Берегов не видят? Узнали, в каких регионах Турции отдыхать дороже, а в каких дешевле — и почему

Деревушки на Эгейском побережье очень аутентичные Источник: Елена Бикташева / E1.RU











Отдых за границей в последние годы становится всё менее доступен российским туристам — с рынка ушли многие популярные европейские направления, а перелеты в Юго-Восточную Азию сильно подорожали. На этом фоне старая добрая Турция по-прежнему остается популярным курортом как у молодежи, так и семей. К тому же в 2023 году Анталья стала четвертым самым посещаемым городом мира, опередив Стамбул, Лондон и Дубай, и приняла 16,5 миллиона туристов.



Присмотрелись повнимательнее к курортам на Средиземноморье и Эгейском море и составили гайд по туристическим локациям Турции — где дешевле, а где круче отдыхать в предстоящем курортном сезоне. Спойлер: разница цен между некоторыми туристическими районами Турции весьма существенная.



За четыре моря

В Турции четыре моря — Средиземное, издавна полюбившееся россиянам, Эгейское, курорты на котором стали завоевывать популярность в последние годы во всём мире, Мраморное и Черное, куда ездят отдыхать в основном местные жители. Среди россиян наибольшей популярностью пользуются именно отели в Анталье.



— Максимальное количество самолетов направляется именно на берег Средиземного моря. Популярность курортов объясняется самым длинным сезоном, ассортиментом пляжей и большим выбором отелей от эконом до люкса, — объясняет руководитель турагентства TravelKey Екатерина Хорошилова. — Рейсы из России принимают 3 аэропорта. На Средиземном море гостей ждет аэропорт Анталии, на Эгейском — Даламан и Бодрум.



Какие регионы самые дорогие

В прошлом году Турция вошла в топ-5 самых дорогих направлений для россиян.



Самыми престижными и, соответственно, дорогими курортными районами считаются Белек в Анталье и Бодрум на Эгейском побережье. В первом самая большая в стране концентрация люксовых отелей за счет песчаных пляжей и гольф-полей, а второй издавна был популярен у турецкой элиты и золотой молодежи Европы.



— Именно пригодность земного покрова для элитной игры дала развитие Белеку как месту отдыха взыскательной публики. Почти у каждого отеля есть свое гольф-поле. Сосны, фруктовые сады, широкие пляжи, развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и близость к аэропорту Антальи (всего полчаса езды) сделали этот курорт одним из самых популярных в Турции для отдыха с детьми, — отмечает Екатерина Хорошилова.

— Одни из самых распространенных люксовых и премиум-отелей — это «Макс Ройял Белек», «Калина», который открылся два года назад, «Кайя Палаццо», еще «Риксос Белек», «Вояж Белек», — добавляет Анастасия Лазикян, руководитель туристического агентства Light Travel.



Какие регионы самые бюджетные

К числу бюджетных на Средиземноморском побережье относят Аланью, Сиде, Мармарис и Кемер. Массовое в данном случае не значит плохое, считают специалисты туриндустрии. У каждого из этих регионов есть свои плюсы для российских туристов.



В Аланье самое большое скопление бюджетных отелей в Анталийском регионе, именно поэтому этот город популярен у туристов со средним достатком.



— Там городские отели, они самые бюджетные и с маленькими территориями. У них нет огромных площадей, где ты можешь гулять, но ты всегда можешь выйти в город, — рассказывает Анастасия Лазикян.

Аланья еще и самый дальний курортный регион Средиземного побережья Турции — групповой трансфер из Антальи может занимать от двух часов. Особенно непросто будет добраться до места отдыха семьям с детьми.



— Не стоит сразу отсекать этот район из-за расположения, ведь в этом регионе самый длинный сезон. Море здесь теплее, пляжи шире, отели бюджетнее, — соглашается с коллегой Екатерина Хорошилова. — Это очень популярный район для отдыха с детьми. Почти в каждом отеле большой аквапарк. Экскурсионные возможности порадуют любителей старинных объектов. Именно в Аланье расположена средневековая крепость, большая часть которой была построена в XIII веке. Главная ее фишка — смотровая площадка с потрясающими видами. Рекомендую организовать такую поездку ближе к вечеру, тогда вы увидите и залитую солнцем Аланию и мерцающий ночными огнями порт с яхтами.

