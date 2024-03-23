Иностранные лидеры и главы конфессий выразили свои соболезнования из-за теракта в Красногорске

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Главы религиозных конфессий и лидеры иностранных государств выразили соболезнования России после теракта в «Крокусе» 22 февраля.



Патриарх Кирилл в своем обращении подчеркнул, что произошедшее поражает жестокостью. Он выразил уверенность в том, что силовики сделают все, чтобы как можно скорее раскрыть преступление и привлечь причастных к суду.



В своем обращении верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин выразил «гневное возмущение и самое решительное осуждение этому крайне подлому акту гнусного античеловеческого злодеяния».



Слова поддержки пришли от главы Буддийской традиционной Сангхи Дамбы Аюшеева. С его слов, Сангха осуждает теракт, действия виновных бесчеловечны.



В считанные часы после трагедии соболезнования пришли от президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, премьер-министра Индии Нарендры Моди, телеграмму с соболезнованиями от председателя КНР Си Цзиньпина получило посольство.



— От имени правительства КНР и китайского народа выражаю глубокие соболезнования по погибшим, передаю искренние слова утешения их родным и пострадавшим в результате теракта, — говорится в сообщении китайского лидера. — Китай выступает против терроризма во всех его проявлениях, решительно осуждает террористические атаки и твердо поддерживает усилия российского правительства по обеспечению национальной безопасности и стабильности.



У посольства России в Латвии появился стихийный мемориал: жители Риги несут свечи и цветы в знак скорби.



Источник: Посольство России в Латвии / t.me











Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования Владимиру Путину, подчеркнув, что страна осуждает любые проявления терроризма.



Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин направил Министру иностранных дел России Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями.

