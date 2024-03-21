Контракт на свободу: какие поблажки пообещали преступникам, если они пойдут служить

В 2023 году заключенные впервые получили возможность идти на службу по контракту Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Совет Федерации утвердил 20 марта закон с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые касаются освобождения преступников, заключивших контракты с Минобороны. Мы рассказывали в общих чертах об этом документе, когда он был внесен в Госдуму, однако ко второму чтению его откорректировали. После утверждения Совфедом никаких поправок в законопроект не будет, он отправится на подпись президенту и вступит в силу сразу после официальной публикации. Однако сам текст документа в окончательной редакции доступен уже сейчас — мы его изучили и рассказываем, как будет работать новый закон.



Что за закон?

Законопроект с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации внесли на рассмотрение 6 марта. Его авторами выступили сенатор Андрей Клишас, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



По словам Крашенинникова, в основу поправок лег закон, который был принят в 2023 году. Документ впервые дал возможность осужденным за уголовное преступление заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.



— Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу, — объяснил Крашенинников. — Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК.



12 марта закон приняли в первом чтении, ко второму чтению авторы должны были внести в него дополнительные изменения. 19 марта документ был принят сразу во втором и третьем чтениях, одновременно с этим Госдума приняла закон, прекращающие действие временного документа, о котором говорил Крашенинников. 20 марта законопроект утвердил Совет Федерации, теперь осталась только подпись президента. После этого документ будет опубликован и в тот же день вступит в силу.



В чем суть поправок?

Согласно новому закону, право на заключение контракта появляется у тех, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. Впервые право на заключение контракта с Минобороны появилось в июне 2023 года, когда вступил в силу закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» — тот самый временный документ, который упоминал Павел Крашенинников.



Ключевых отличий у этих законов несколько. Во-первых, новый закон меняет именно кодексы, то есть эти правила будут действовать даже после окончания текущей спецоперации. Во-вторых, он расширяет круг лиц, которые могут заключать контракт. Если прежде это были только осужденные, приговоры которых вступили в силу до 24 июня 2023 года, то теперь это ограничение по датам снимается и не имеет значения, когда именно был вынесен приговор. Кроме того, право на заключение контракта с Минобороны получают те, кому еще приговор не вынесли — подсудимые и подследственные.

При чем тут освобождение?

Если подозреваемый или обвиняемый в преступлении заключает контракт с ВС РФ — его дело приостановят, если контракт заключает осужденный — колонию ему заменят условным сроком. То есть по факту заключения контракта он не получает полную свободу — он переходит в распоряжение командования. Именно командование воинской части и будет в дальнейшем следить за его поведением. Если в это время он вновь совершит преступление, то наказание назначат «по совокупности приговоров», то есть к сроку за новое преступление добавят то, что он еще не отбыл за старое.



На полную свободу такой контрактник может рассчитывать, если будет отмечен государственной наградой (получит медаль или орден), будет уволен со службы по состоянию здоровья или по достижении максимального возраста службы, а также если закончится период мобилизации, военного времени или военного положения, которые и дали ему право на заключение контракта.



Закон пока не вступил в силу — его еще должен подписать президент Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Кого закон не касается?