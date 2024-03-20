«Хотела, чтобы мы были её копией»: мать 11 лет держала детей взаперти и издевалась над ними

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Мария Айвазова (все имена героев изменены в соответствии с законом РФ) из Челябинской области воспитывалась в жестких условиях. В детстве ей не разрешали играть в кукол и регулярно наказывали за провинности. Во взрослой жизни ей не везло с мужчинами.



Возможно, всё это повлияло на ее стиль воспитания детей, которых она заперла в охраняемом собакой доме, чтобы, по ее словам, оградить их от злого мира, где нет любви. Внутри ее личной вселенной дети фактически были ее рабами-куклами.

Девочек она выкрасила в блонд, чтобы были похожи на нее.

— Она хотела, чтобы мы были её копией, — так объясняет поведение матери девушка. — Она как-то по-своему нас любила, у неё это зашкаливало — то, что она от всего хочет нас оградить.

