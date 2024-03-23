«В воинских частях — "сетевой маркетинг"»: юрист — о весеннем призыве, контрактниках и мобилизации

1 апреля 2024 года стартует весенний призыв на срочную службу в армии. Законодательство в этой сфере за последние два года области серьезно изменилось: например, расширен предельный возраст призыва, а за уклонение предусмотрен ряд новых карательных мер. Параллельно в России идет дискуссия о возможности новой волны мобилизации по образцу осени 2022 года. Наши коллеги из 74.RU адресовали все вопросы практикующему юристу по защите прав призывников Алексею Табалову. В частности, журналистов интересовала практика рассылки электронных повесток как призывникам, так и военнослужащим запаса, подлежащим мобилизации.
- Будут ли использоваться электронные повестки?
- Могут ли применять новые ограничительные меры к уклонистам?
- Могут ли солдата-срочника направить в зону СВО?
- Осталась ли возможность пойти на альтернативную службу?
- Реально ли избежать службы в армии по медицинским показаниям?
- Предельный призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет. Что это значит?
- Есть ли риск получить повестку у студентов и прочих категорий, имеющих отсрочку?
- На ваш взгляд, возможна ли новая волна мобилизации?
- Возможна ли скрытая мобилизация, без формального объявления?
- Что грозит за неявку в военкомат после получения повестки?
Будут ли использоваться электронные повестки?
Слабым звеном прошлых призывных кампаний считалась необходимость вручать повестку лично в руки, что давало призывникам возможность «теряться»: не жить по прописке, не открывать дверь и так далее. В 2023 году власти узаконили электронные повестки, а также ряд новых наказаний за неявку. Основное отличие электронной повестки от обычной — ее не нужно вручать лично. Военкомат может направить ее через «Госуслуги» (тогда она считается врученной сразу) либо заказным письмом, и даже в этом случае через семь дней она считается полученной. При неявке в военкомат через 20 дней призывнику или подлежащему мобилизации грозят множество мер, включая, например, запрет на вождение.
Однако Алексей Табалов считает, что время цифровизации призыва еще не пришло и по большей части военкоматы продолжат работать по-старому.
«За прошлый год у нас и наших коллег не было ни одного случая использования электронных повесток, ни в обязательном режиме, ни в тестовом»
— Что касается грядущего весеннего призыва, как заявляет [глава Комитета Госдумы по обороне Андрей] Картаполов, электронные повестки будут рассылаться, но в тестовом режиме, — добавляет юрист.
Он подчеркивает, что система электронных повесток де-юре не может работать без реестра воинского учета и реестра повесток, которые пока не функционируют.
— Пока они не заработали, никаких электронных повесток быть не может, — объясняет Алексей Табалов. — Но в тестовом режиме их могут начать использовать, проверяя, как это работает. Скорее всего, это будет происходить только в Москве, регионы к этому не готовы. И даже в Москве они не будут иметь юридической силы, потому что без реестра повесток и воинского учета ничем, кроме как информированием, они не являются. То есть если в «Госуслуги» приходит такая повестка, идти по ней не обязательно. Явка остается обязательной только по бумажной повестке, которую могут вручить сейчас лично в руки под расписку либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Могут ли применять новые ограничительные меры к уклонистам?
В прошлом году существенно вырос штраф за неявку в военкомат — до 30 тысяч рублей. Кроме того, введено множество ограничительных мер: уклонистам могут запретить водить и регистрировать автомобили, продавать и покупать недвижимость, получать кредиты, регистрироваться индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, а также выезжать за границу. Во многих случаях меры применимы и к призывникам-срочникам, и к потенциальным мобилизованным. Но Алексей Табалов считает, что весь спектр этих мер пока применяться не может.
— Коли нет ни реестра воинского учета, ни реестра повесток, то и никаких ограничений, связанных с направлением электронных повесток, быть не может. Но в случае призывников это не сильно их спасает. В их случае ограничения на выезд за границу вступают в силу с момента направления даже бумажной повестки. То есть сотрудница в военкомате выписала повестку, и считается, что с этой даты запрещен выезд за границу. Но опять же всё упирается в автоматизацию, и пока этого нет, всё придется делать в ручном режиме. То есть для ограничения на выезд призывника военком должен написать бумажное обращение в пограничную службу, чтобы там какие-то отметки поставили. Поэтому сейчас эти меры не работают. Что касается остальных ограничений (управление ТС, регистрацию недвижимости), то за прошлый год у нас не было ни одного обращения такого рода.
