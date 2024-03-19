Тысячи детей эвакуируют из Белгородской области из-за атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей.
— Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. Договариваемся с коллегами губернаторов. Вот 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу. Дальше Ставропольский край, — рассказал Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России».
ВСУ атакуют Белгородскую область несколько дней подряд. Только за сегодняшнее утро, по информации Гладкова, на подлете к Белгороду сбили восемь воздушных целей.
— С утра у нас окончательно разбили подстанцию. Полностью округ обесточен, — отметил глава региона.
Кроме того, в результате утренней атаки пострадали три человека. Среди них
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Также, по предварительным данным, в поселке Разумное повреждения получили 10 частных жилых домовладений, несколько квартир, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 13 автомобилей, три из которых сгорели.
В Белгороде и Белгородском районе регулярно звучит сирена ракетной опасности, а местные власти рекомендуют не подходить к окнам, спрятаться в укрытиях и других безопасных местах.