити Холле», сил их семьям. Сил всем, кто был там. Сил всем нам. Осознать. Жить. Верить.

