«Никто ничего не понял, была паника». Что говорят очевидцы теракта в «Крокус Сити Холле»

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











О стрельбе в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске очевидцы начали сообщать в начале девятого вечера 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертном зале неизвестные открыли огонь по людям из автоматического оружия. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков, который находился в «Крокус Сити Холле», рассказал «Фонтанке», что в концертном зале могло находиться около 4 тысяч человек, так как все билеты были проданы. Оркестр должен был принять участие в концерте группы «Пикник», Михаилу Голикову удалось оперативно эвакуировать своих музыкантов.

Известный юморист и актер Сергей Светлаков чудом выжил в теракте в «Крокус Сити Холле». «СтарХиту» стало известно, что артист был одним из зрителей. Успела эвакуироваться и группа «Пикник», чей концерт намечался в концертном зале.

Брат мэра Казани, бывший глава Нижнекамска, ныне депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин, тоже оказался в «Крокус Сити Холле» в момент теракта.



Метшин собирался пойти на концерт группы «Пикник». По его словам, зал был наполнен примерно на треть. Сам Метшин за 15 минут до начала стоял в партере.



— Я беседовал с мужчиной, как вдруг сзади началось шумное движение. Я оглянулся и увидел массу людей, которые бегут в сторону от основного входа. В этот момент я услышал большое количество хлопков, они не казались автоматной очередью. Было похоже на выстрелы из глушителя. Было понятно, что это не одна автоматная очередь, а выстрелы из нескольких винтовок, — рассказал Метшин.



Гости выбегали из зала, не думая о вещах. У кого-то на руках были дети. Пришедшие на концерт вместе с музыкантами побежали через сцену к служебному выходу.



— Кулисы тогда еще не открылись, но музыканты стояли за закрытой сценой. Была паника, люди со всех сторон бежали к выходу. Мы выбежали на улицу через какой-то боковой вход. Тысяча людей выбегали через него на улицу. Люди бежали раздетые, я видел, как мужчина бежал с ребенком на руках. Никто не понимал, что происходит. Я боялся того, что начнется давка и люди могут навредить друг другу, — добавил депутат.



Бывший мэр Нижнекамска покинул «Крокус» и уехал с места теракта.



Источник: Городские порталы

Вот что рассказывают очевидцы в опубликованных в интернете видеороликах:



— В фойе началась стрельба. Мы успели скрыться. Но, возможно, кто-то остался там. Мы через какие-то подвалы вылезли на улицу, в фойе остались люди. Там кошмар.

— Буквально за пять минут до начала концерта мы сели на свои места. И вдруг, показалось, звук хлопушек, который доносился из фойе. Мы подумали, что, наверное, хлопушки. Потом уже началась стрельба в зале. Мы спрятались внизу кресел, легли, потом сбежали из зала. А потом начали стрелять в зале. Визуального контакта не было, могли стрелять и откуда-то сверху. Был дым, а потом начали разлетаться кресла в середине. Мы пошли на служебный выход, в подвал, спасибо охранникам, которые организовали эвакуацию. Было сильнейшее задымление. Невозможно было дышать из-за дыма. Нас была группа людей в районе 20 человек. За нами пришел охранник и нас забрал.

— Досмотра не было, не было ни спецов, ни безопасности никакой не было. Рамки пищали, но никто не тормозил. Мы ждали у рамки, чтобы попасть на второй этаж. Проходит 20 минут — и начинается стрельба. Я повернулся, увидел с бородой человека... Никто ничего не понял, была паника. Там была стена, проход небольшой справа, мы убежали вправо. А кто был впереди, около входа, тех, извините, положили.

— Заперлись в подвале, но там было то ли забаррикадировано, то ли закрыто. Мы выламывали [дверь], там был такой топор пожарный, я просто выбивал эту дверь. Там замок такой. [Кто стрелял] не видно было, там, где сидят люди, там вот этот промежуток, как этаж ниже, они там были, а мы чуть наверху. Хлопки и искры было видно, а кто стрелял, не было видно.

— Никого не было [из силовиков], они не успели бы за это время приехать. В итоге оказались за барной стойкой я, моя жена, еще две семьи, два грудных ребенка. Я протащил их вперед себя, указал им направление, куда ползти. Они от страха окаменели. Мне даже пришлось жену... применить силу, чтобы она поползла, потому что она окаменела настолько. Стрельбу не видели, слышали.

— Стреляли со всех сторон, много раненых. Лежали на полу простреленные люди, много крови. Бегали по черным выходам. Стреляли и в зале, и в коридорах. Смогли выбежать на улицу, поймали первую попавшуюся машину, чтобы нас просто отвезли чуть подальше.

— Первый вход неподконтрольный был, рамка была, безопасности не было. Ты заходишь и дальше идешь [туда], где распределение идет по залам. Мы еще дотуда не дошли, я стоял на середине этой очереди. Спереди сто и сзади столько же. И началась стрельба из этого зала. Зашли — начали стрелять, в зале на втором этаже, как я понял, взорвалась граната. Рамка на входе без контроля, просто рамка, и всё. Лозунгов не было. Просто стрельба — и всё. Слава богу, помог зал — ты направо повернулся, и ты ушел, всё.