На закате вид из крепости в Аланье особенно прекрасен, подняться можно по канатной дороге, ее называют «телеферик» Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Среди других массовых и бюджетных направлений Турции специалисты называют Кемер и Сиде. Дорога из аэропорта Антальи до них занимает чуть больше часа.



— Кемер, на мой взгляд, это жемчужина Анталийского берега. После этих сумасшедших по красоте видов невозможно туристам предлагать другие регионы. Горы, море, сосны — удовольствие для глаз, тела и души. Моя личная рекомендация — взять в аренду яхту и покататься вдоль берега, заходя в уединенные бухты, купаясь на закате в чистейшей воде. В Кемере можно найти также отели от эконом для люкса. Единственный нюанс, который надо знать про этот регион, — это пляжи. Они могут быть как смесовыми — галька + песок, так и чисто галечными, — объясняет Екатерина Хорошилова.



Сиде можно рассмотреть как альтернативу Аланье — этот курорт подойдет для семейного отдыха и не ударит по бюджету.



— Отели в Сиде скромные: меньше люкса, больше европейской публики. Пляжи здесь одни из лучших для отдыха с малышом — мелкий песок, пологий заход в воду. В центральной части курорта между отелями и морем проходит прогулочный променад, который идет до старого города и идеален для вечерних прогулок и утренних пробежек, — говорит о преимуществах этого курорта Екатерина Хорошилова.



Для экономичного размещения туристы часто выбирают Мармарис. Здесь в основном городские отели, без обширной территории. Но в этом регионе есть своя изюминка — 8-километровая набережная от старого города до модной улицы баров. Именно поэтому Мармарис популярен у российской молодежи, в допандемийные годы сюда приезжало немало студентов.



Турция без «всё включено»

С каждым годом у туристов всё больше и больше становятся популярными курортные города на Эгейском побережье — Бодрум, Фетхие и Даламан. Здесь зачастую нет анимации и популярной системы «всё включено» — отели предлагают только завтраки. Это касается как эконом-, так и люкс-сегмента.



Всю развлекательную программу туристы формируют по своему вкусу — кто-то гуляет по городу и знакомится с древней историей, кто-то летает на параплане или любуется природной красотой: пляжами, где живут черепахи Caretta Caretta, или Долиной бабочек.

Однако турагенты с сожалением констатируют, что эти направления не стали столь же массовыми, как анталийские.



— Массовое направление — это побережье Антальи, потому что оно раньше прогревается, там раньше становится море теплее и по погоде там тоже теплее, чем на Эгейском побережье, — добавляет Екатерина Хорошилова. — Изумрудное море, более 13 красивейших бухт и потрясающая природа, за которой многие и едут в этот регион. Много пальм, кипарисов и оливковых рощ. Климат более мягкий и воздух сухой. Благодаря этому Эгейского море выбирают те, кто не любит летнюю влажность, особенно туристы с малышами.



А что со спросом?

В этом году специалисты туриндустрии уже отметили, что привычного бума на раннее бронирование уже нет. Однако горящих путевок, по данным АТОР, тоже будет мало.



Анастасия Лазикян считает, что раннее бронирование выгодно, когда речь идет о премиум и люксовых отелях, у них заметная разница в стоимости. Для среднего сегмента и бюджетных туристов же разница в цене несущественна.



— По сравнению с прошлыми годами я не скажу, что ажиотаж на раннее бронирование, но это не значит, что в летнее время меньше туристов летает. Я вижу такую статистику, что люди выжидают, смотрят на ситуацию: если всё стабильно и нормально, финансы позволяют, то они за неделю, за две покупают туры и летят, — комментирует эксперт. — Могу сказать, что раннее бронирование очень хорошо на премиум-отели, там разница в стоимости очень ощутима, но если же это отели среднего сегмента или бюджетные, то по факту разница не сильно заметна.

Отдых в Турции по-прежнему популярен у россиян Источник: Елена Бикташева / E1.RU











Екатерина Хорошилова добавляет, что спрос на популярные у российских туристов отели Турции нисколько не уменьшился.

