«Родина позвала — я прибыл». Что известно о новом заместителе Шойгу, который будет отвечать за обеспечение армии

На заседании коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу представил своего заместителя по тылу Андрея Булыгу Источник: Министерство обороны / Mil.ru











20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу представил своего заместителя по материально-техническому обеспечению (МТО) войск Андрея Булыгу. Президент подписал указ о его назначении несколькими днями ранее, сообщили в Минобороны.



Булыга сменил на посту генерал-полковника Алексея Кузьменкова, который занимал эту должность почти год. За время спецоперации это уже третья смена начальника МТО. MSK1.RU рассказывает, чем известен новый замминистра обороны Андрей Булыга.

Профессиональный военный

Андрею Михайловичу Булыге 55 лет. Будущий военный родился 13 октября 1968 года в поселке Сары-Озек Алма-Атинской области Казахстана. О родных Андрея Булыги известно мало: на сайте Минобороны указано, что он «женат и имеет двоих детей».

Андрей Булыга на сборе руководства ЦВО в Екатеринбурге Источник: Министерство обороны / Mil.ru











У нового замминистра три диплома о высшем военном образовании. В 1990 году он окончил Ульяновское военно-техническое училище Министерства обороны РФ, в 1999 году — Военную академию тыла и транспорта им. Хрулева, а в 2010 году — Военную академию Генштаба ВС РФ. В Москве замминистра жил в квартире недалеко от нее, в районе Тропарево-Никулино.



Движение по карьерной лестнице и военным округам

Служил Андрей Булыга в разных военных округах страны, в том числе на Дальнем Востоке, где рос в званиях. В 2011 году восемь месяцев был замначальника отдела управления департамента планирования и координации МТО Минобороны РФ — это был его первый опыт на высоком посту.



Осенью 2012-го он в звании полковника и должности врио заместителя командующего Центрального военного округа по МТО отчитывался о завозе материальных средств в отдаленные гарнизоны. После Булыгу повысили до начальника. В 2016 году Владимир Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта. На протяжении прошлых шести лет Андрей Михайлович трудился заместителем командующего войсками Западного военного округа по МТО.

Судя по данным сайта Минобороны, в 2018-м Булыга принимал в Санкт-Петербурге военную делегацию из Индии: показывал им казармы, технику и спецподготовку состава. А еще отчитывался, как совместно с коллегами из Германии российский поисковый батальон восстанавливал надгробия погибших участников Великой Отечественной. И торжественно заселял военнослужащих Тверского гарнизона в новые квартиры.



Булыга на открытии казарм нового типа в Белгороде Источник: Министерство обороны / Mil.ru











А в 2019 году он уже руководил совместными учениями стран ОДКБ «Эшелон» в Нижегородской области по подготовке и ведению совместной операции МТО. В 2020-м отчитывался, что в ЦВО возведены 159 хранилищ для ракет и боеприпасов, под его руководством военные везли воду в оставшийся без холодного водоснабжения Дзержинск (Нижегородская область). Булыга готовил контроль качества выстрелов для «Танкового биатлона» и организовывал форум «Армия-2020» в Московской области.



«Выполняю обязанности»

Журналист MSK1.RU позвонила новоиспеченному заместителю министра обороны по МТО, чтобы узнать, что он думает о новой должности.

— Что я могу сказать? Родина позвала — я прибыл. Выполняю обязанности по предназначению, — рассказал Андрей Булыга.

Медали и награды

По данным Минобороны, новый замминистра успел отслужить в Сирии. За заслуги на военном поприще он не раз удостаивался наград, в том числе:



орден Мужества;

орден Александра Невского;

орден «За военные заслуги»;

медаль «За заслуги перед Отечеством I степени с мечами»;