«Думаю, новые наказания и ограничения для уклонистов пока применяться не будут: программные ресурсы не готовы к работе»
Могут ли солдата-срочника направить в зону СВО?
Алексей Табалов считает, что в этом случае нужно разделять теорию и практику.
— Россия признаёт новые регионы собственной территорией, и по закону даже срочники могут туда направляться для несения службы. Другое дело, что пока мы не видели ни одного случая, чтобы их отправили служить в прифронтовую зону. Но на территории приграничных областей, например Брянской, Курской, Белгородской, их полно. Их туда направляют, и они там подвергаются атакам, поэтому гибнут, да (например). Направить их туда — это право Минобороны, и военнослужащий не может это обжаловать.
Другой практикой является подписание контракта с Министерством обороны либо в период срочной службы, либо сразу после ее завершения. В прошлом году были «либерализованы» требования к потенциальным контрактникам: например, люди с высшим образованием могут заключать контракт сразу после призыва на срочную службу. Остальные вправе сделать это через три месяца после ее начала. Алексей Табалов называет это одним из главных рисков:
— Да, мы знаем, что срочников агитируют подписывать контракты, и мы считаем, что это одна из самых уязвимых категорий и власти делают на них ставку, чтобы пополнять разрекламированный список из 400–500 тысяч подписавших контракт. Срочники под большой угрозой. Мы это знаем в том числе из рассказов контрактников, которым ставят в воинских частях такие задания: приведи на контракт одного срочника и получишь поощрение. Короче, «сетевой маркетинг».
«Многие молодые люди поддаются на уговоры подписать контракт во время срочной службы, потому что нет жизненного опыта, сноровки, проницательности»
Юрист подчеркивает, что зачастую срочники не осознают, что подписанный контракт действует до окончания частичной мобилизации, даже если в нем прописан формальный срок, например полгода. Это следует из указа президента от сентября 2022 года, цитируем: «Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом (предельный возраст, состояние здоровье, уголовное преследование)».
Осталась ли возможность пойти на альтернативную службу?
— Да, альтернативная служба всё так же существует, но есть негативная тенденция, — отвечает Алексей Табалов. — Призывные комиссии всё чаще отказывают гражданам, а в судах всё реже удается выигрывать такие дела. Но еще удается. Правоприменительная практика складывается не в пользу призывников, но это не значит, что не нужно требовать реализации своего права.
Реально ли избежать службы в армии по медицинским показаниям?
Алексей Табалов называет это наиболее перспективным путем для тех, кто по тем или иным причинам не хочет служить в армии.
— В этой области ничего не изменилось, и это самый актуальный способ избежать службы в армии, — говорит юрист. — Просто нужно подходить к этому серьезно и заранее готовиться, проходить обследования у врачей, собирать медицинские документы, следить за правильностью призыва в военкомате. До сих пор это самая рабочая статья, и у многих это получается.
Предельный призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет. Что это значит?
Поправки приняли еще в прошлом году, но в действие они вступили с января 2024 года. Алексей Табалов считает, что неясны права призывников, которым 27 лет исполнилось еще в прошлом году, то есть до вступления поправок в силу.
— Это граждане, которым сейчас 27, 28 и 29 лет, и кто не зачислился в запас. Они в серой зоне — непонятно, как с ними будут поступать военкоматы. У нас есть мнение, что закон обратной силы не имеет и тех, кому 27 лет исполнилось до 1 января 2024 года, призывать не должны даже без зачисления в запас. А вот те, кому 27 лет исполнилось позже, будут подлежать призыву на военную службу. Кроме того, проблема возникнет у новых граждан России, которые вступили в гражданство вот сейчас, буквально в конце 2023 или начале 2024 года, и кому исполнилось 27–29 лет. К сожалению, они будут подлежать призыву, несмотря на то что могли проходить военную службу в своих странах.
Есть ли риск получить повестку у студентов и прочих категорий, имеющих отсрочку?
Алексей Табалов называет выпускников вузов, колледжей, техникумов наиболее очевидной группой, за которой «охотятся» военкоматы. Поэтому беспокоить их повестками начинают заранее, хотя вызовы в военкомат бывают разными.
