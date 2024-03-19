Тысячи детей эвакуируют из Белгородской области из-за атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ из Белгородской области вывезут около девяти тысяч детей.

— Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. Договариваемся с коллегами губернаторов. Вот 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу. Дальше Ставропольский край, — рассказал Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России».