«В воинских частях — "сетевой маркетинг"»: юрист — о весеннем призыве, контрактниках и мобилизации

— Риск получить повестку у тех, кто имеет отсрочку, большой, — говорит эксперт. — Они и получают эти повестки уже сейчас. Как правило, сначала вручаются повестки для уточнения данных, это правомерно. Когда человек придет в военкомат, скорее всего, там действительно сверят данные, уточнят, когда человек заканчивает учебу, и выдадут новую повестку уже на призыв. И тут нужно быть аккуратными и смотреть в первую очередь, правильно ли оформлена повестка. Если неправильно — то обжаловать ее. Надо смотреть на дату и на причину вызова. Если тебя вызывают на призывные мероприятия до окончания отсрочки, эта повестка незаконна и ее нужно обжаловать. Когда отсрочка закончится, военкоматы могут вызывать для проведения призывных мероприятий, но в пределах призыва. Мы знаем много случаев, когда еще до его начала, в марте, выпускников вызывают, заставляют проходить медицинское освидетельствование, хотя это незаконно. Медицинское освидетельствование является частью призывных мероприятий и может происходить только в период призыва, то есть с 1 апреля.