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«Хотела, чтобы мы были её копией»: мать 11 лет держала детей взаперти и издевалась над ними

Когда им удалось сбежать, женщина подожгла дом и покончила с собой

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Мария Айвазова (все имена героев изменены в соответствии с законом РФ) из Челябинской области воспитывалась в жестких условиях. В детстве ей не разрешали играть в кукол и регулярно наказывали за провинности. Во взрослой жизни ей не везло с мужчинами.

Возможно, всё это повлияло на ее стиль воспитания детей, которых она заперла в охраняемом собакой доме, чтобы, по ее словам, оградить их от злого мира, где нет любви. Внутри ее личной вселенной дети фактически были ее рабами-куклами.

Девочек она выкрасила в блонд, чтобы были похожи на нее.

— Она хотела, чтобы мы были её копией, — так объясняет поведение матери девушка. — Она как-то по-своему нас любила, у неё это зашкаливало — то, что она от всего хочет нас оградить.

Разодетые в цветастые костюмчики, они показывали фокусы в ее видеоблоге. А за кадром — ходили голодные и грязные. Позже дети рассказали о побоях и унижении, о том, что охранявшая дом собака питалась лучше, чем они. Всё закончилось побегом и гибелью безумной матери. Детали этой истории смотрите в нашем видео.

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