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Страна и мир Теракт в Crocus City Hall Иностранные лидеры и главы конфессий выразили свои соболезнования из-за теракта в Красногорске

Иностранные лидеры и главы конфессий выразили свои соболезнования из-за теракта в Красногорске

Телеграммы пришли в посольства и администрацию президента

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Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта

Главы религиозных конфессий и лидеры иностранных государств выразили соболезнования России после теракта в «Крокусе» 22 февраля.

Патриарх Кирилл в своем обращении подчеркнул, что произошедшее поражает жестокостью. Он выразил уверенность в том, что силовики сделают все, чтобы как можно скорее раскрыть преступление и привлечь причастных к суду.

В своем обращении верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин выразил «гневное возмущение и самое решительное осуждение этому крайне подлому акту гнусного античеловеческого злодеяния».

Слова поддержки пришли от главы Буддийской традиционной Сангхи Дамбы Аюшеева. С его слов, Сангха осуждает теракт, действия виновных бесчеловечны.

В считанные часы после трагедии соболезнования пришли от президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, премьер-министра Индии Нарендры Моди, телеграмму с соболезнованиями от председателя КНР Си Цзиньпина получило посольство.

— От имени правительства КНР и китайского народа выражаю глубокие соболезнования по погибшим, передаю искренние слова утешения их родным и пострадавшим в результате теракта, — говорится в сообщении китайского лидера. — Китай выступает против терроризма во всех его проявлениях, решительно осуждает террористические атаки и твердо поддерживает усилия российского правительства по обеспечению национальной безопасности и стабильности.

У посольства России в Латвии появился стихийный мемориал: жители Риги несут свечи и цветы в знак скорби.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования Владимиру Путину, подчеркнув, что страна осуждает любые проявления терроризма.

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин направил Министру иностранных дел России Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта: за несколько минут до выступления группы «Пикник» вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям, после чего произошел взрыв и начался пожар. Погибшими, по последним официальным данным, числятся более 60 человек. Свыше 120 ранены. Подробности происходящего мы собираем в онлайн-хронике.

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