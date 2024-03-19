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Тысячи детей эвакуируют из Белгородской области из-за атак ВСУ

Обстрелы региона продолжаются несколько дней подряд

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Каждый день власти Белгородской области отчитываются о разрушениях и пострадавших

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей.

— Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. Договариваемся с коллегами губернаторов. Вот 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу. Дальше Ставропольский край, — рассказал Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России».

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Видео: Смотри / T.me

ВСУ атакуют Белгородскую область несколько дней подряд. Только за сегодняшнее утро, по информации Гладкова, на подлете к Белгороду сбили восемь воздушных целей.

— С утра у нас окончательно разбили подстанцию. Полностью округ обесточен, — отметил глава региона.

Кроме того, в результате утренней атаки пострадали три человека. Среди них 14-летний подросток — ему оторвало часть руки.

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— У 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей, — написал Гладков у себя в телеграм-канале. — Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Видео: Baza / T.me

Также, по предварительным данным, в поселке Разумное повреждения получили 10 частных жилых домовладений, несколько квартир, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 13 автомобилей, три из которых сгорели.

В Белгороде и Белгородском районе регулярно звучит сирена ракетной опасности, а местные власти рекомендуют не подходить к окнам, спрятаться в укрытиях и других безопасных местах.

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