— Риск получить повестку у тех, кто имеет отсрочку, большой, — говорит эксперт. — Они и получают эти повестки уже сейчас. Как правило, сначала вручаются повестки для уточнения данных, это правомерно. Когда человек придет в военкомат, скорее всего, там действительно сверят данные, уточнят, когда человек заканчивает учебу, и выдадут новую повестку уже на призыв. И тут нужно быть аккуратными и смотреть в первую очередь, правильно ли оформлена повестка. Если неправильно — то обжаловать ее. Надо смотреть на дату и на причину вызова. Если тебя вызывают на призывные мероприятия до окончания отсрочки, эта повестка незаконна и ее нужно обжаловать. Когда отсрочка закончится, военкоматы могут вызывать для проведения призывных мероприятий, но в пределах призыва. Мы знаем много случаев, когда еще до его начала, в марте, выпускников вызывают, заставляют проходить медицинское освидетельствование, хотя это незаконно. Медицинское освидетельствование является частью призывных мероприятий и может происходить только в период призыва, то есть с 1 апреля.
Алексей Табалов подчеркивает, что отсрочка для студентов действует до момента, когда ректор вуза или директор колледжа издает приказ об отчислении.
— Кроме того, у студентов вузов есть право на летние последипломные каникулы, пользуясь которыми можно продлить отсрочку до 1 октября и поступить на следующую ступень образования: в магистратуру или аспирантуру, — добавляет специалист. — У студентов колледжей такой привилегии нет, им последипломные каникулы не положены.
На ваш взгляд, возможна ли новая волна мобилизации?
— Да, я считаю, что она возможна и витает в воздухе, другое дело, когда и в какой форме, — рассуждает Алексей Табалов. — Может быть, власти сделают ставку на то, чтобы свести всё к подписаниям контрактов, но не факт. Выборы прошли, поэтому могут и в лобовую объявить мобилизацию. Потребность в людях есть, есть потери, и надо их кем-то восполнять.
«Видно желание продолжать СВО, так что пока в России есть мужское население, риски объявления новой мобилизации остаются»
Возможна ли скрытая мобилизация, без формального объявления?
В сентябре 2022 года о начале частичной мобилизации объявил президент РФ Владимир Путин, и активно процесс шел чуть более месяца. По заявлению властей, было мобилизовано порядка 300 тысяч военнослужащих, многие из которых остаются в зоне СВО и сейчас. Некоторые юристы настаивают, что указ о частичной мобилизации фактически еще действует. Значит ли это, что любого военнослужащего запаса могут сегодня вызвать в военкомат и обязать отправиться в зону СВО? Алексей Табалов считает, что совсем скрытно сделать это сложно:
— В нашей стране возможно всё, но, чтобы человека мобилизовать, нужна комиссия по мобилизации, а это довольно публичное действие, — объясняет он. — То есть должно быть постановление губернатора, из которого мы узнаем, что идет мобилизация. Признаком ее проведения является создание региональных и муниципальных комиссий по мобилизации.
— Но могут ли кого-то вызвать в военкомат и обязать ехать на СВО, сославшись на указ президента от сентября 2022 года?
— Нет, приказывать отправляться в зону СВО военнослужащим запаса не могут, потому что мобилизации как таковой нет и нет юридических оснований для принудительной отправки туда таких людей. Скорее, их будут вызывать в военкомат, чтобы склонить к подписанию контракта. И тут нужно четко отслеживать свои действия, не соглашаться, не поддаваться на уговоры или угрозы.
«За отказ от подписания контракта нет никакой ответственности. Контракт — это дело добровольное»
Что грозит за неявку в военкомат после получения повестки?
Алексей Табалов говорит, что с прошлого призыва ничего не изменилось.
— Если ты получил повестку лично и не явился без уважительной причины, тебе грозит административный штраф до 30 тысяч рублей, плюс, если ты не пришел по ней по истечении 20 дней, на тебя могут быть наложены временные ограничения в виде запрета на управление транспортным средством, запрета на совершение регистрационных действий с недвижимостью и так далее. Что касается призывников, то с момента направления повестки на них накладывается ограничение на выезд за границу. Если призывник, лично получивший повестку, на призывные мероприятия не явился даже единожды, теоретически против него может быть возбуждено уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу. Но для военнослужащих запаса, которые не явились по повестке для уточнения данных или мобилизации, уголовной ответственности не предусмотрено.